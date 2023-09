El Ayuntamiento de Sevilla echa el telón del Lope de Vega esta temporada: “No es un espacio seguro”

El Lope de Vega de Sevilla permanecerá cerrado durante la temporada 2023-2024, si bien su programación se desarrollará en otros espacios escénicos de la ciudad, fuera del emblemático teatro. La decisión, anunciada este martes por la delegada de Cultura, Minerva Salas, viene impuesta por las deficiencias técnicas que acumula este inmueble datado de 1929 y que el equipo del alcalde, José Luis Sanz (PP), dice haber “heredado” de la “dejadez” que achacan al Gobierno anterior.

El Ayuntamiento de Sevilla da marcha atrás y recupera su Festival de Cine con una "edición especial" este año

Más

Lo cierto es que la administración local ha recibido un requerimiento de seguridad y salud firmado por el inspector de Trabajo y Seguridad Social a fecha de 17 de agosto, al que ha tenido acceso este periódico, y en el que se insta al titular del edificio —esto es, al Ayuntamiento hispalense— a adoptar las medidas requeridas para subsanar los riesgos que en estos momentos entrañan sus instalaciones.

Por eso, Salas ha reiterado en su comparecencia que, actualmente, “el teatro Lope de Vega no es un espacio seguro ni para las compañías, ni para los profesionales que trabajan allí, ni para el público”. De ahí que el ICAS haya determinado “mantener íntegramente” la programación que se aprobó el pasado mes de junio por el director saliente del Lope de Vega, Carlos Forteza, (aunque no se presentó) pero reubicándola en el Cartuja Center y el Palacio de Congresos (FIBES), al menos, durante el primer trimestre con Ruperto Minero, nuevo director de programación y actividades culturales del ICAS, al frente.

Responsabilidades penales

Entre los desperfectos recogidos en el informe de inspección de Trabajo, constan “infracciones en materia de prevención de riesgos laborales” y “deficiencias en condiciones materiales de seguridad en el trabajo”, que generan un riesgo “moderado” en lo relativo a la instalación eléctrica y a las medidas de protección contra incendios (“están antiguas y no conforme a la normativa específica”); mientras que se califica de “importante” el riesgo de caída a distinto nivel originado por el hueco que se abre tras el escenario cuando el montacargas desciende al sótano.

Precisamente, la “imposibilidad” de subsanar esta falta de protección del hueco del montacargas en el plazo fijado por inspección de Trabajo (“antes del 1 de septiembre de 2023”, según estipula el informe), es lo que ha llevado al equipo de Sanz a clausurar el Lope de Vega durante todo el otoño cultural, como afirman fuentes municipales. En este sentido, la titular de Cultura en la capital andaluza ha indicado que el Ayuntamiento ha iniciado ya los expedientes para emprender tres actuaciones iniciales por un importe de un millón de euros, aunque advierte que subsanar el conjunto de deficiencias “supondrá muchos meses de trabajo y millones de euros”.

No es la primera vez

Cabe recordar que entre el pasado mes de abril y mayo, al final del mandato del anterior regidor Antonio Muñoz (PSOE), este histórico teatro sufrió ya un cierre temporal que obligó a trasladar puntualmente la programación a otros espacios, debido a una incidencia técnica relacionada con el telón cortafuegos. “Un elemento esencial para la sectorización del incendio en caso de siniestro”, como lo describe el director técnico del Lope de Vega en un informe remitido al Consistorio también en agosto, en el que recuerda que se ha solicitado en reiteradas ocasiones “la actualización de este elemento de seguridad” que se instaló en 1988 y pesa 3.200 kilos. En cualquier caso, subsanada la incidencia, la temporada se reanudó el 3 de junio y volvió a acoger los espectáculos pospuestos.

Este mismo directivo recuerda en otro informe que en septiembre de 2022 “se produjo una avería que inundó de agua la bóveda de la sala (el techo que se ve desde el patio de butacas)”. Una vez inspeccionado por Edificios Municipales, se acordó la reapertura del edificio con el requisito de que se acometieran las intervenciones necesarias para afianzar y asegurar la bóveda en el plazo máximo de un año. Al no haberse cumplido este requisito hasta el momento, el director del Lope de Vega tilda de “irresponsabilidad” la posibilidad de abrir al público las puertas del teatro y alerta de que “en caso de accidentes, hay responsabilidades penales”.

Programación a ojos del sector

Respecto a la programación de la nueva temporada, que va a arrancar el próximo 11 de octubre con la obra Nuestro bar de cada día en el Cartuja Center, esta redacción ha podido saber que se acabó de conformar a primeros de junio y se hizo llegar oportunamente a la Delegación de Cultura a través del entonces director del ICAS, José Lucas Chaves, que dimitiría poco después. También estaba lista la guía de la temporada, maquetada y lista para imprimir, y una fecha propuesta, la primera semana de julio, para presentarla a los medios, justo después de la del Teatro Central, con la idea de sacar inmediatamente a la venta las entradas y los abonos, y publicitar debidamente el contenido de la misma.

Sin embargo, entre ese final de temporada y el comienzo de las vacaciones, se produjo el cambio de Gobierno municipal con la entrada del Partido Popular y la designación de Minerva Salas como nueva delegada de Cultura. Sin querer entrar en polémicas, el anterior director del Lope de Vega, Carlos Forteza, cuyo contrato vencía en junio, admite que Minerva Salas contactó con él una sola vez, a principios de agosto, asegurándole que la intención era presentar juntos la temporada 2023/24 del Lope.

Desde entonces, silencio. “No me han dicho ni que seguía ni que no. No tengo más remedio que aceptar la designación de otra persona al frente del Lope, aunque me habría gustado que mi despedida fuera un poco más profesional y civilizada. Al menos, que hubiera habido una comunicación, que me hubieran expuesto las razones. He hecho mi trabajo honestamente y con total dedicación, y no me he significado con ningún tipo de color político”, señala en declaraciones a SevillaelDiario.es

En efecto, la gestión de Forteza durante estos dos últimos años ha sido respaldada por el sector y por el público, destacando la ambición de las propuestas a múltiples niveles y la decidida apuesta por las producciones locales de altura. Cabe recordar que el director había accedido al puesto por concurso público entre una treintena de candidatos.

La alternativa de reubicar espectáculos, según ha podido saber este diario, ha sido acogida por el momento con recelo por parte del sector, pues no todos los espacios de la ciudad cuentan con las características escénicas del Lope, y tampoco con su condición de teatro de proximidad, por su ubicación en el centro de la capital hispalense.