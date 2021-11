Enrique Arnaldo evita hablar de los pinchazos de la operación Lezo: "No tengo amigos en la política"

Enrique Arnaldo, candidato del Partido Popular a ocupar un sillón en el Tribunal Constitucional, ha comparecido este martes en el Congreso de los Diputados entre críticas de casi todos los grupos parlamentarios contra su idoneidad. Arnaldo ha reconocido que fue imputado hace más de una década en el caso 'Palma Arena' pero ha recordado que el caso fue archivado, no ha hecho alusión a los pinchazos de la 'operación Lezo' en los que hablaba con Ignacio González y ha rechazado ser un candidato parcial a entrar en el tribunal de garantías. Ha asegurado que "no tengo amigos en política" y que "soy un profesional honrado y lo seré toda la vida".

Los nombres del PP en el Constitucional: Espejel, 'querida Concha', y un catedrático que maniobró con Ignacio González

Saber más

El de Enrique Arnaldo se ha convertido en el nombre más polémico de la lista de cuatro candidatos pactados por PP y PSOE para renovar una tercera parte del Tribunal Constitucional. Tal y como explicó elDiario.es el mismo día en que se conoció el acuerdo, el candidato del PP había salido en dos sumarios de causas de corrupción sin consecuencias penales para él. La primera fue cuando declaró como imputado en el caso 'Palma Arena' acusado de ayudar a Jaume Matas a blanquear dinero - caso archivado por prescripción - y la segunda cuando los investigadores de la 'operación Lezo' le grabaron hablando con el expresidente madrileño, Ignacio González, sobre un posible cambio en la Fiscalía General que favoreciese sus intereses.

Este martes Arnaldo sólo se ha referido a su imputación en Palma Arena recordando que fue exonerado. Ha recordado que "mi paso por un juzgado se limitó a declarar en un proceso y fui exonerado cuando el juez dictó el auto de archivo" y ha reclamado que cuando alguien es exonerado "no se puede convertir en un eterno sospechoso, soy un profesional honrado y lo seré toda la vida". No ha hecho comentarios explícitos sobre esa conversación con Ignacio González.

El catedrático ha escuchado cómo varios representantes de grupos parlamentarios han cuestionado su idoneidad no sólo por estas dos apariciones en sumarios judiciales sino también por su participación en conferencias de la fundación FAES o la publicación de diversos artículos. Otros grupos, como el PSOE a través de Odón Elorza, han preguntado por su compatibilidad para compaginar su trabajo como letrado del Congreso con su despacho privado. Ha subrayado Arnaldo que "nunca he militado en ningún partido, nunca" recalcando que obtuvo esa compatibilidad en el año 2002 y ha defendido que "la imparcialidad no se pierde por haber pronunciado conferencias en una fundación".

Espejel denuncia una campaña contra ella

Concepción Espejel, presidenta de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, ha comparecido este martes en el Congreso como candidata a magistrada en el Tribunal Constitucional. Una comparecencia en la que ha defendido su imparcialidad, ha negado ser amiga de María Dolores de Cospedal y ha denunciado ser víctima de una "campaña de desprestigio" desde que fue apartada de varios juicios del caso Gürtel. Espejel, que ha comparecido inmediatamente después de Enrique Arnaldo, ha afirmado que "jamás he recibido ningún tipo de indicación", tampoco en su etapa en el Consejo General del Poder Judicial. "He mantenido mi imparcialidad y la mantendré siempre", ha dicho mientras negaba haber tenido afiliación o afinidad con el Partido Popular.

Después de intervenciones sin grandes críticas por parte de los grupos parlamentarios, Espejel se ha referido a su recusación en varios juicios del caso Gürtel por su supuesta cercanía con el Partido Popular. Ha recordado que "yo fui recusada" pero en un auto en el que "se desestiman algunas cuestiones que ahora se me achacan". Los partidos y asociaciones que pidieron apartar a Espejel por su cercanía ideológica a la formación conservadora, ha asegurado que eso "fue expresamente rechazado por el pleno, se me apartó pero no por esa circunstancia".

Asegura que la expresión "querida Concha" con la que María Dolores de Cospedal se refirió a ella al darle la cruz de San Raimundo de Peñafort ha sido manipulada y sacada de contexto. Ese día, ha recordado, la expresión fue acuñada por otro compareciente y Cospedal se limitó a repetirla. Esa expresión "no demuestra ningún tipo de amistad íntima que, además, no tengo" y ella fue apartada porque, en su momento, accedió al Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Partido Popular y votada, entre otros, por Luis Bárcenas cuando era senador. Ha recordado también que la sala de lo penal que decidió su recusación vivió una votación muy dividida y que el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue uno de los que votó a favor de no apartar a Espejel del juicio. Ha zanjado que "es muy importante montar una campaña de desprestigio de un sector de los medios contra un magistrado".

Ciudadanos y Vox abandonan la comisión

Este martes está previsto que comparezcan todos los candidatos a ocupar sillones en el Constitucional: Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, Juan Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán. Tanto Edmundo Bal (Ciudadanos) como Iván Espinosa de los Monteros (Vox) han anunciado que ambas formaciones no participarán en el resto de comparecencias. Desde la formación naranja, Bal ha denunciado que "ya está todo el pescado vendido, ya sabemos quiénes van a ser los magistrados del Constitucional" antes de asegurar que "usted es nombrado por ser amigo de alguien del Partido Popular".

Críticas al proceso de selección similares a las lanzadas por el portavoz de Vox, que ha atribuido la renovación de magistrados a un supuesto intento del Gobierno de frenar los fallos favorables a recursos del partido ultraderechista sobre el estado de alarma. "Nadie cree que comparezcan aquí por sus méritos profesionales. Están aquí porque recibieron una llamada de Ferraz o de Génova", ha asegurado.