Reacciones encontradas sobre la ilegalización del sindicato OTRAS: UGT apoya al Gobierno, CGT critica la decisión

El registro del sindicato de trabajadoras sexuales y la decisión del Gobierno de impugnar sus estatutos ha generado numerosas reacciones contrapuestas. Mientras que UGT comparte la actuación del Ejecutivo, CGT Catalunya la lamenta. Por su parte, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía asegura que, más allá de la cuestión de fondo sobre regular o abolir, "estamos hablando de estar a favor de los derechos de este colectivo".

En un comunicado, CGT Catalunya "condena las declaraciones de la Ministra de Trabajo, Magdalena Valerio" que dijo que le habían "metido un gol" con la publicación en el BOE del registro de la creación del sindicato Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS) y anunció que ya se habían iniciado los trámites para impugnar este sindicato por problemas "de fondo". "Ministra: No le han colado un gol por la escuadra, porque se ha constituido legalmente, siguiendo los procedimientos y tiempos previstos" alega el sindicato.

Comunicat del secretariat permanent de la @CGTCatalunya en suport a la organització de les treballadores sexuals. Si han decidit fer-ho, ni cap estat ni cap tercer són ningú per a impedir-ho. @OtrasSindicato https://t.co/f1D8LyBchS pic.twitter.com/I7i778J85E — CGT Catalunya (@CGTCatalunya) 31 de agosto de 2018

"Ministra", continúa el escrito de apoyo a OTRAS, "pese a no te guste no puedes utilizar la Abogacía del Estado para ilegalizar un sindicato (...) Ministra: los sindicatos no vamos a aceptar la ilegalización de un sindicato constituido que busca defender los derechos de las trabajadoras, independientemente del trabajo que realicen", señala el sindicato.

La Unión General de Trabajadores, también mediante un comunicado, valora que "el Gobierno adopte medidas para evitar que se otorgue legalidad de cualquier forma a la prostitución, una actividad tras la que se encuentran la explotación sexual, la vulneración de derechos humanos y conductas delictivas basadas el comercio con seres humanos".

La Asociación Internacional L'Escola anunció además que había recurrido la creación del sindicato en defensa de "las actividades relacionadas con el trabajo sexual" porque "lo único que pretende legalizar es un negocio criminal como es el proxenetismo y la trata de personas que no puede existir, es nulo" ha afirmado este viernes su presidenta, Nuria González en La Sexta.

Desde L'Escola A.C hemos presentado una solicitud de revisión de la inscripción del sindicato "OTRAS" de prostitutas, por entender k se trata se un acto NULO de pleno derecho, ya k la #prostitución NO es un trabajo y k se favorece la trata de seres humanos. #StopProstitución pic.twitter.com/Nug4XeuUxb — Núria González López (@nurygglez) 30 de agosto de 2018

Al contrario, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) "lamenta el debate generado" y los discursos institucionales como el de la presidenta de la Junta, Susana Díaz que, en su opinión, "no hacen más que confundir los términos". "No se trata de debatir si prostitución sí o no, estamos hablando de estar a favor de los derechos de este colectivo" y "que se limite el derecho a organizarse en un sindicato a las trabajadoras sexuales" supone impedirles "defender sus derechos", explican.

Reclamo al Gobierno central que articule medidas que impidan la creación de un sindicato de trabajadoras sexuales. Es una manera encubierta de legalizar la prostitución y, por tanto, la explotación sexual de las mujeres y la trata de personas. pic.twitter.com/osEgmQc0Ss — Susana Díaz Pacheco (@susanadiaz) 30 de agosto de 2018

Enviar la multa de los "puteros" a casa

UGT expone que "el problema es que en España aún se admita la prostitución, que no es más que la explotación de personas" e "insta al Gobierno a tomar medidas inmediatas contra los proxenetas".

Por su parte, L'Escola pone como ejemplo la iniciativa puesta en marcha por el Ayuntamiento de Gavà, en Barcelona, donde los clientes sancionados por prostitución reciben las multas en su domicilio. González ha criticado que Barcelona se haya convertido en "destino sexual" promocionado así en "foros de puteros".

APDHA rechaza estos argumentos que "identifican la prostitución con la explotación y la trata de personas" y aboga por "caminar hacia la sindicación del trabajo sexual" que "no es más que avanzar en la unión de las trabajadoras sexuales para defender sus intereses como lo que son, trabajadoras".