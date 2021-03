Aragonès no ve motivos para la abstención de Junts y pide no mantenerla indefinidamente

Cree que los que lo acusan de 'botifler' antes dejaban "solos" a ERC defendiendo la independencia

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

El candidato a la Presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), ha afirmado este martes que no ve "motivos suficientes" para que Junts se abstenga en la segunda votación de su investidura y le ha pedido no posponer su elección como presidente de manera indefinida.

"Que no lo mantengan por un tiempo indefinido, den certezas a la ciudadanía", ha reclamado en el turno de réplica durante la segunda vuelta de su pleno de investidura, que en esta ocasión ha optado por responder conjuntamente a los grupos y no uno por uno como el viernes.

Aragonès ha insistido en que "el país no puede aceptar más demoras" ni seguir con un Govern en funciones, por lo que ha invitado a Junts a cambiar su abstención.

Tras subrayar los elementos que comparte del discurso de la portavoz de Junts, Gemma Geis, el candidato republicano ha reprochado que haya recelado de algunas de las propuestas económicas y sociales que incluye el acuerdo entre ERC y la CUP: "No he visto ninguna que fuera un obstáculo", sino que cree que hay matices que se pueden resolver rápidamente.

"No he sabido ver ningún obstáculo que impida que hoy no puedan votar mi investidura", y ha vaticinado de que cuando llegue el momento en que Junts avale su elección como presidente se darán cuenta de que este martes no había motivos suficientes para abstenerse, según él.

Aragonès ha sostenido que ERC desde el primer momento ha apostado por abordar en las negociaciones el programa del Govern, su estructura y el reparto de responsabilidades, pero que Junts "legítimamente ha querido situar otros elementos", en alusión velada al debate sobre el papel del Consell per la República.

Así, ha emplazado a Junts a abordar estas cuestiones en los próximos días y semanas para cerrar un acuerdo y ha dicho que hasta que sea investido ejercerá sus funciones plenamente "hasta el límite que permite la ley", pese a la situación de interinidad del actual Govern.

RÉPLICA AL RESTO DE GRUPOS

Según Aragonès, el presidente del PSC en el Parlament, Salvador Illa, no ha escuchado su intervención y tampoco lo que desprendió el resultado del 14 de febrero, al advertirle de que en este pleno tendrá más votos de los que podría conseguir el líder socialista, según él: "Lo importantes es la capacidad de buscar alianzas. Ustedes sólo hablan de pasar pagina, como si no hubiera represión y el 1-O. Y lo que haremos nosotros es escribir nuevas páginas".

Al líder de Vox en el Parlament, Ignacio Garriga, Aragonès ha exigido que nadie patrimonialice los orígenes de una parte muy importante de catalanes, y ha lamentado que haya quien quiera un discurso de 'las dos Cataluñas': "Me siento muy orgulloso de que el nieto del Antonio y la Juana de Palomares pueda ser el nuevo presidente de ERC de la Generalitat de Cataluña".

También ha reiterado su agradecimiento a la CUP, dejando claro que su apoyo es un punto de partida que se compromete a ampliar, y ha añadido que en esta legislatura se "debe pasar de la acumulación de agravios a la acumulación de fuerzas".

En respuesta a la líder de los comuns, Jéssica Albiach, Aragonès ha insistido en que den un paso adelante porque sus planteamientos pueden ser "un elemento más de la suma del Govern de vía amplia" que el candidato republicano defiende.

Sobre la intervención del líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, Aragonès le ha avisado de que les ha salido competencia "muy a la derecha en el radicalismo verbal", en alusión a Vox, y ha reiterado que parten de una idea de Cataluña que no comparten.

En respuesta al discurso del presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, el candidato republicano le ha replicado que lleva muchos años defendiendo sin complejos la independencia de Catalunya y que los que lo acusan de 'botifler' hace años les "dejaban solos en la defensa de la independencia".