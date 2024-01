Cambrollé carga contra el borrado de las históricas pintadas LGTBI en Sevilla: “Si la Junta no las restaura, las volveré a hacer”

El 25 de junio 1978 Andalucía vivió su primera manifestación por la libertad sexual convocada por el Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria (MHAR). Durante aquella movilización, se realizaron pintadas reivindicativas en las paredes del edificio de los juzgados de Sevilla, para dejar huella de la lucha por la libertad sexual que encarnaron muchos de esos activistas. El pasado mes de junio, como resultado de “una limpieza rutinaria” realizada en la parte inferior del edificio, muchas de ellas fueron borradas casi en su totalidad. Mar Cambrollé, antigua lideresa del MHAR y presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía, ha arremetido este jueves contra la “ineficiencia de la Junta de Andalucía, que lejos de proteger esas pintadas y reivindicar la memoria, ha permitido que sean eliminadas”.

La activista trans ha recordado de paso que hace casi seis años, en mayo de 2018, solicitó a la Consejería de Cultura (responsable de las políticas memorialistas) el señalamiento y preservación de esas pintadas como Lugar de Memoria Histórica. Tras todo este tiempo de espera, la respuesta llegó hace cuatro meses y en ella la comisionada de la Memoria, Ana Gil, señalaba que “el grupo de trabajo sobre Lugares y Senderos de Memoria evaluará su solicitud en un plazo máximo de un mes desde que se le curse la solicitud por parte de esta Dirección General”. A este respecto, fuentes de este departamento han asegurado a sevillaelDiario.es que el expediente nunca llegó a incoarse.

Cambrollé además pone el acento en que la eliminación de las pintadas coincidiese con el estreno de la película Te estoy amando locamente, que reivindica y pone en valor a los pioneros que realizaron la primera manifestación del Orgullo de la historia de Andalucía: la protagonizada por el Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria en 1978 en Sevilla. “El edificio está más sucio que un palomar, por lo que la limpieza más que rutinaria parece selectiva e intencionada”.

"Han querido borrar la memoria de Andalucía y del movimiento LTGBI y su lucha por la democracia. Algo que no podemos permitir" @CambrolleMar @MartinaVelardeG @JA_DelgadoRamos pic.twitter.com/i4isf3vAYo — Podemos Andalucía (@Podemos_AND) 25 de enero de 2024

El 25 y 26 de mayo de 1978, todos los colectivos LGTBI españoles fueron convocados a una reunión en la que decidieron adoptar una estrategia común, unir fuerzas y salir todos juntos con un mismo cartel a movilizarse. Esta decisión se plasmó en la manifestación del 25 de junio, cuenta Cambrollé, y su resultado fue el primer logro que consiguió el colectivo tras el franquismo, la derogación de la Ley de Peligrosidad Sexual el 26 de diciembre de 1978 y la consecuente despenalización de la homosexualidad.

“Antídoto contra la amnesia de la Justicia”

“Elegimos realizar las pintadas en los juzgados porque estos eran el símbolo de esas leyes que nos metían en las cárceles a más de 5.000 personas y de que nos ficharan a más de 10.000, y eso que el cuartel de la Guardia Civil estaba a veinte metros y que en aquella época un alto era un tiro en la cabeza”. Asimismo, subraya que la memoria histórica es el antídoto contra la amnesia de la Justicia, constituyendo esta lucha “uno de los aportes fundamentales para la conquista de la democracia”.

Podemos se ha sumado a esta lucha (la activista trans forma parte de la candidatura que encabeza la exministra Irene Montero para concurrir con Podemos a las elecciones europeas) por preservar las pintadas, trasladando nuevamente a la Consejería de Justicia la cuestión sobre el borrado de la pintura del MHAR en los juzgados de Sevilla. La pregunta recogía, entre otros aspectos, el porqué no se había actuado para protegerla y si se tenía intencionalidad al eliminarla.

En la respuesta, según ha podido comprobar este periódico, no se contestaba directamente a ninguna de estas dos cuestiones: “Esta Consejería se ha limitado a llevar a cabo, de forma rutinaria, las tareas de limpieza que se llevan a cabo sobre las fachadas de todas las sedes judiciales que tiene la comunidad autónoma, y no ha tenido lugar ninguna actuación extraordinaria encaminada de forma discreta al borrado de la pintada...”.

“Yo misma me encargaré de volver a hacerlas”

Acompañada por Juan Antonio Delgado, diputado de Podemos en el Parlamento andaluz, y Martina Velarde, secretaria general del partido en Andalucía, Cambrollé ha expresado este jueves su intención de volver a realizar las pintadas ahora eliminadas que efectuó el 24 de junio de 1978 si la Junta no se compromete a preservarlas y restaurarlas. Si no lo hace en breve, “yo misma me encargaré de volver a hacerlas” porque son “un símbolo para que nunca” más “nos quieran llevar a aquellos oscuros tiempos del franquismo”.

Para ello, contará con el apoyo de algunos grupos políticos del Parlamento y diversos colectivos sociales. Asimismo, ha solicitado que se protejan con metacrilato y fijar en la parte superior una placa de metal que haga alusión al momento histórico y la autoría de la misma.