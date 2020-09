Casado promete ejemplaridad y "no pasar ni una" en el 'caso Kitchen' pero dice que no hay afiliados de PP imputados

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Pablo Casado, ha prometido ejemplaridad y ha garantizado que no dejará "pasar ni una" en el llamado 'caso Kitchen' pero ha subrayado que no hay afiliados del PP imputados para tomar medidas. Dicho esto, ha recordado que tienen "mucha experiencia" en el pasado con "penas de telediario" que luego quedaron "en nada.

En una entrevista en la cadena Cope, que ha recogido Europa Press, Casado ha afirmado que la operación Kitchen, que investiga el supuesto espionaje al extesororo del PP Luis Bárcenas, "por ahora" no le preocupa porque el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez es el "único imputado" y "no está afiliado" al PP.

Tras recordar que su compromiso con la regeneración fue "clave" en el Congreso extraordinario del PP que le aupó a la presidencia del partido, ha recalcado que entonces se comprometió a "soltar amarras con cualquier conducta no ejemplar". Eso sí, ha añadido que también dijo entonces que estaba "orgulloso" del PP y que "no iba a ser justiciero".

El líder del PP ha señalado que en este caso solo hay un "mero escrito de la Fiscalía" que "lidera" Dolores Delgado, "una exdiputada socialista envuelta en un escándalo de escuchas, extorsiones policiales a empresarios, periodistas y jueces". "Lo que pido es que el mismo rasero se tome para todos", ha demandando, aludiendo al 'caso de los ERE' o el caso Filesa que afectaron al PSOE.

"QUIÉN LA HAGA LA VA A PAGAR"

Casado ha dicho que él está dispuesto a ser "ejemplar" y decir que "quien la haga la va a pagar" porque ése es su "compromiso" con los afiliados del PP y los españoles. "Si esas informaciones un juez dice que se han demostrado y hay alguna persona que tenga algún tipo de responsabilidad, no solo me preocupará sino que me ocupará", ha garantizado.

También ha señalado que su partido está "encantado" con que haya comisiones de investigación --tras la solicitada por PSOE y Podemos sobre el caso Kitchen-- pero ha recalcado que deben ser "sobre todo el mundo", aludiendo a las informaciones del excomisario José Manuel Villarejo y Podemos.