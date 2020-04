Ossorio asegura que las repeticiones de curso "serán excepcionales"

El consejero de Educación, Enrique Ossorio, ha dicho este viernes que los docentes tienen "suficiente criterio y sensibilidad" para evaluar a cada alumno "con justicia" y que las repeticiones de curso a consecuencia de la pandemia de coronavirus "serán excepcionales".

"Me gustaría dar un mensaje de certidumbre y tranquilidad a las alumnos, los docentes y las familias", ha dicho Ossorio en una entrevista con Telemadrid donde ha recalcado que "todas las administraciones" coinciden en que este año es especial y debe haber "flexibilidad en las evaluaciones", siendo las dos primeras "las más importantes porque fueron presenciales".

"Nadie debe suspender o repetir por culpa del covid-19. Confiamos en que los docentes evaluarán con justicia", porque conocen qué alumnos han avanzado y cuáles son las circunstancias de cada uno, incluidos aquellos que tienen alguna dificultad o no disponen de ordenador en sus casas, según Ossorio para quien "el problema es que el Ministerio de Educación se ha metido en intentar regular que cada comunidad autónoma por su cuenta pueda decidir el número de asignaturas con las cuales, aunque estén suspendidas, se titula".

El documento del ministerio, añade el consejero, ha llevado a que se interpretara que era "un aprobado general", lo que a su juicio es "un mensaje malísimo". Si los docentes "ya tienen el suficiente criterio, vocación y sensibilidad para no perjudicar a ningún niño", desde el ministerio "lo único que se ha conseguido es originar malas interpretaciones para mucha gente".

La Comunidad de Madrid aplicará la Ley orgánica vigente, según la cual "no se puede titular bachillerato con suspensos y que no se puede pasar" de curso con un número determinado de suspensos, ya que una Orden autonómica no puede cambiar la ley vigente, añadió.

Los profesores "van a concentrarse en avanzar solamente en las partes esenciales del currículo", ya que sería "ridículo" intentar cubrirlo entero, por lo que se tratará de repasar y afianzar los conocimientos, y las "repeticiones serán excepcionales, claro que sí", aseguró.

"Deseamos la vuelta a las aulas" que sería gradual, con prioridad para los de segundo de Bachillerato, cuarto de la ESO y últimos cursos de FP, y sería conveniente que "tuvieran clase por lo menos 20 o 30 días antes de fin de curso", según Ossorio, pero eso dependerá de lo que decidan las autoridades sanitarias.

"Las repeticiones tienen que ser excepcionales y más en estas condiciones", ha aseverado el consejero, habrá "menos suspensos" y se tendrán en cuenta los problemas de los alumnos", algo que, según Ossorio, "es de sentido común", ha concluido.