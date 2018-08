Un miembro de Cs y un asesor pedían 20.000 €, según grabaciones de Enredadera

El diputado provincial por Ciudadanos, Juan Carlos Fernández, y el asesor por esta misma formación, Sadat Maraña, habrían solicitado a los cabecillas de la Operación Enredadera 20.000 euros cada uno, para mediar en adjudicaciones en los ayuntamientos leoneses de San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre.

Así se desprende de las conversaciones interceptadas por la UDEF, a las que ha tenido acceso la Agencia EFE, entre el delegado de Gespol Roberto Legazpi y el empresario Ángel Luis García, conocido como el Patatero y que se encuentra en prisión preventiva al igual que José Luis Ulibarri.

En la parte final de esta conversación, los dos implicados comentan que Sadat y Juan Carlos, que además era el portavoz de Cs en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo y abogado de Ángel Luis, van diciendo que le pueden echar una mano para conseguir un contrato en Villaquilambre, algo que critican cuando en otro municipio, en San Andrés de Rabanedo, que lo tienen "en teoría de la mano", no son capaces de "rematarlo".

Dicen que Sadat no les va a conseguir nada, "que van diciendo que son los que controlan todo pero quien manda es la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo", con quien Ángel Luis García asegura que tiene muy buena relación.

"Están listos", dice Ángel Luis García, quien añade: "Y pidiéndome 20.000 euros antes de todo esto".

A lo que Roberto Legazpi contesta: "Están locos".

Tras darse a conocer este caso y la implicación de Juan Carlos Fernández y de Sadat Maraña, Ciudadanos los expulsó del partido.

Por otra parte, en un informe de la Policía referente a Arroyomolino (Madrid) y al que ha tenido acceso Efe, se recoge que una secretaria de Ángel Luis realizó por instrucciones de su jefe una transferencia de 2.000 euros a Sadat, "posiblemente por pago de favores".

Además, otra conversación de Sadat Maraña intervenida por la Policía, fechada el 26 de enero pasado, detalla que ese día comió junto a Juan Carlos Fernández, entonces diputado provincial de Cs, con el jefe de Gabinete de la Alcaldía de León, José Antonio Maté, y que tras el encuentro estaba "bastante avanzada la cosa, mil más IVA al mes".

Esta información se la aporta al responsable de la empresa de servicios leonesa Carflor, Jesús Sanz González, quien le contesta que no se fía mucho del "paisano", pero Maraña le asegura que Maté "sabe que va a ser un año complicado", aunque en ese momento le dice que le contará en persona que "tiene que hacerlo sí o sí, si quiere algo de ayuda; si no, no hay nada que hacer. Así que bueno, en principio parece que sí".