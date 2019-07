Sánchez a Casado y Rivera: "Si no quieren elecciones o que dependa de independentistas, se tienen que abstener"

Sánchez ha insistido en este mensaje durante su réplica al líder del PP, Pablo Casado, en la sesión de tarde de la primera jornada del debate de investidura. "Solo tiene dos opciones: o gobierno sí o gobierno no. Tiene opción de que haya una legislatura o bloqueo, estabilidad o elecciones", ha emplazado al presidente de los 'populares'.

En este contexto, le ha pedido que se abstenga porque no hay otro Gobierno posible. "Si no quiere repetición electoral, no quiere un Gobierno que dependa de las fuerzas independentistas y quiere ser el líder de la oposición, tengo una mala noticia: se tiene que abstener", ha insistido extendiendo esta llamada al líder de Ciudadanos, Albert Rivera.

Sin embargo, Sánchez ha lamentado que el PP de "vivir del problema territorial" y les a acusado de "utilizar" Cataluña y los catalanes para "disfrazar" lo que considera una "enorme deslealtad a España" votando en contra de su investidura, "la única opción de Gobierno posible".