Zaragoza llama a la solidaridad de sus vecinos para no celebrar el Pilar

Zaragoza, 9 oct (EFE).- El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha emitido un bando para recordar que este año no hay Fiestas del Pilar y ha pedido a los ciudadanos que sean "solidarios", "conscientes", "responsables" y que eviten comportamientos que ayuden a la propagación de la pandemia.

Las fiestas en honor a la Virgen del Pilar comenzarían este sábado, 10 de octubre, pero "este año no toca" promover actos ni comportamientos que puedan ayudar a propagar el virus, ha subrayado.

"Zaragoza no puede caer en ese error", ha expresado el alcalde en un discurso previo a la lectura del bando, el que se ha emocionado ligeramente al final.

Por ello, parafraseando la canción popular que dice que "para el Pilar sale lo mejor", ha instado a los zaragozanos a que saquen a relucir la solidaridad, la prudencia y la sensatez que siempre les ha caracterizado.

"Es muy duro, pero es absolutamente necesario", ha añadido Azcón, quien ha subrayado que celebrar las fiestas supondría una "terrible irresponsabilidad" que dañaría la salud de toda la ciudad.

La Virgen del Pilar, ha continuado, es el símbolo "más querido" de Zaragoza, además de representar los lazos con el pueblo iberoamericano como patrona de la Hispanidad y de servir como Fiesta Nacional en la que celebrar las últimas cuatro décadas de democracia.

Azcón ha rehusado, por "respeto a los jueces", comentar el recurso presentado por hosteleros de la ciudad contra el retroceso preventivo de Zaragoza a la fase 2 durante la semana de las fiestas.

Del mismo modo, aunque le resulte "muy triste" como alcalde, ha pedido a la gente de fuera que no visite Zaragoza en el Pilar, pero se ha mostrado convencido de que "la inmensa mayoría de los españoles va a entender que las restricciones de movilidad son una necesidad".

"Aunque sea extraordinariamente triste decirles que en este momento no pueden venir a vernos, queremos aprovechar para invitarles a que puedan venir en años siguientes", ha agregado.

Asimismo, ha asegurado que "no es una buena noticia" lo que está sucediendo en Madrid y que "los madrileños no tienen que estar satisfechos", pero ha dejado claro que lo que ha sucedido es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado la razón al Gobierno de la Comunidad y no al de España, que debería sacar la conclusión de que no se pueden tomar medidas unilaterales, sin consenso ni diálogo.