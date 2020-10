Villacís defiende medidas distintas al estado de alarma cuando Madrid baje de los 500 casos por 100.000 habitantes

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha defendido este lunes que cuando la capital baje de una incidencia acumulada de 500 casos positivos de coronavirus por 100.000 habitantes, que es el baremo establecido por el Gobierno, "habrá que valorar medidas distintas" al estado de alarma.

Junto con la concejala de Villaverde, Concha Chapa, ha visitado el Centro Deportivo Municipal Plata y Castañar del distrito para comprobar cómo se ha preparado la instalación para realizar, a partir de mañana test de antígenos para frenar el avance del coronavirus.

Durante la visita, Villacís ha destacado la colaboración entre administraciones como el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, "tan necesaria en estos momentos para llevar a cabo estas pruebas a los vecinos de las zonas más afectadas", para lo que ha subrayado que desde el Consistorio madrileño "se siguen volcando todos los recursos para hacer frente a la situación provocada por la Covid-19".

La vicealcaldesa ha resaltado que "es imprescindible que las medidas se basen en criterios claros y apoyados en datos científicos". "El problema hay que afrontarlo y lo que hay que hacer constantemente es medirlo. Aunque los datos están mejorando, Madrid sigue estando en una situación especialmente grave. Y por eso es importantísimo seguir haciendo test y poniendo medidas para frenar al virus", ha indicado.

La edil de Cs ha afirmado que si estamos en estado de alarma "es porque se ha producido un fracaso de la política". "Si las administraciones son capaces de ponerse de acuerdo, y nosotros no tiramos la toalla, evitaremos que nos tengan que imponer un estado de alarma o resolverle los tribunales", ha dicho.

"Creo que en estos momentos es más importante que nunca que seamos capaces de negociar con partidos con los que no compartimos otras cuestiones, pero esta si lo compartimos, que es la lucha contra el virus. Estamos en un momento extraordinario y nadie entendería que no hiciéramos cosas extraordinarias. No debería ser tan extraordinario que partidos distintos nos sentáramos a hablar y dialogar. Hay personas preocupadas y con mucha incertidumbre", ha agregado.

Villacís insiste en que el estado de alarma se tenía que haber tratado de evitar "por todos los medios posibles". "A nivel de limitaciones, no ha cambiado tanto, pero a nivel internacional, la imagen que está dando Madrid, cómo nos va a afectar en las inversiones extranjeras y al turismo, sí que puede haber una incidencia muy grave. Y que los ciudadanos no pueden estar esperando al último minuto qué va a pasar con sus vidas. El Estado de alarma no puede ser la respuesta constante", ha manifestado.

Para la vicealcaldesa, el Gobierno de España tiene que sentar los representantes madrileños para llegar a un acuerdo que sea asumido por las dos instituciones "y no sea asumido por injusto por el 50 por ciento de población".

"No podemos politizarlo todo, el virus afecta por igual a la gente de derecha, izquierdas y centro. Tenemos que conseguir combatirlo sin que sea una batalla política. Entiendo que a la gente en sus casas le esté produciendo esta situación pereza. No entienden cómo algo que debería ser científico, objetivo, claro, algo que debería aunar esfuerzos acaba consiguiendo todo lo contrario, dividir y confrontar. Hay partidos que juegan a eso y el rol de un partido de centro es evitarlo", ha precisado.

"Tenemos que ser un poco más serios. Si esas medidas queremos que la gente las perciba como justas tienen que venir del consenso. Creo que es momento de volver a llegar a un acuerdo. Cuanto antes acordemos unas medidas con cierta vocación de permanencia, antes vamos a llegar a un punto de sensatez, que es lo que está apoyando la gente", ha concluido Begoña Villacís.