La candidata a la Alcaldía de Sevilla por la coalición progresista de siete formaciones que lideran Podemos e IU, Susana Hornillo (Alcalá de Guadaíra, 1976), tiene un currículum de los que imponen. Ingeniera de Telecomunicación y profesora en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla desde hace 21 años, esta vecina de la Macarena madre de un hijo adolescente es la responsable de Podemos en Sevilla capital desde 2022. Aquí y ahora se somete a un pequeño cuestionario de 12 preguntas personales, al que también se apuntan los otros aspirantes a mandar en el Ayuntamiento de Sevilla y que hay que responder como si fuese un telegrama.

¿Qué quería ser de pequeña?

Quería tener una profesión donde hubiera pocas mujeres o ninguna, quería ser pionera.

¿Cuál fue el primer disco que se compró?

El primero que me compraron mis padres: uno de Heidi, lo escuché mil veces. El primero que me compré yo fue uno de Rick Astley.

¿Qué político en activo le gusta que no sea de su partido?

Gabriel Rufián [portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados].

Un momento tierra trágame de su vida.

Cuando me olvido del nombre de alguien, me pasa mucho.

¿Qué película le hace llorar o al revés, le levanta el ánimo?

No me gustan las películas que me hacen llorar. Me levanta el ánimo Cuando Harry encontró a Sally.

¿En qué libro se quedaría a vivir?

En alguno de Julio Verne.

¿Cuál es el superhéroe o la superheroína que más le gusta?

Mi madre.

Ya puestos, ¿qué superpoder le gustaría tener y por qué?

El poder de sanar o de curar. Hay enfermedades que no deberían existir.

¿Es manitas, ya sea con el trompo o con la sartén? ¿Qué es lo que se le da mejor?

Soy manitas en general, quizá más de trompo que de sartén.

Si le dicen Gordillo, ¿qué se le viene primero a la cabeza, el todavía alcalde de Marinaleda o el que fuese futbolista del Betis?

El jugador del Betis, porque mi padre lo nombraba mucho.

¿El parchís, la oca, el ajedrez o las damas? A no ser que le dé más a los videojuegos… o al dominó.

He jugado a todos casi por igual, menos el ajedrez. También tuve mi época de videojuegos.

Y la madre de todas las preguntas: ¿tortilla de patatas con o sin cebolla?

¡¡CON!!