La Asamblea de Madrid pide una unidad de rastreo de covid con el voto en contra de PP-Cs

La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves, pese a los votos en contra del PP y Cs y gracias a la abstención de Vox, una proposición no de ley (PNL), no vinculante, de Más Madrid que pide al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, entre otras medidas, "recuperar el déficit de profesionales de Atención Primaria" y crear "una unidad para el rastreo" de casos de COVID-19.

La iniciativa también plantea desarrollar un sistema de información sobre los recursos hospitalarios disponibles, elaborar un plan de "reexpansión y coordinación de camas" y desarrollar una estrategia que atienda "la presión de la morbilidad 'no COVID' asociada al colapso de recursos vivido".

La autora de la iniciativa, la diputada de Más Madrid Mónica García, ha advertido de que "la vigilancia epidemiológica no la tienen asegurada" si a ella se dedican únicamente "unos pírricos 36 efectivos", y ha clamado: "Dejen de hacer hospitales nuevos y pónganse a trabajar en esto".

El socialista José Manuel Freire ha comentado que Madrid afronta "un grave problema de seguridad sanitaria con un Gobierno irresponsable", y ha opinado que las contrataciones que está haciendo la Consejería de Sanidad son "radical y totalmente insuficientes".

Para la diputada de Unidas Podemos Vanessa Lillo, esta se trataba de una iniciativa "de sentido común" que intentaba evitar "que volvamos a la casilla de salida" y enmendar el hecho de que Madrid esté "a la cola en inversión".

El responsable de Sanidad del PP, Eduardo Raboso, ha alegado que los 36 epidemiólogos que hay en el servicio de Salud Pública son "más que suficientes" y ha pedido a Más Madrid que dejen de hablar de contrataciones "como si hubiera miles de profesionales esperando en la puerta que se les contrate".

Desde Ciudadanos, la diputada Marta Marbán ha coincidido en que "el refuerzo de Salud Pública es evidente", y también ha rechazado la reclamación de la izquierda de que abran todos los ambulatorios de la región. "Si no están abiertos los centros de salud es porque no se puede tener dos circuitos separados y no se puede atender correctamente", ha declarado.

Vox ha justificado su abstención apuntando que presentó enmiendas al texto, sugiriendo que se ordene publicar el número de camas de unidades de cuidados intensivos disponibles o extender los planes de contingencia "a todos los niveles asistenciales", pero Más Madrid "no se ha sentado a negociar ni una frase".