Illa: Los informes de Madrid antes del 8M permitían hacer una actividad normal

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado este jueves que informes de la Comunidad de Madrid de tres días antes del 8M afirmaban que se podía hacer una actividad normal y ha recordado que en esas fechas tuvieron lugar otros acontecimientos y no solo la manifestación.

Lo ha asegurado Illa en la Comisión de Sanidad del Congreso en respuesta a la diputada del PP, Cuca Gamarra, quien le ha preguntado su opinión acerca de si debería haberse celebrado la manifestación y si el ministro debería asumir su responsabilidad.

"Le podría enseñar informes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid de tres días antes del 8M diciendo que se puede hacer una actividad normal, no voy a tener el mal gusto de exhibirlos aquí, si quiere se los hago llegar personalmente", le ha dicho Illa a Gamarra.

No obstante, Illa ha asegurado que asumió y respaldó las decisiones que tomaban las consejerías con lo que no se va a "esconder a hora", pero que como ministro de Sanidad no podía suspender un acontecimiento público.

Sobre este asunto, ha querido recordar a la diputada del PP que en esas fechas en Madrid también tuvieron lugar otros acontecimientos como partidos de fútbol, congreso políticos o ferias.

"Recordemos quién tenía las competencias para parar esos acontecimientos esos días",ha apostillado el ministro, que ha insistido en que asumió las decisiones de las autonomías.