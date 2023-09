Sin noticias del premio Almudena Grandes: ¿va a dejarlo caer el Ayuntamiento de Sevilla?

Hace apenas un año, el entonces alcalde de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz, anunciaba a bombo y platillo la creación de un premio literario con el nombre de la novelista madrileña Almudena Grandes, fallecida en 2021, y dedicado a reconocer la mejor obra de narrativa social publicada a lo largo del ejercicio anterior. Dicho galardón venía asociado a la Feria del Libro de Sevilla (FLS), una cita a la que Grandes había estado muy vinculada, y en cuyo marco se celebró la ceremonia de entrega. El premio recayó sobre la escritora Marta Barrio y su obra Leña menuda, publicada por Tusquets Editores. Doce meses después, no hay noticias de una segunda edición, y solo es seguro que la programación de la FLS no tiene previsto acogerla.

Las sospechas de que el Ayuntamiento hispalense, presidido por el popular José Luis Sanz desde las últimas elecciones municipales, quiera dejar caer el premio, crecen en la medida en que ninguno de los implicados en él tiene noticias del consistorio: ni el copresidente junto al alcalde, Luis García Montero, escritor, director del Instituto Cervantes y viudo de Almudena Grandes; ni el jurado, que el año pasado estaba compuesto por Sara Mesa, Felipe Benítez Reyes, Eduardo Mendicutti y Pepa Bueno, y que según las bases repetirían este año con la excepción de Mesa, que había solicitado ser relevada.

“Nadie se ha puesto en contacto conmigo”, confirma García Montero. Tampoco ha recibido noticia alguna de Sanz o de la nueva delegada de Cultura, Minerva Salas, la secretaria del premio Almudena Grandes, la periodista Mercedes de Pablos, quien da prácticamente por hecho que no habrá segunda edición: “Con el director de la Feria del Libro, Rafael Jurado, habíamos hablado para que la entrega del premio fuera, si no el acto inaugural como el año pasado, sí un acto central de la programación de 2023”. Cabe recordar que la dirección de la próxima FLS, que tendrá lugar del 26 de octubre al 5 de noviembre, será colegiada entre Jurado, el director aprobado por la entidad organizadora, la Asociación Feria del Libro de Sevilla, y Jaime Maciá, ex responsable de comunicación del Ayuntamiento de Tomares y designado por Sanz como responsable de actividades literarias del consistorio hispalense.

Mirando a La Rioja

Interrogada al respecto, a primeros del pasado agosto, por la periodista Lourdes Luque para la cadena SER, Minerva Salas comentó que se el galardón mantendrá el premio “si así lo establece la fundación (sic) que organiza la Feria del Libro y colabora con el Ayuntamiento, no tenemos ningún tipo de problema. Los premios y los reconocimientos siempre son buenos”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Feria del Libro de Sevilla, Rafael Rodríguez, afirma que “el premio Almudena Grandes es un premio del Ayuntamiento. El año pasado, en su primera edición, se dio dentro de los actos de la FLS para darle mayor repercusión, pero de esta edición no sé nada. No está organizado por la FLS e ignoro si va a continuar”.

Según De Pablos, las bases de esa segunda edición estaban ya aprobadas y en manos del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), entidad encargada de su gestión, desde la pasada primavera. “Tanto el presupuesto para la dotación del premio (10.000 euros) como los gastos del jurado y la entrega estaban ya en marcha. El único cambio que quisimos introducir este año era el de ampliar la convocatoria a autores no solo españoles, sino que escribieran en español, pero al final se quedó como estaba”, comenta.

Fechas que apremian

Este periódico intentó la semana pasada ponerse en contacto con los responsables culturales del Ayuntamiento de Sevilla, sin que hasta la fecha haya recibido respuesta. Para De Pablos, resulta imposible no relacionar el silencio del nuevo consistorio con algunos eventos recientes, como la retirada del nombre de la propia Almudena Grandes de la biblioteca de La Rioja por parte del gobierno autonómico de dicha comunidad, en manos del PP, justificada por el consejero de Cultura, José Luis Pérez Pastor, bajo el argumento de que “el mejor homenaje que se le puede hacer es leerla”.

Sobre la novela ganadora de la única edición celebrada hasta la fecha, Leña menuda, el jurado destacó sus cualidades por “despertar una mirada de reflexión sobre la maternidad y ahondar en cómo ésta influye en la identidad femenina, poniendo en juego dinámicas que tienen que ver con la conciliación familiar, problemas de tipo biológico o de pareja”, según explicó en su momento García Montero, mientras que la ganadora, Marta Barrio, defendía “esa narrativa que muestra los personajes invisibles y las realidades que quedan en los márgenes y en los ángulos ciegos de la realidad oficial”.

Quizá todavía haya tiempo para convocar una nueva edición, aunque considerando los tiempos de los jurados, no cabe duda de que las fechas apremian. Entre los implicados de la primera edición, las esperanzas languidecen: “Aquí no necesitamos a Vox”, lamenta Mercedes de Pablos. “Aquí nos cargamos las cosas por desidia”.