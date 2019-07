Singapur quiere ser "lanzadera" de negocios para Alianza del Pacifico en Asia

Singapur quiere ser una "lanzadera" para los negocios de las economías de la Alianza del Pacífico en Asia y como centro de los intereses de los socios del bloque en esa región, afirmó este viernes en declaraciones a Efe el ministro de Estado del país asiático Chee Hong Tat.

"Singapur está muy interesada en fortalecer nuestros lazos de negocio con Latinoamérica y con la Alianza del Pacífico, porque vemos mucha perspectiva en nuestro trabajo conjunto y en los desarrollos que podemos llevar nosotros a la Alianza del Pacífico y viceversa, de los países de la Alianza hacia Asia usando a Singapur como lanzadera y como hub en el Sudeste Asiático", subrayó.

Hong Tat se encuentra en Lima para participar en la Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico, y fue ponente en una mesa que debatió sobre el comercio internacional en la región y el mundo.

Precisamente, Singapur es uno de los países que mas ha avanzado en su camino para integrarse como Estado Asociado al bloque formado por Colombia, Chile, México y Perú, junto a otras economías como Australia, Corea y Nueva Zelanda.

Se espera que este sábado, durante la XIV Cumbre de presidentes del bloque, se anuncien avances en las negociaciones de ingreso de esos países, además de Ecuador, al estatus de asociado.

Hong Tat se mostró convencido de que Singapur puede jugar un papel como "conector y puente" entre ambas regiones, separadas por "la geografía y por distancias grandes".

"(La distancia) no significa que no podamos negociar, que las ideas no puedan fluir, que la gente no pueda visitarse unos a los otros", dijo.

Particularmente, apuntó a las nuevas tecnologías como facilitadoras de las relaciones empresariales, ya que "reducen la distancia y con ella hay mas oportunidades, mas perspectiva, para que trabajemos juntos".

Hong Tat también se refirió a la guerra comercial y tarifaria entre los EE.UU y China, un asunto que "no dejará de afectar a ningún país, grande o pequeño".

"Singapur comparte la visión de muchos otros países, en esperar que los EE.UU y China puedan encontrar un camino para resolver sus diferencias y encontrar un modo constructivo para avanzar"

En ese sentido, el ministro asiático apuntó que como países y como "accionistas" en el sistema de comercio global, "Singapur y la Alianza del Pacífico comparten un objetivo muy similar. Ambos queremos un sistema de comercio global multilateral, abierto y basado en reglas".