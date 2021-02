Gobierno vasco vuelve a criticar a Robles por no rectificar sus palabras sobre la UME y Zaldibar

BILBAO, 10 (EUROPA PRESS)

El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha afirmado que no le consta que la ministra de Defensa, Margarita Robles, haya rectificado sus "absolutamente desafortunadas" declaraciones del pasado lunes, en las que reprochó al Gobierno Vasco que no pidiera ayuda a la UME para localizar a los trabajadores desaparecidos en el derrumbe del vertedero de Zaldibar, y en las que aseguró que ahora "igual no estaría ahí un cadáver", en alusión al de Joaquín Beltrán, todavía sin encontrar.

En declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, Erkoreka ha señalado que no le consta que la ministra haya rectificado, tal como le pidió el Gobierno Vasco, ni de manera pública ni tampoco mediante alguna llamada al Lehendakari, Iñigo Urkullu, o a algún miembro del Ejecutivo autónomico.

Además, ha manifestado que comparte con el portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, que la ministra hizo "una declaración inoportuna, absolutamente desafortunada" y que, seguramente, sea del "desconocimiento más absoluto de lo que había sucedido en Zaldibar y de la situación" del vertedero tras "la tragedia".

En este sentido, ha apuntado que en la escombrera no había necesidad de mano de obra, sino que existía "un problema de estabilidad del terreno y no se podía meter ni mucha gente ni muchas máquinas en aquel momento".

El vicelehendakari ha negado que el Gobierno vasco "nunca" haya rechazado recursos "en una situación de emergencia" cuando le pudieran resultar útiles. "Cuando hemos agradecido las ofertas y hemos declinado aceptarlas ha sido porque veíamos que no estaban en condiciones de poder aportar algo que realmente necesitábamos", ha aseverado.

Josu Erkoreka ha explicado que ejemplo de ello es que se aceptó la ayuda de un helicóptero procedente de Cantabria. "Sería absurdo en un Gobierno responsable que seamos refractarios a aceptar ayudas y apoyos que procedan del exterior", ha indicado, para negar también que no quisieran la ayuda porque "provenga de determinada instancia pública", en este caso, del ejército.