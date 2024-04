Representantes de la cultura y la política homenajean al escritor Fernando Delgado en la Fira del Llibre

El mundo de la cultura y la política valenciana rinden el primer gran homenaje a Fernando G. Delgado en la Fira del Llibre. Este domingo, en el espacio central, sus compañeros del sector editorial y del PSPV han recordado al escritor, fallecido el pasado febrero. Amigos del polifacético periodista, que fue diputado de los socialistas en las Corts Valencianes, han leído fragmentos de sus obras y han recordado anécdotas con Delgado.

En el acto han participado escritores como Elvira Lindo, Ángeles Caso, Jaime Siles, Rosana Pastor, Carlos Marzal, Juan Cruz y Sergio Arlandis, el director general de Cultura de la Generalitat Valenciana. Presentado por el director de la Fira, Manolo Gil, y ha contado con la presencia de Juan Pedro Font de Mora, presidente del Gremi de Llibrers y María Bravo, presidenta de la Fundació Fira del Llibre.

Entre el público estaban figuras conocidas como el embajador de España en la OCDE y exsecretario general del PSPV, Ximo Puig; Gabriela Bravo, Vicepresidenta segunda de las Cortes Valencianas; el exconseller de Hacienda Vicent Soler; el escritor y académico Antonio Muñoz Molina, Premio Príncipe de Asturias de las Letras, o la escritora Susana Fortes.

El director general de Cultura de la Generalitat Valenciana, Sergio Arlandis ha recordado “su capacidad de escucha, que hizo de él un valenciano adoptivo imprescindible”. Por su parte, el periodista y escritor Juan Cruz ha asegurado que «Fernando fue un alma en sí mismo, una forma de ser extraterritorial, inapropiable y fuera de lo común».

La escritora Carmen Amoraga ha leído uno de sus discursos y ha señalado: “Con Fernando todo fue como un paseo en barco, fácil, quitándole hierro a las cosas y las personas que no nos gustaban”. El poeta Carlos Marzal ha destacado la “enorme capacidad de Fernando para reunir a los amigos y a las personas que quería y le querían”y ha puesto como ejemplo el mismo homenaje. La actriz Rosana Pastor ha recordado su cercanía y “su manera de hacerse querer, generosa y desprendida”, y ha leído algunos de sus poemas.

El poeta, filólogo, crítico literario, traductor y catedrático Jaime Siles ha destacado “la gran riqueza de su personalidad, del escritor, del político, del periodista, que nunca dejó atrás a la persona”. La escritora Ángeles Caso destacó su papel de “hermano mayor” con ella, y su capacidad como escritor: “No he conocido a nadie que escribiera tanto y con tanta pasión”. Finalmente, la también autora Elvira Lindo ha hablado de sus experiencias conjuntas en la radio y de su carácter de figura paterna. “Era el padre al que podías volver, con el que te podías sentir absolutamente acogida”, ha explicado. El acto ha concluido con la lectura de una emotiva carta a cargo de su marido Pedro García Reyes.

Valenciano de adopción, Fernando Delgado mantuvo una estrecha relación con la Fira, y se mantuvo fiel a la cita anual en Viveros durante más de 30 años. Muy conocido como rostro televisivo por su labor al frente de los servicios informativos de TVE, durante su amplísima trayectoria trabajó en El País, Radio Nacional de España, el diario Pueblo, Radio 3 o la Cadena Ser, entre otros muchos medios, hasta que en 2005 decidió abandonar el periodismo para dedicarse en exclusiva a la literatura.

No menos importante fue esta carrera literaria, iniciada en los años 70 y que desarrolló paralelamente a su labor periodística, con premios tan importantes como el Planeta o el Azorín. De entre su obra habría que destacar algunos títulos tan conocidos como La mirada del otro, Sus ojos en mí, Exterminio en Lastenia o Me llamo Lucas y no soy perro.