Montero cree que Ayuso utiliza la vacuna rusa como un "postureo" electoral

Madrid, 7 abr (EFE).- La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, considera que las conversaciones que mantuvo la Comunidad de Madrid con proveedores de la vacuna rusa Sputnik V para lograr un preacuerdo de compra no son más que un "postureo" y una "pose" de campaña electoral.

"No me parece ni adecuado ni oportuno. No entiendo qué significa contactar con comerciales rusos para hacer una gestión que es imposible para una comunidad autónoma sin que esté autorizada por la Agencia Europea del Medicamento", ha señalado Montero en una entrevista en RNE.

Montero ha lamentado que se traslade esta incertidumbre a la población y ha recordado que las compras de vacunas se hacen de forma centralizada y que la actitud de Ayuso supone poner en duda la tarea que hace el Gobierno de España o de la Unión Europea.

"Creo que es una pose de Ayuso en campaña electoral en la que su única política es la de confrontar y pelear", ha recalcado tras criticar que la Comunidad de Madrid no haya aprobado ni una ley para afrontar el coronavirus ni ayudas a los afectados.

"Este postureo de hablar con unos y otros para intentar parecer que el Gobierno de España o la UE no hace su tarea, solo por su confrontación y ahí el Gobierno no va a entrar", ha puntualizado.