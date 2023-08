Los Grammy Latinos, una excusa insuficiente para suprimir la 20ª edición del Festival de Cine de Sevilla

El jarro de agua fría que cayó esta semana con el anuncio de que el Festival de Cine Europeo de Sevilla (Seff) cambiaba sus tradicionales fechas de noviembre a la primavera ha venido acompañado por las sospechas de que el motivo aducido, la coincidencia con la celebración de los Grammy Latinos, era a todas luces insuficiente.

La Diputación de Sevilla ofrece "apoyo" para que el Festival de Cine se celebre en 2023

Más

Según el Consistorio, las fechas y los lugares que a día de hoy están bloqueados para la gran fiesta de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación son los siguientes: Fibes I (del 8 al 18 de noviembre, con la gala el día 15 noviembre), Fibes II (del 10 al 18 noviembre, con la gala el 16 de noviembre), Alcázar de Sevilla (disponibilidad parcial del 8 de noviembre al 15 de noviembre, con recepción el 14 de noviembre), Artillería (del 9 al 15 de noviembre, con un evento el 14 de noviembre), Casa Pilatos (del 8 al 14 de noviembre, con un evento el 13 de noviembre) y el Teatro Lope de Vega y Casino de la Exposición (del 5 de noviembre al 13 de noviembre, con una gala el 12 de noviembre).

De todos ellos, los únicos espacios que han sido sede tradicional del Seff son estos dos últimos, y el año pasado incluso se empleó solo la entrada de taquillas del Lope de Vega por estar el Casino en obras. Fuentes del coliseo gaditano consultadas por SevillaelDiario.es confirman que un evento como la gala de las características de la de los Grammy Latinos requiere una implantación técnica y la instalación de una serie de cabinas exteriores, entre otros elementos logísticos, que exige el bloqueo de la programación esos días. No obstante, también afirman que la proyección del Seff prevista para el Lope de Vega podría moverse a cualquier otro espacio de la ciudad que reuniera condiciones óptimas para ello.

Alternativas válidas

De hecho, los Grammy Latinos no interfieren para nada en los principales espacios del Festival de Cine Europeo, que son las salas de proyección -en los últimos años, las del Nervión Plaza-, y resulta evidente que para eventos más protocolarios o de “alfombra roja”, como suele decirse, en otras ocasiones se ha echado mano de muy diversos rincones, incluyendo el Archivo de Indias, que fue una de las sedes del programa de los premios EFA. Asimismo, ya en 2019 la ciudad demostró que podía simultanear dos grandes eventos como el Seff y la ceremonia de entrega de los premios MTV EMA.

Por si fuera poco, el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha ofrecido el apoyo de la institución que representa “y del área metropolitana” para celebrar el Festival de Cine Europeo este año, porque “lo importante es que no perdamos ninguna de las oportunidades posibles para posicionar a Sevilla y su provincia en la agenda internacional de los eventos culturales de ámbitos y contenidos más diversos, que son agentes activos de progreso económico y social”.

Desde la anterior comporación se insiste en que el Festival de Cine tenía garantizada sus fechas en el Lope de Vega y en el Casino. “Ambos estaban reservados”, aseguran. Para el anterior alcalde, Antonio Muñoz (PSOE), la “excusa” de los Grammy Latino para mover el Seff de calendario es “totalmente burda”, y denota “una mentalidad muy miope, muy paleta” por parte del nuevo alcalde, José Luis Sanz (PP) y su equipo de gobierno, “que ignora la versatilidad de Sevilla en sus espacios y el modo en que el público responde”, afirma.

Por otro lado, Muñoz señala directamente a la actual delegada de Cultura del Ayuntamiento hispalense, Minerva Salas, por el modo en que informó del cambio de fechas de la cita. “¿Es normal que comuniques la cancelación, el apagón del festival, en el transcurso de una entrevista con la Cadena Ser, y porque te preguntan? Si no lo hubieran hecho, ¿cuándo nos hubiéramos enterado? En lugar de convocar a la prensa y esgrimir las razones, nos enteramos por la radio”.

El alcalde saliente, que fue también delegado de Cultura en el Ayuntamiento presidido por Juan Espadas, arremete asimismo contra Sanz porque, en sus palabras, “este señor y su delegada no han pisado en su vida el Festival de Cine Europeo de Sevilla, no saben de qué están hablando. Tendrían que aparcar su soberbia y dejarse asesorar, hablar con el sector, hablar con Europa, que el adjetivo ‘europeo’ no es gratuito en el nombre del festival”.

'Tormenta perfecta'

Respondiendo a las acusaciones de Sanz de que la anterior corporación “estaba dejando morir” un Seff “lleno de deudas”, Muñoz asegura que “el festival se liquidaba todos los años y que ”iba a más con 75.000 espectadores y siendo el mejor valorado en el ránking del ICCA“. Al hecho de que el anterior director del Seff, José Luis Cienfuegos, se marchara antes de las elecciones municipales sin haber solicitado las ayudas europeas, Muñoz resta importancia alegando que ”las pidió igual Tito Rodríguez“, su sucesor.

Sí es cierto que las tradicionales nominaciones de los premios EFA, que tenían lugar en el marco del Seff, dejaron de anunciarse el año pasado en Sevilla “por voluntad de la EFA, que decidió hacerlas itinerantes, como la propia gala de entrega de los premios. ”Hubo muchas personas, incluso desde dentro de la Academia, que quería mantenerlo en Sevilla y se estaba discutiendo. Por eso se propuso, en caso de que se movieran, una actividad alternativa, única para Sevilla para seguir manteniendo la singularidad del Seff“, aclaran fuentes de la anterior dirección.

Lo cierto es que el Seff 2023 parece haber sido más víctima de “la tormenta perfecta” que han suscitado dos procesos electorales, la fuga de Cienfuegos al Festival de Valladolid y la endiablada burocracia del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) -cuyo último director, José Lucas Chaves, dimitía por “motivos personales” esta misma semana, apenas un mes después de acceder al cargo- que de unos premios Grammy Latinos que quedan como el malo de la película: una celebración foránea y efímera que viene a rematar un festival propio, añejo y consolidado.

La debilidad de los argumentos de la Delegación de Cultura ha disparado también las especulaciones, desde las más politizadas -que atribuirían al Ayuntamiento un ánimo censor sobre el festival- a las que podrían definirse como geopolíticas, y que señalarían a la tradicional rivalidad con Málaga como motivo encubierto para el aplazamiento, y a los manejos a la sombra de un supuesto lobby malagueño desde el seno del PP. “¿Málaga? No puedo afirmarlo con rotundidad, pero yo al menos lanzaría la pregunta al viento”.

Por su parte, el PP está difundiendo un vídeo en el que explican que los Grammy Latinos “coparán los espacios culturales de Sevilla durante todo el mes”.

➡️ Presta atención a este vídeo ⬇️⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/xVqKglpY7k — PP de Triana (@TrianaPopular) 3 de agosto de 2023