Sevilla abre las puertas del “limbo de los artistas” con una nueva edición del feSt

Vestidos de blanco e imbuidos del espíritu bohemio que sobrevolaba las calles Dueñas y Gerona a principios del siglo XX, la Asociación Escenarios de Sevilla y el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) han dado la bienvenida al “limbo de artistas” que se va a dar cita en la ciudad desde el 5 hasta el 16 de octubre. Así pues, en homenaje a aquella confluencia de efervescencia cultural por la que transcurrieron personalidades tan ilustres como Antonio Machado, Manuel Chaves Nogales y Juan Ramón Jiménez (responsable de apodar a este enclave “el limbo de los pintores”), los artistas que todavía recorren las calles de Sevilla han organizado su limbo particular extendiéndolo al resto de la ciudad en el marco de una nueva edición del Festival de Artes Escénicas de Sevilla (feSt)

El Ayuntamiento de Sevilla echa el telón del Lope de Vega esta temporada: "No es un espacio seguro"

Más

La presentación de su programación se ha celebrado en uno de esos espacios que sigue funcionando como “limbo de los artistas”, a tan solo unos metros de aquella intersección por la que llevan transitando escritores, pintores y bailarines desde el siglo pasado: la Sala Cero Teatro. Allí se han congregado algunos de los protagonistas del feSt (a excepción de la delegada municipal de Cultura, Minerva Salas, cuya asistencia se esperaba, tal y como estaba confirmada, pero finalmente no ha asistido), a fin de recrear el ambiente “etéreo” que marcará esta nueva edición, en la que cada una de las cinco salas de Escenarios de Sevilla abrirán las puertas de un limbo que no será un lugar de tránsito, sino un espacio “donde apetece quedarse”.

Para ello, ofrecerán al público un menú compuesto por una treintena de propuestas escénicas al estilo “frito variado”, con diversidad de géneros y multitud de temáticas y lenguajes, que incluye cuatro estrenos absolutos. “Es una oportunidad de ver cómo evolucionan las artes escénicas en este país y más allá de él”, ha avanzado el director del certamen, José María Roca, quien ha asegurado que “este año la programación es igual o mejor que la anterior”, en la medida en que “contaremos con compañías que sin el feSt no podrían venir y que ofrecen propuestas de artes escénicas en mayúsculas, contemporáneas, con discursos novedosos y todo tipo de estéticas”.

Amor, vida y muerte en el limbo de Viento Sur

El festival arrancará el viernes 5 a las 20.00h en Viento Sur Teatro con Memoria de pichón, un espectáculo del actor y director costarriqueño Andy Gamboa que la directora de la sala, Maite Lozano, descubrió durante un viaje a Cuba y, asegura, le maravilló. La siguiente propuesta de este limbo vendrá de la mano de la compañía de actores sevillanos Recursos Humanos, que ha escogido este certamen para estrenar su nueva obra Silencio.

Desde Madrid, la compañía Calema ofrecerá su función de danza y teatro Contra-tiempo. Para terminar, Viento Sur Teatro acogerá Cuadernos de duelo de La Cuadrelli para hablar “del amor, la vida y la muerte”, en palabras de la directora de la sala.

Reflexionar desde el humor en la Sala Cero

En su línea de provocar al pensamiento a través de la comedia, Sala Cero Teatro invita a reflexionar sobre situaciones cotidianas como las que recrea Empoderadas, la última producción de Las Raras.

Por su parte, en Terrícolas, la compañía vasca El mono habitado llevará al espectador hacia la reflexión sobre “qué estamos haciendo con el planeta”, como resume Ángel López, director de la sala. Asimismo, Teatro de La Catrina abordará desde el escenario de la Sala Cero el tema de la salud mental con su obra La caja.

Referentes de las artes escénicas en el Teatro TNT

En esta ocasión, además de reunir títulos que ayudan a evocar el limbo que protagoniza esta edición, el Teatro TNT va a acoger a artistas de referencia en el panorama nacional e internacional. El primero en aterrizar en la sala que dirige Ricardo Iniesta será el aclamado actor Alberto Velasco, el 6 de octubre con Sweet Dreams.

Al día siguiente, lo hará Selu Nieto y su Teatro A la plancha con la función Soledad. Vida y obra de mi abuela. Para los días 14 y 15, una de las compañías residentes de TNT, AjoyAgua, compartirán con el público una versión del clásico de García Lorca en clave de humor en la que la protagonista no viste de negro: Las vecinas de Bernarda Alba. El broche final al feSt de este 2023 lo pondrá una compañía nórdica referente en Noruega (Grenland Friteater) que debuta en Andalucía con un espectáculo humorístico denominado No doctor for the dead.

La Fundición apostando por la danza

Con “integridad y contundencia”, la compañía extremeña Proyecto Cultura se subirá a las tablas de La Fundición para abordar la diversidad de los cuerpos y el drama del bullying en su propuesta Menina (soy una puta obra de Velázquez), los días 6 y 7 de octubre.

Por otra parte, esta sala apostará por la danza, incluyendo en su programa el espectáculo Creadoras en el epicentro, que coordina y dirige Manuela Nogales (los días 12 y 13 de octubre), así como el de Imperdible Artés Escénicas bajo el título Reflection.

Durante el feSt, La Fundición contará también con un “histórico” grupo portugués (Chapitó) que el 14 de octubre versionará la tragedia griega Antígona por medio del humor, el trabajo gestual y dos cucharillas de café.

Shows “imperdibles” en Platea Odeón

El último en presentar su programación ha sido el también director de Platea Odeón Imperdible, José María Roca, que ha avanzado que su espacio se suma esta edición a la “tendencia de los temas escénicos musicales”. Así pues, el 6 de octubre tendrá lugar un homenaje a la radio con Al tran tran FM, cargada de improvisación y en el que el público adquirirá un papel protagonista al conducir buena parte del espectáculo.

En línea similar, pero esta vez para cerrar el festival, el monólogo Scratch de Aka Teatro con el que Platea Odeón Imperdible se despide de esta edición también dejará en manos de los espectadores la conducción del show, que evocará el interior de una discoteca. Esta es la primera vez que la compañía catalana presenta en castellano esta obra tan premiada y novedosa, según la ha descrito Roca.

Antes de que llegue ese momento, la compañía Calladitas estáis más guapas ofrecerá el día 7 de octubre un espectáculo feminista, rebosante de profundidad y diversión, sin complejos e irreverente “que nadie tiene que perderse”, como recomienda el director de Platea Odeón. En la recta final del FeSt, los días 12 y 13 tendrá lugar el estreno de la última producción de la compañía de Roma Calderón Oh! Diosa, un show que “une el cabaret con las nuevas tecnologías”, salpicado con el desparpajo que caracteriza a Roma Calderón.

Para terminar, el director de este evento ha destacado que la noche de la clausura se volverá a reunir toda la profesión en torno a un acto conducido por Álex O'Dogherty, en el que se hará entrega de los premios Escenarios de Sevilla. Así cerrará esta edición el feSt, pero el limbo de los artistas seguirá recorriendo las calles y salas de Sevilla.