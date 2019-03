Purificadores de aire, una moda poco beneficiosa

Hace unas semanas me vi envuelto en el asombroso mundo de la Feria Internacional de Electrónica de Consumo (CES, por sus siglas en inglés), celebrada en Las Vegas, en la que las conversaciones giraban en torno a la siguiente generación de medidores de contaminación que, quién sabe, quizá tengamos algún día en nuestro teléfono.

Las demostraciones que pude contemplar invitaban a hacer cábalas sobre cuál sería el próximo gran invento en tecnología del hogar. ¿Serían las camas inteligentes para gatos? ¿Las teteras con conexión a Internet? Sea cual sea, el artilugio en cuestión vendrá dotado de aprendizaje automático y funcionará con el indescifrable blockchain o cadena de bloques.

Sin embargo, si hay un asunto por el que los consumidores se preocupan especialmente es la calidad y pureza del aire, y los grandes fabricantes de electrodomésticos, conscientes de ello, han sacado al mercado una serie de productos relacionados.

A ellos se han sumado numerosas startups, ofreciendo alternativas como robots que deambulan por casa limpiando todo lo que encuentran o curiosos dispositivos inspirados en la naturaleza que soplan aire a las hojas de las plantas de interior que no tengan buen aspecto.

En Europa estas herramientas aún no convencen, por lo que la valoración que se pueda hacer de ellas en nuestro continente podría no ser del todo acertada si nos fijamos en Asia y en otros lugares del mundo, donde los aparatos que filtran el aire del hogar cada vez son más utilizados.

Si los purificadores están en el mercado es, obviamente, porque existe una demanda; de hecho, el mercado podría situarse en 2023 en un valor superior a los 30.000 millones de dólares anuales.

