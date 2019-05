Susana Díaz a Vox: "No metan sus sucias mentes en las aulas andaluzas"

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha cargado esta tarde duramente contra Vox, formación a la que ha pedido que "no meta sus sucias mentes en las aulas andaluzas" después de asegurar que "hoy han dicho que en éstas se enseña a los niños en la homosexualidad".

"No contenta con tener la sartén por el mango en Andalucía, no contenta con hacer listas negras, hoy han dicho que en las aulas andaluzas se enseña a los niños en la homosexualidad", ha denunciado Díaz, que ha espetado: "No queremos que metan sus mentes sucias en nuestras aulas y en nuestros niños".

La expresidenta de la Junta ha hecho estas manifestaciones durante su intervención en el acto público que el PSOE celebra esta tarde en el exterior del Pabellón de la Navegación, junto al río Guadalquivir, un lugar privilegiado que sin embargo no ha reunido a mucha gente, alrededor de quinientas personas.

El de esta tarde en Sevilla es el segundo acto público que comparten Pedro Sánchez y Susana Díaz en la jornada de este miércoles tras el celebrado este mediodía en Córdoba, lo que contrasta con el resto de la campaña, en la que no han coincidido en ninguna ocasión.

La dirigente socialista andaluza ha dedicado gran parte de su intervención a elogiar la figura del alcalde de Sevilla y candidato a la reelección, Juan Espadas, de quien ha dicho que es "un grandísimo alcalde, un hombre decente, trabajador, cercano, que nos ha devuelto el prestigio y el reconocimiento de Sevilla en el mundo".

También ha tenido palabras para Pedro Sánchez: "Los españoles dijeron con claridad el 28 de abril que querían un presidente como él, un buen presidente que merecía la pena".

Ha insistido en la idea de que hay que ir votar para que no vuelva a suceder lo mismo que en las elecciones andaluzas, para evitar que pacten las derechas.

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha dicho que tiene el convencimiento de un "triunfo, grande, amplio y sólido del PSOE en Sevilla" porque su gobierno ha "devuelto la ilusión y la esperanza a una ciudad que estaba estancada".

Ha resaltado que pese a contar con sólo once concejales "y veinte en la oposición", esta ciudad no ha vivido "inestabilidad" y ha sido una "referencia de las políticas socialistas en España, del buen hacer de un gobierno local".

Ha avanzado que si vuelve a ser alcalde le va a pedir una cita a Pedro Sánchez en la Moncloa para pedirle un impulso al municipalismo, y ha recalcado que la "credibilidad" del PSOE va a estar ahí: "cuando recuperemos financiación para hacer cosas para la gente".

En el acto ha intervenido también la candidata al Parlamento Europeo Lina Gálvez, que ha destacado que el PSOE es el único partido que lleva mujeres andaluzas para que le represente en Europa, y ha subrayado la "importancia" que tiene votar en los comicios europeos para conseguir "una mejor Europa".