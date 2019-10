Sesión extraordinaria del Parlamento británico para votar el "brexit"

El Parlamento británico celebra hoy una sesión extraordinaria, la primera desde la guerra de las Malvinas en 1982, para que los diputados decidan si apoyan el acuerdo del "brexit" negociado por el primer ministro, Boris Johnson.

La sesión de hoy en la Cámara de los Comunes (baja), denominada por la prensa como "super sábado", empezará sobre las 8.30 GMT, cuando el jefe del Gobierno conservador tiene previsto hacer una declaración antes de que empiece el intenso debate y votación, cuya hora dependerá del número de enmiendas que se presenten.

Londres y Bruselas llegaron el jueves -día 17- a un acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de la Unión Europea (UE) después de intensas negociaciones y en vísperas de la cumbre europea, que ha respaldado el documento sellado entre las partes.

El primer ministro alcanzó el texto con la UE después de superar las diferencias sobre cómo evitar una frontera fija entre las dos Irlandas a fin de no perjudicar el proceso de paz norirlandés.

Johnson, que llegó al poder el pasado julio en sustitución de la también conservadora Theresa May, trabajó ayer y esta mañana para convencer a los diputados a que voten a favor de su acuerdo, pero el "premier" está ante una difícil situación dado que no tiene mayoría parlamentaria y sus socios norirlandeses del Partido Democrático Unionista (DUP) han adelantado que votarán en contra.

El primer ministro necesitará 320 votos para sacar adelante su acuerdo del "brexit" pero apenas cuenta con 288 después de que recientemente expulsara a más de 20 diputados "tories" por ir en contra de una retirada de la UE sin acuerdo.

En una cámara baja compuesta por 650 diputados, en la que no cuentan el presidente de los Comunes, John Bercow, (no vota), ni los siete diputados del republicano Sinn Fein (que no ocupan sus escaños) ni los cuatro diputados del escrutinio, entonces Johnson necesita esa cifra de 320 papeletas.

Ante este panorama, Johnson dedicó la jornada de ayer y esta mañana para conseguir el respaldo de otros partidos, especialmente de los laboristas procedentes de circunscripciones que votaron por el "brexit" en el referéndum europeo celebrado en junio de 2016.

El primer ministro escribió hoy en el diario "The Sun" que este sábado puede ser el día en que "cumplamos con el brexit" y pidió a todos los diputados que piensen en "el final del día de hoy" e "imaginen cómo sería si el nuevo acuerdo del brexit es aprobado".

"Un capítulo difícil, divisorio y, sí, doloroso de nuestra historia puede llegar a su fin", puntualizó.

El nuevo pacto prevé controles aduaneros para las mercancías que crucen entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte, algo inaceptable para los socios de Johnson en el Parlamento: los diez diputados del pro-británico norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP).

El anterior pacto negociado por la exprimera ministra Theresa May fue rechazado tres veces por la Cámara de los Comunes y el Reino Unido -que tenía la fecha original de salida de la UE para el pasado 29 de marzo- se vio obligado a solicitar dos prórrogas -hasta abril y después hasta finales de este octubre-.