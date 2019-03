MINUTO A MINUTO | 8M: la huelga feminista, en directo

El presidente del PP en la Región de Murcia y presidente autonómico, Fernando López Miras, no asistirá a la manifestación del 8M esta tarde en Murcia, según ha podido saber eldiario.es. En este sentido, el Partido Popular de la Región de Murcia ha variado su discurso a lo largo de esta semana sobre su participación o no en la marcha feminista que arrancará esta tarde. Informa Oscar Bravo. En un primer momento anunció su asistencia, para posteriormente condicionarla a que no estuviese "politizada" y hoy anuncia que finalmente no acudirá y que irá su consejera de Familia e Igualdad, Violante Tomás.