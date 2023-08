Vecinos del Polígono Sur entregan cerca de 700 firmas contra Endesa para denunciar el “infierno” de los apagones

Vecinos y vecinas del barrio Las Letanías, en el Polígono Sur de Sevilla, entregan este viernes un total de 696 firmas ante la sede de Endesa para denunciar, una vez más, los fallos en el suministro energético que continúan padeciendo en plena ola de calor. Esta nueva acción de protesta promovida por la plataforma Nosotros también somos Sevilla se suma a las movilizaciones que están llevando a cabo diferentes organizaciones vecinales en el marco del verano, cuando se acentúa el problema de los “apagones de luz diarios” que vienen soportando “desde hace más de tres años”, según la propia plataforma.

“Ahora, con el calor sofocante y sin poder disponer de aparatos de refrigeración, estamos literalmente en un infierno, la vida humana no es posible en estas condiciones, y lo que es peor, nadie pone solución a este problema en pleno siglo XXI”, deploran en este sentido desde la plataforma que ha coordinado la entrega de 700 firmas como vía para reclamar “un programa de mejoras de la situación supervisado por las administraciones Ayuntamiento de Sevilla, Junta de Andalucía y Gobierno central”, así como que se reparen las averías.

De acuerdo con Nosotros También Somos Sevilla, los cortes de luz son constantes y se prolongan durante varias horas, afectando al día a día de los vecinos que padecen esta situación y se ven privados de un recurso necesario para el quehacer diario. “Sin la energía eléctrica no es posible conservar los alimentos; si no podemos conservarlos, no podemos comprarlos. Tampoco podemos cocinar, estamos obligados a comer bocadillos y fiambres”, relatan desde la plataforma vecinal para hacerse eco del malestar que se respira entre los usuarios afectados.

“Desesperados, pero no vencidos”

Asimismo, aseguran que los fallos repercuten directamente en la salud de los vecinos que no pueden “utilizar los aparatos médicos necesarios, de los que muchos dependemos, ni realizar las tareas cotidianas de la casa, o el aseo e higiene personal”. Todo esto se complica “cuando llega la noche y la oscuridad impide el estudio, uso de internet, el entretenimiento de la TV y el normal desarrollo de las necesidades cotidianas”, continúan desde Nosotros también somos Sevilla, describiendo la realidad que atraviesan cientos de familias en barriadas como Las Letanías.

Después de tres años sufriendo esta situación, dicen estar “desesperados pero no vencidos”. Y por eso “seguimos y seguiremos clamando por la justicia que se nos debe”. De hecho, a principios de junio, 18 vecinos del Polígono Sur acudieron a la Audiencia de Sevilla en busca de “amparo” judicial, como también hizo semanas después otro grupo de afectados por los apagones coordinado desde Barrios Hartos, después de que la Fiscalía Provincial archivara las diligencias de investigación penal que había iniciado contra Endesa a raíz de la citada denuncia ciudadana.

Mientras que el Ministerio Público estudia esa nueva denuncia ciudadana con cerca de 40 firma, el Ayuntamiento de Sevilla ha creado una mesa de trabajo en la que estarán todas las partes implicadas. Además, en las últimas semanas se ha producido un cambio en la postura del regidor hispalense, José Luis Sanz (PP), quien finalmente ha admitido que el cultivo de marihuana no es la causa de estos continuos apagones, en contra del criterio que mantiene insistentemente la Junta de Andalucía, gobernada también por el PP.

Entretanto, la distribuidora eléctrica insiste en que los fallos responden a “una sobrecarga excesiva de potencia” provocada, según explica la compañía, por “el fraude masivo, especialmente dedicado al cultivo de marihuana”, por lo que atribuyen la coyuntura a un “problema social” y no de suministro eléctrico. Pero los vecinos afectados se siguen preguntando “¿cómo es posible que ENDESA haya disparado sus beneficios un 77%, hasta los 2.541 millones de euros, y no pueda solucionar este problema? ¿Cómo es posible que las distintas administraciones no puedan hacer nada, solo hablar y hablar y hablar?”.