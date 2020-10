Indígenas paraguayos pedirán al Congreso un aumento en el presupuesto

Asunción, 9 oct (EFE).- Diferentes organizaciones indígenas presentarán el lunes, 12 de octubre, ante el Congreso un Plan de Vida Digna, con el que esperan que los legisladores aumenten el presupuesto del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) y que garantice la ejecución de esos fondos, en concreto los destinados a la compra de tierras para comunidades indígenas.

El monto destinado al INDI en el proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2021 es de poco más de 8 millones de dólares (más de 56.000 millones de guaraníes), frente a los 9 millones de 2020 (cerca de 63.700 millones de guaraníes).

Las comunidades indígenas, además de considerar este presupuesto insuficiente para una "vida digna", consideran que no existen políticas públicas que acompañen sus necesidades, que este año se han visto agravadas por la pandemia, la sequía y los incendios.

Desde Tierraviva, la organización que está acompañando a los indígenas en la presentación de su plan ante el Congreso, lamentaron el recorte presupuestario que sufrirá el INDI en el próximo ejercicio y temen el efecto que pueda tener entre los indígenas.

"No va a haber fondos para compra de tierras, no va a haber fondos para ayudas asistencia social. Al no tener fondos, eso repercute en la no concreción de políticas públicas que puedan ayudar a las comunidades indígenas en situaciones de emergencia", dijo a Efe Ricardo Morínigo, miembro de Tierraviva.

Sin embargo, el recorte presupuestario no es el único problema al que se enfrentan, sino a la falta de seguimiento de los proyectos del INDI, que muchas veces se quedan solo "en papeles", según su denuncia.

Por eso, reclaman "un seguimiento" de esos fondos para garantizar que el dinero "realmente se gaste en temas como adquisición de más tierras para comunidades, asistencia más fuerte y, sobre todo, políticas públicas".

Aunque la presentación del plan no será hasta el lunes, las comunidades indígenas a las que acompaña Tierraviva ya han mantenido alguna reunión con el presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso, presidida por el senador Miguel Fulgencio Rodrígez, de la formación opositora de izquierdas Frente Guasu.

La abogada de Tierraviva Adriana Agüero aseguró a Efe que la recepción había sido positiva y, al igual que Morínigo, insistió en la necesidad de que los fondos del INDI se traduzcan en una mayor y mejor inversión en políticas públicas.

"La idea de esta campaña es trabajar por un presupuesto digno para los pueblos indígenas, que represente una respuesta real a su necesidad", apuntó Agüero.

También expresó su preocupación por esa reducción para la compra de tierras para los indígenas y la falta de ejecución presupuestaria que han observado en los últimos años.

Agüero insistió en que una de las reivindicaciones históricas de los indígenas "es el aseguramiento de tierras" y por eso "no entienden que no esté visibilizada en el presupuesto del INDI".

Así lo confirmó Mauricio Franco, líder de la comunidad Kembha Yat Sepo, en Cerrito Hamaquera, en el departamento de Presidente Hayes.

"El Gobierno no da una respuesta oficial y el INDI es peor", dijo Franco en una conversación telefónica con Efe, en alusión a la lucha por la adquisición de tierras durante décadas.

Franco lamentó el recorte del presupuesto, que es una "preocupación de la gente del Chaco y de la región oriental", sobre todo ahora que afrontan una "sequía impresionante" y ven afectado su modo de vida.

SIN LLUVIAS FUERTES DESDE HACE CASI UN AÑO

En las últimas semanas, Tierraviva ha estado llevando agua a distintas comunidades del Chaco, afectadas por la sequía y la falta de lluvias.

Morínigo recordó que si bien ha habido "sequías prolongadas" en el pasado, ninguna ha sido tan dura y tan extrema como la de este año.

"El tema de la sequía en el Chaco es de hace más de tres meses, agravado duramente por las quemazones y que no está lloviendo. La ultima vez que llovió en cantidad suficiente en el Chaco fue en noviembre del año pasado. Hay zonas de Presidente Hayes (departamento) que tuvieron lluvias pequeñas, pero en otras zonas no está lloviendo nada", comentó.

Desde Tierraviva estiman que unas 90 comunidades indígenas del departamento de Presidente Hayes, unas 12.000 personas, están sufriendo la escasez de agua o pueden acceder a ella de forma racionada.

Esto ha provocado que beban agua sin tratar y que aumenten los problemas de salud, sobre todo en los niños.

A eso se suman los incendios que consumen las zonas en las que habitan y que les impide salir a cazar.

Además, los pobladores de la zona ya advierten de que tras esta sequía llegará "una inundación terrible", ya que estos fenómenos suelen ser cíclicos, y piden al Gobierno que actúa antes de llegar nuevamente a una situación de emergencia.