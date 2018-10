Simulacro de inundaciones: prepárese para lo peor

Que se rompa una presa y la subida del nivel de agua inunde un pueblo es altamente improbable, pero aún así los servicios de emergencia están preparados: "Los simulacros sirven para ensayar y ponernos en lo peor", subraya la coordinadora del simulacro EUriwaterex 2018, Esperanza Junquera.

La subdirectora de Protección Civil de la Comunidad de Madrid, Esperanza Junquera, ha coordinado esta semana en la región un simulacro a gran escala en el que han participado 600 efectivos europeos que han comprobado si están coordinados para lo peor.

El simulacro, integrado en el Mecanismo Europeo de Protección Civil en el que han participado equipos de Bélgica, Francia, Italia, Portugal y Rumanía, escenifica una situación de nivel 3, la emergencia más grave (de interés nacional).

Este tipo de ejercicios no solo son necesarios, sino una excelente oportunidad de formación de los equipos de emergencias: "Si siempre nos quedamos en un escenario 1 (catástrofe menor y el simulacro más habitual), el día que pase algo no vamos a estar preparados", argumenta.

Todo se desarrolla como si fuera real: las lluvias han incrementado el nivel del agua por encima del nivel de seguridad y la presa de Riosequillo se ha roto, y los habitantes del pueblo cercano (Buitrago de Lozoya, norte de Madrid) han sido evacuados a una zona elevada y se ha establecido una zona de rescate en el río por si algún vecino ha sido arrastrado por la corriente.

Previamente, los buzos italianos han inspeccionado la presa, el equipo belga a utilizado una de sus bombas de achique para quitar agua y presión a la infraestructura, y han sonado las alarmas de evacuación en el pueblo y cerca de la presa.

Cruz Roja ha comenzado a atender a los evacuados en un improvisado albergue en el polideportivo del municipio. Allí evalúa a los desplazados y se les entrega una mochila con lo necesario para que pasen la noche: neceser, manta, chanclas y almohada. Se ha dispuesto una zona de camas, otro para comer y un punto de recarga de móviles.

La clave que se transmite a todos los equipos de asistencia y protección civil es "coordinación", mientras que los ciudadanos reciben constantes mensajes de lo importante que es seguir las indicaciones de los responsables, que no usen el móvil más que lo estrictamente necesario (para no saturar las redes) y que no cometan imprudencias.

Además de la rotura de la presa, en EUriwaterex 2018 se han efectuado otros simulacros relacionados con el agua como la rotura de un depósito de amoniaco, un accidente de tráfico con múltiples víctimas, el rescate de personas en aguas rápidas y de excursionistas perdidos en una cueva.

La responsable de coordinación reconoce que una catástrofe como la rotura de una presa es "altamente improbable" que suceda en España, estas construcciones "no se rompen de repente".

Tiene categoría de "infraestructuras crítica", están constantemente monitorizadas con sensores en su estructura y antes de que algo así suceda se toman "medidas correctoras".

Así lo asegura el responsable de Explotación de Prensa y Pozos del Canal de Isabel II (empresa de agua de Madrid), que supervisa desde el control de mandos de la presa el desarrollo de todas las operaciones.

"Todo esto se hace por si pasase alguna vez, para que estemos entrenados con todos los medios disponibles. Sacaremos enseñanzas con el futuro".

Y es que el simulacro Euriwaterex 2018, en el que también han participado bomberos, agentes forestales, SUMMA112 y Guardia Civil -entre otros cuerpos españoles-, no finaliza con las dos jornadas en las que se ha desarrollado.

El ejercicio es evaluado y supervisado por una treintena de observadores internacionales, que son personal de equipos de emergencias en países como Italia, Austria, Noruega, Líbano, Argelia, Perú o ingenieros de presas de Estados Unidos, que al final elaboran un informe y proponen posibles mejoras.

Celia Sierra.