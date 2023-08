El Ayuntamiento de Sevilla retrasa el Festival de Cine a primavera por ser “incompatible” con los Grammy Latinos

El Ayuntamiento de Sevilla ha decidido retrasar el Festival Europeo de Cine, que llevaba años celebrándose en noviembre, a otras fechas de primavera por considerar que sería un evento “incompatible” con los Grammy Latinos. Así lo ha anunciado en una entrevista en la Cadena Ser la delegada de cultura y deporte del Consistorio sevillano, Minerva Salas, del equipo del nuevo alcalde recientemente elegido José Luis Sanz, del PP. Salas ha explicado que “la única novedad” será el cambio de fecha “para que tenga el protagonismo que el festival merece”.

Renovación en la Seminci: José Luis Cienfuegos deja el festival de cine de Sevilla para dirigir el de Valladolid

Más

La noticia de que el Festival de Cine Europeo de Sevilla (Seff) cambiará las fechas ha causado un profundo “estupor” entre los profesionales del cine andaluz. La medida es unánimemente calificada como un “error estratégico” que puede causar un daño irreparable a una cita consolidada y de incuestionable prestigio.

Cabe recordar que el Festival de Sevilla ya sufrió un primer seísmo el pasado mes de abril, cuando el que había sido su director durante los diez años anteriores, era anunciado como nuevo responsable de la Seminci de Valladolid. El Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla reaccionó con celeridad y ya en mayo designaba a Ildefonso ‘Tito’ Rodríguez, director de Políticas de Marketing en el Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA) del Ministerio de Cultura y Deporte, para que tomara las riendas del certamen.

“Nos ha sorprendido el cambio”

José Alba, presidente de la Asociación Andaluza de Productoras de Cine de Ficción, Documental, Animación y Seriado (Ancine), reconoce que “nos ha sorprendido el cambio de fecha de Festival de Cine Europeo de Sevilla, sin duda uno de los escaparates de referencia de cine europeo y un marco incomparable para que el cine andaluz disfrute de la exposición internacional que merece. No podemos profundizar en los motivos del cambio, pero estamos seguros de que el estupendo equipo que gestiona el Festival, que tendrá siempre nuestro apoyo y confianza, reubicará el evento para hacerlo crecer y seguir siendo un referente dentro de los eventos cinematográficos de nuestro país y especialmente de Andalucía”.

“Cambiar las fechas de un festival de cine con 20 años de trayectoria es una decisión arriesgada y de consecuencias imprevisibles”, afirma el sevillano Carlos Rosado, presidente en Spain Film Commission, quien no duda en señalar al anterior director como culpable en parte del desaguisado. “Si los responsables se han visto obligados a hacerlo, habría que responsabilizar en primer lugar al anterior director del festival, que antes de irse debía haber dejado la programación preparada. Si hubiera hecho su trabajo, probablemente habría sido innecesario el aplazamiento. Habría que preguntar también al nuevo director. Pero en 20 años el festival se ha realizado en periodos electorales de todo tipo, incluso con un cambio de partido al frente del Ayuntamiento, sin que ello haya afectado a su continuidad”.

“Por otra parte, la organización de los Grammy no corresponde al Ayuntamiento, al menos en solitario”, concluye Rosado. “Si el cambio de fechas es definitivo para el futuro, abrir un hueco nuevo entre los festivales de cine actuales será una tarea costosa y difícil. Confiemos en que se trate solo de un cambio de fechas. El festival de cine de Sevilla es un certamen con prestigio y muy bien valorado”.

“Hablar de aplazamiento es hablar de cancelación”

Un productor muy vinculado con el Seff, Gervasio Iglesias, cree que se trata “primero, de una muy mala noticia, y segundo de un despropósito. ¿Por qué? Porque una cosa muy importante para un festival, dada la gran cantidad de ellos que hay en todo el mundo, es cumplir sus fechas. La agenda de festivales es ya muy apretada, y tener unas fechas acotadas y continuas, que todo el mundo conoce, es muy importante. Hacerse un sitio en esa agenda de festivales es algo dificilísimo, Sevilla lo tenía y era una cita de referencia”.

Según Iglesias, “que no se celebre en noviembre trastoca los planes de muchas personas, pero sobre todo lo quita como referencia para la industria. También afecta a la colaboración con la Academia de Cine Europeo, en torno al anuncio de las nominaciones de sus premios, que colocaban a Sevilla en el centro del audiovisual europeo. Todo eso se pierde. Y en primavera hay otro montón de festivales, corremos el riesgo de perder una presencia consolidada y quedar desplazado. Incluso dudo que pueda continuar su existencia”.

Asimismo, el productor lamenta “la mala imagen de la ciudad. ¿Qué pasa, que no somos capaces de organizar dos grandes eventos a la vez? Los Grammy es una semana, no son 18 meses seguidos… Hasta ahora habíamos demostrado que Sevilla podía hacerlo, ahora damos la imagen contraria, como si no estuviéramos preparados”.

Iglesias va más allá y teme que “hablar de aplazamiento sea un eufemismo de cancelación. El Festival de 2023 se cancela, esta es la realidad. Luego habrá otro, o no habrá, en 2024”.

“Es de un simplismo increíble”

Otro productor sevillano, Antonio Pérez, también tiene motivos para la indignación. Él estuvo en el germen del Seff, y ahora dice sentirse “anonadado, como todo el sector”, por una decisión que le afecta como parte del cine andaluz, pero también personalmente, ya que tenía previsto estrenar en el marco del festival la última película de Francisco Javier Gutiérrez. “Ahora todos estamos pensando en Valladolid”, afirma.

“Es un error estratégico y de un simplismo increíble. No se dan cuenta [los responsables políticos] de lo que supone tener un festival de cine asentado y prestigioso. Madrid y Barcelona estarían locos por tener un festival como este. Un error típico de los políticos que creen que esto del cine es cosa de rojos y maricones”.

Pérez recuerda que el Seff ha puntuado en el número uno de los festivales españoles, “por encima de San Sebastián”, y además insiste en la idea de que los Grammy Latinos “no influirían para nada en el festival. Pero saben nada, no se dan cuenta del chollo que ha sido encontrar a un tipo como Tito para tomar los mandos, ni se dan cuenta de que la primavera es la peor fecha para colocar a Sevilla. ¿Qué vas a dar, las películas que ya hemos premiado en diciembre? Es una completa frivolidad”.

“Yo animo a los políticos a que hagan un estudio y vean que el festival puede hacerse con el equipo que hay”, apostilla el productor. “En todo caso, si fuéramos a primavera, espero que no se vea afectado el Festival de Málaga, que no nos matemos entre hermanos. Pero ahora mismo la sensación generalizada es que podemos pasar de la primera división a la segunda”.

Consultada por SevillaelDiario.es, la presidenta de la Academia Andaluza de Cine, Marta Velasco, ha preferido no entrar en valoraciones sobre la decisión del Ayuntamiento.