Aragonès afirma que el único discurso que espera del Rey es anunciar "el fin de la monarquía"

Torra y Budó le acompañan en la ofrenda anual ante la tumba del expresidente Macià

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha contrastado la lucha por la libertad que ve en el expresidente de la Generalitat Francesc Macià con el discurso del Rey de este jueves, que ha tachado de vacío, y ha añadido que el único discurso que espera de Felipe VI es el que anuncie "el fin de la monarquía".

Lo ha dicho este viernes en el cementerio barcelonés de Montjuïc durante la ofrenda anual ante la tumba del expresidente de la Generalitat Francesc Macià, que murió el día de Navidad de 1933.

Aragonès ha estado acompañado por el expresidente de la Generalitat Quim Torra y la consellera de la Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó.

Sobre el discurso del Rey, también ha lamentado que no pidiera perdón por "la represión del 3 de octubre", lo cual le reafirma en sus convicciones republicanas, que ve cada vez más mayoritarias entre los catalanes.

Aragonès ha evocado las palabras de Macià en las que aseguraba que no se vence a un pueblo si no se vence su voluntad: "En Cataluña no nos vencerán. No conseguirán derrotar a Cataluña. Hoy tenemos que hacernos herederos de esta lucha por la libertad que encarnaba Macià".

SEGURIDAD ANTE LA PANDEMIA

Y ha hecho un llamamiento a defender una ley de amnistía para los presos del 1-O, con el objetivo de "acabar con la represión que se mantiene incluso en tiempos de pandemia".

Sobre el coronavirus, Aragonès ha pedido a la ciudadanía que siga "estrictamente" las recomendaciones del personal sanitario, que pide que la ciudadanía se cuide, se proteja y que en estas fiestas reduzca la interacción social.