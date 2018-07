Santamaría mantiene su oferta a Casado y avisa que "juntarse" contra ella los que no han ganado quita discurso al P

La exvicepresidenta del Gobierno y candidata a presidir el PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado este martes que "sigue en pie" su oferta a Pablo Casado para llegar al XIX Congreso extraordinario del partido con una lista de unidad y ha advertido de que "juntarse" contra ella aquellos que no han ganado en la primera vuelta, cuando votaron los afiliados, quita "mucho discurso" al Partido Popular.

"Le tengo que ser sincera, a mi me parece que, que se junten los que no han ganado el voto de la militancia contra algo, no me parece positivo", ha declarado Sáenz de Santamaría, después de que su rival en la carrera por dirigir el PP ya cuente con el apoyo de los otros cuatro candidatos que se presentaron para liderar la formación: María Dolores de Cospedal, José Manuel García-Margallo, José Ramón García Hernández y Elio Cabanes.

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Santamaría ha explicado que ha propuesto a Casado una lista de unidad para ir "todos juntos" y llegar a ese cónclave con los equipos "integrados", saliendo de allí dispuestos a preparar las elecciones autonómicas y municipales del 2019. Según ha añadido, ella encabezaría esa lista una vez que así lo han "decidido los afiliados", que son los "dueños" del partido.

"No me ha dicho que sí. Me ha dicho que no (Casado), pero le he dicho que mi oferta está en pie hasta el último día del congreso. Creo que eso es lo que quieren los afiliados y lo que quieren muchos compromisarios y es la mejor manera de hacer las cosas", ha afirmado, para advertir que el PP es un partido en el que la unidad "se valora mucho".

"LOS QUE NO GANARON"

Ante el hecho de que los cuatro candidatos anteriores se hayan pasado a las filas de Casado, la exvicepresidenta ha subrayado que son "los que no ganaron" y ha agregado que ella es "respetuosa con la máxima" que defiende el PP para que gobierne el más votado cuando hay elecciones. "Deberíamos ser mucho más respetuosos con el voto de la afiliación porque nos quita mucho discurso", ha aseverado, para recalcar que no se puede "prescindir" de la opinión de los afiliados en las urnas.

En este sentido, ha criticado que otros candidatos se quieran "juntar" para "hacer ver que no ha ganado el voto de la militancia quien lo ha ganado". Aunque ha dicho que respeta las reglas sobre la segunda vuelta, ha afirmado que ella es una mujer de consenso y le gusta "construir consensos". "Si no hacemos un consenso dentro de nuestro partido entre quien ha quedado primero y quien ha quedado segundo, creo que no estaríamos haciendo las cosas de la manera óptima en que le gustaría a los afiliados", ha agregado.

La exvicepresidenta del Gobierno ha insistido en que el objetivo del Partido Popular tiene que ser ganar las elecciones para demostrar a Pedro Sánchez que "no puede juntarse con cualquiera para gobernar este país", sino que España tiene que ser gobernada por quien "ha ganado las elecciones".

"PUEDO GANAR A PEDRO SÁNCHEZ"

Al ser preguntada si cree que, en caso de que gane Casado sería una vuelta atrás y al aznarismo, ha dicho que ella no va a criticar a "ningún compañero" porque tiene una "campaña en positivo". "Cada uno tiene que explicar lo que quiere hacer. Y los apoyos de FAES, de Aznar, de Esperanza Aguirre o de Cifuentes, eso lo tendrá que explicar Pablo Casado como yo explico los míos y mis apoyos", ha subrayado.

Sáenz de Santamaría ha dicho que el PP tiene que ampliar su base social para recuperar a los tres millones de votantes que "se fueron fundamentalmente por la corrupción". Preguntada por qué debe ganar su candidatura, ha afirmado: "Por que puedo ganar a Pedro Sánchez y ahí están las encuestas y lo que opinan los votantes".

En cuanto a si defiende una refundación del PP, la exvicepresidenta ha señalado que la refundación del PP tiene que ser "que salga a punto" y que "recupere" votantes porque "así es como se amplia el centro-derecha, y no pareciéndose a otros partidos", que no tienen la "base social" del PP ni la "fortaleza" de un partido que ha vivido momentos "difíciles" ante la crisis y "se deja la piel" defendiendo a España.

LOS VÍDEOS DE CAMPAÑA

Ante el vídeo contra su candidatura cuestionando que pueda representar la renovación del PP, la exvicepresidenta ha dicho que pidió una investigación a la comisión organizadora que ha dicho que esa cinta es "deplorable" aunque no lo investigará. "Espero que no haya ninguno más porque es la antítesis de cómo yo concibo que se hacen las cosas en política", ha manifestado.

Tras el vídeo que han grabado mujeres del PP defendiendo que una mujer pueda liderar el PP y ser presidenta del Gobierno, Santamaría ha señalado que ella no pide el voto por ser mujer sino para que "una mujer pueda llegar a donde sea, incluida la presidencia del Gobierno". En su opinión, las mujeres tienen que "romper los techos de cristal".