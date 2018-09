El líder de UGT dice al Gobierno que tendrá que "meter el diente" y subir impuestos

El líder de UGT, Pepe Álvarez, ha opinado que se deben subir los impuestos y ha dicho que "el Gobierno tiene que pensar que este es un tema al que va a tener que meter el diente", porque "no va a poder quedar bien con todo el mundo".

"Este país tiene que subir impuestos", ha afirmado Álvarez en un foro de la Cadena Ser en Cantabria, donde ha señalado que en España se pagan pocos impuestos en relación con el entorno europeo.

El secretario general de UGT ha considerado que habría que aumentar los impuestos directos "para cargar a las personas en función de sus medios" y poder adquisitivo, y ha advertido de que hay leyes y reglamentos que permiten desgravaciones en el impuesto de sociedades.

"No son fraude, pero para mí sí lo son", ha aseverado, antes de añadir que "ahí hay un trabajo muy importante".

Álvarez ha considerado que en España se debe recaudar más. "Pagamos menos que el entorno europeo y podemos dar menos servicios", ha abundado.

El líder sindical ha pedido además que se derogue el decreto de pensiones de 2013 que acabó con la actualización automática con el IPC y ha advertido de que ese decreto no solo acabó con la revisión con la inflación, sino que también introdujo el factor de sostenibilidad, "diseñado para rebajar las pensiones".

A su juicio, la Comisión del Pacto de Toledo debería partir de "antes de ese decreto de Rajoy", y pensar "cómo se resuelve el futuro del sistema de pensiones".

"No sé qué va a hacer la Comisión del Pacto de Toledo, pero si esa Comisión saca una resolución que no respete como elemento la inflación para la revisión de las pensiones, a nosotros que no nos busquen en la Mesa Social para convalidar la decisión de la Comisión del Pacto de Toledo porque no estaremos", ha recalcado Álvarez.

El líder de UGT ha vuelto a demandar la derogación de la reforma laboral, la última del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, "y las noventa y pico" de la etapa de Mariano Rajoy, que "no aportan nada positivo" al mercado de trabajo.

UGT quiere también que se aborde el problema del empleo juvenil, y para ello pide que se recupere el contrato relevo, apuesta por impulsar un plan de choque por el empleo que aborde "grandes problemas comunitarios", por ejemplo la limpieza de los bosques.

El sindicato también pide trabajar en un sistema de protección social y le gustaría que se impulsara una ley de igualdad salarial y de transparencia en los salarios para combatir la brecha salarial.

Álvarez ha abogado por que nadie en España cobre menos de 1.000 euros al mes y ha defendido "una transición justa" del carbón a otras fuentes de energía. "La descarbonización cien por cien es, desde nuestro punto de vista, innecesaria, incluido el punto de vista medioambiental", ha apuntado.

En su opinión, "es una manera de no abordar las reformas necesarias que nos tienen que ayudar a potenciar las energías renovables".

Álvarez ha pedido que no se cometan "algunos errores" que se han cometido en este país, de "pretender dejar de lado seguramente una de las pocas fuentes de energías propias", como es el carbón.

"No lo van a hacer los alemanes hasta 2050, no sé por qué nosotros tenemos que tener esta prisa", ha remarcado.