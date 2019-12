Sánchez defiende la fuerza del acuerdo climático en la UE pese bloqueo polaco

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha defendido este viernes el consenso europeo en torno a la lucha contra la emergencia climática a pesar del bloqueo de Polonia, porque entiende que toda la UE, incluido ese país, está ya comprometida con la neutralidad climática en 2050.

Un día después de que los Veintiocho fracasaran en su intento de refrendar por unanimidad -como obliga el Consejo Europeo- dicho compromiso, Sánchez ha restado importancia al hecho de que Polonia impidiese ese acuerdo, porque entiende que en cualquier caso se sumó al objetivo aunque admitiese sus dificultades para aplicarlo.

Para el presidente español, el capítulo climático ha sido lo más importante que se ha discutido en este Consejo Europeo que coincide con el final de la cumbre climática COP25 en Madrid.

Precisamente los jefes de Estado y de Gobierno de la UE han felicitado a España en sus conclusiones por la organización de esa cita en un tiempo récord tras la renuncia de Chile.

Férreo defensor de las medidas de transición ecológica, el presidente en funciones ha insistido en defender lo acordado -aunque no haya sido unánime- porque hace pocos meses parecía imposible: en la cumbre informal de Sibiu (Rumanía) solo ocho países apostaban por alcanzar la neutralidad carbónica en 2050.

Ahora solo ha habido un Estado miembro que "no puede comprometerse en este momento" pero eso no significa, ha recalcado Sánchez en rueda de prensa, que Polonia no esté a favor de cumplir con el compromiso.

"Esperamos que se sume pronto y yo haré todo lo posible" para que así sea, ha dicho Sánchez antes de recordar que el debate se retomará en junio y de insistir en que Europa seguirá trabajando para estar a la "vanguardia" en la lucha contra la emergencia climática y para ayudar a cumplir el Acuerdo de París.

Sánchez ha celebrado como propio el futuro "green deal" (acuerdo verde) europeo por el que los socialistas, ha recalcado, llevan "años luchando" y que incluyeron en su programa de las europeas de mayo. Es "un hito en la lucha contra la emergencia climática", ha dicho Sánchez, quien ha valorado además que haya sido la primera medida tomada por la Comisión que preside Ursula Von der Leyen.

Y frente a la satisfacción por el capítulo climático, la "frustración" que el presidente del Gobierno en funciones admite tener por la falta de avances para finalizar la unión económica y monetaria europea.

El presidente español ha valorado el acuerdo político sobre el mecanismo europeo de estabilidad pero ha apremiado a sus socios para que lo ejecuten cuanto antes, si puede ser el año que viene. Y ha lamentado que no termine de culminar la unión bancaria con el esquema europeo para los fondos de depósitos, además de insistir en su preocupación por la marcha del presupuesto del euro.

Un presupuesto que tiene que servir de garantía estabilizadora y de convergencia para los países de la moneda única, ha apuntado.

Son, ha dicho Sánchez, cuestiones clave que pueden parecer muy técnicas pero que deberían abordarse ahora que el ciclo económico sigue siendo positivo y no cuando sea "mucho más difícil llegar a acuerdos", ante una eventual recesión.

Sí admite el presidente español que ha habido en esta cumbre otra cuestión que les deja a todos más tranquilos, el resultado electoral en el Reino Unido que garantiza que el próximo Parlamento Británico aprobará el acuerdo de retirada de la UE.

Así, ha valorado la "claridad" del resultado de las elecciones, que han dado la mayoría absoluta a los conservadores, porque despejan el camino al "brexit" ordenado.

Para Sánchez, "más allá" de que la victoria haya ido a un partido u otro, con este resultado "se eliminan incertidumbres" y muestra de ello es que la bolsa ya ha reaccionado positivamente.

Sobre la rotunda victoria del Partido Conservador en el Reino Unido, el líder socialista ha expresado su "absoluto respeto" a la opción elegida por los británicos, como también ha mostrado su "máximo respeto y solidaridad" hacia el laborista Jeremy Corbyn, que se ha enfrentado a Johnson en unas "circunstancias muy complicadas".

Y aunque en este Consejo Europeo el debate sobre el futuro presupuesto solo haya servido para cambiar impresiones -la negociación pura y dura será en febrero-, Sánchez ha vuelto a insistir en defender que el marco financiero plurianual siga teniendo la Política Agraria Común y las partidas de cohesión, tan necesarias para varias regiones españolas.

Patricia de Arce