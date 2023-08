La Feria del Libro de Sevilla no es “de tercera”: el sector se defiende de las opiniones del alcalde

Si el mundo del cine andaluz ponía el grito en el cielo esta semana ante el anuncio por parte del Ayuntamiento de Sevilla de la supresión de la edición otoñal del Festival de Cine Europeo (Seff), no se ha escandalizado menos el sector del libro ante la incendiaria observación del propio alcalde, José Luis Sanz (PP), quien ha afirmado que los sevillanos se merecen “una Feria del Libro que no sea de tercera división”.

Los Grammy Latinos, una excusa insuficiente para suprimir la 20ª edición del Festival de Cine de Sevilla

Más

Una opinión que desmiente rotundamente la librera Esperanza Alcaide, vinculada a la directiva de la Asociación Feria del Libro en la última década y hasta su reciente jubilación. “Creo que al alcalde le faltan datos”, asevera. “Quizá no sepa que la Asociación Feria del Libro y la propia feria recibieron un premio del Ministerio de Cultura, así como la Medalla de la Ciudad, y que es la tercera feria de España” después de la de Madrid y la de Valencia.

Alcaide considera que las declaraciones de Sanz, además de erradas, llegan en un momento muy inoportuno: “Con la pandemia, todas las ferias del país se han quedado muy tocadas. Y por favor, en un mes han cerrado seis librerías en la ciudad, y lo que nos queda por ver. ¿Encima le vamos a dar una patada al gremio?”.

Una feria del sector

Con esta idea coincide Verónica Durán, quien fue directora de la Feria del Libro de Sevilla (FLS) en sus ediciones de 2018 y 2019, quien considera las declaraciones de Sanz “fuera de lugar”, y las atribuye en parte a la comparación con la Feria de Tomares, el municipio del que el político popular ha sido alcalde en los últimos años, hasta que las últimas elecciones municipales lo colocaron al frente del consistorio sevillano.

“Recuerdo”, agrega Durán, “que siempre que presentaban la programación de Tomares decían que era la mejor feria de Andalucía, por encima de Sevilla… Nosotros nunca entramos al trapo, pero sí recuerdo que, cuando arrancaron, la Asociación Feria del Libro de Sevilla les prestó asesoramiento en todo lo que necesitaron. No entendía esas comparaciones entonces y no las entiendo ahora”.

Durán subraya asimismo que una de las características de FLS es “que parte del sector, libreros, editores, distribuidores… No lo hace el Ayuntamiento, aunque sea su principal patrocinador. No es una actividad más de la política municipal, y así fue cobrando fuerza. Todo es mejorable, claro, pero si quieres potenciar algo, ponle más dinero, no digas que es de tercera”.

Programa variado y valiente

Mientras que para Alcaide el hecho de que sea una asociación y no el Consistorio el organizador de la Feria “tiene sus inconvenientes, cuesta mucho encontrar las ayudas, pero a cambio tienes la libertad, no sometes la feria a una línea ideológica”, para Antonio Rivero Taravillo, uno de los autores sevillanos más activos y asiduo de la FLS, “la feria es un logro del sector en su conjunto, y resulta más abierta y colectiva que por ejemplo la de Madrid, que es solo del Gremio de Libreros. Podemos decir que su programa es intenso, variado y valiente, no solo ha venido apostando por caballo ganador”, subraya.

En este sentido, Taravillo publicaba en sus redes esta semana una enumeración de algunas de las figuras que han pasado por la FLS solo en los últimos cinco años: Mauricio Wiesenthal, Gonçalo M. Tavares, Héctor Abad Faciolince, David Toscana, Daniela Tarazona, Jorge Volpi, David Trueba, Elvira Roca, Felipe Benítez Reyes, Jesús Carrasco, Laura Baeza, Jacques Isorel, José Luis Peixoto, Fernando Iwasaki, Lorenzo Silva, Carmen Mola, Paloma Ulacia Altolaguirre, James Valender, José Calvo Poyato, Kiko Veneno, Marta Sanz, Andrés Neuman, Sara Mesa, Brenda Navarro, Isaac Rosa, Rodrigo Cortés, Fernanda García Lao, Eva Díaz Pérez, Antonio Muñoz Molina, Marta Sanz, Sergio del Molino, Benjamín Prado, Gervasio Iglesias, Karina Sainz Borgo, Fatima Daas, Sami Naïr, Daniel Ruiz García, Julia Navarro, Hipólito G. Navarro, José María Conget, Laura Fernández, Azahara Alonso, Ben Clark, Ioana Gruia, Ángeles Mora, Javier Cercas, Elvira Navarro, Andrés Amorós, Petros Márkaris, Elisa Victoria, Ignacio Peyró, Rafael Reig, Edurne Portela, Patricio Pron, Dulce Maria Cardoso, Christina Rosevinge, Lídia Jorge, Rosa Montero, Clara Sánchez, Elvira Lindo, Javier Reverte, Manuel Vilas, Juan Soto Ivars, Jorge Eduardo Benavides, María Fernanda Ampuero, Lisa McInerney, Almudena Grandes, Fernando Aramburu, Manuel Vicent, Espido Freire, Dolores Redondo, Care Santos, Javier Gomá...

'Modelo Tomares'

Aunque tanto el actual director de la FLS, Rafael Jurado, como la directiva de la Asociación Feria del Libro de Sevilla prefieren no hacer por el momento declaraciones, fuentes del gremio señalan, además, que las ventas de la Feria del Libro de Sevilla se han incrementado en un 30 % en los dos últimos años, y aunque la sede de la Plaza Nueva hace imposible la contabilización del público, cualquier imagen demuestra a las claras que el público respalda masivamente la propuesta. Asimismo, es sabido que cada año sube la demanda de librerías y editoriales para asistir a la FLS, quedando muchas fuera por las limitaciones naturales de espacio. Como dato singular, RTVE ha incluido este año a Sevilla entre las ferias del libro que cubren, junto con Madrid, Valencia y Valladolid.

Por otra parte, en el sector sevillano se viven con inquietud las posibles estrategias de la nueva delegada de Cultura, Minerva Salas, para la FLS. Desde un posible traslado de ubicación -desde hace años se viene hablando del Parque de María Luisa, donde ya estuvo hace años- a una implantación del modelo Tomares, es decir, una feria controlada por el gobierno municipal en la que primen las figuras mediáticas (desde youtubers a autores superventas) sobre las apuestas puramente literarias, “todo a golpe de talonario, pero sin una propuesta coherente”, comentan.

La Feria del Libro de Sevilla lleva celebrándose desde 1967. El año pasado se instalaron 48 casetas con 61 expositores (una cuarta parte de ellos procedentes de fuera de Andalucía), en los once días que duró se celebraron 171 actividades (134 de ellas con presencia de autores) y 1.200 firmas, recibió la visita de más de 1.500 escolares y generó más de 600 publicaciones en medios de comunicación.