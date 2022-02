The New York Times compra Wordle

The New York Times Company ha alcanzado un acuerdo para adquirir el juego viral de descubrir palabras Wordle por un precio no desvelado "en la parte baja de siete cifras", según ha informado la editora del diario neoyorquino.

Con la adquisición del juego creado por el ingeniero de software Josh Wardle en octubre de 2021, que en la actualidad cuenta con millones de jugadores diarios, The New York Times pretende impulsar su ambición de alcanzar los 10 millones de suscriptores para 2025.

En este sentido, la editora ha subrayado que cuando Wordle se incorpore a su catálogo de juegos continuará siendo gratuito para jugadores nuevos y existentes, y no se realizarán cambios en el juego.

"Como parte de nuestra cartera de juegos, Wordle tendrá un futuro emocionante con la ayuda de un equipo de talentosos ingenieros, diseñadores, editores y más, mejorando la experiencia del usuario", declaró Jonathan Knight, gerente general de The New York Times Games.

"El Times sigue centrado en convertirse en la suscripción esencial para toda persona de habla inglesa que busque entender y comprometerse con el mundo", dijo la compañía. "Los juegos del New York Times son una parte clave de esa estrategia".

La compra de Wordle se suma a la adquisición, anunciada a principios de enero, de The Athletic, empresa de medios de información deportiva basada en suscripciones digitales, a cambio de 550 millones de dólares (487 millones de euros) en efectivo. A finales del tercer trimestre, el grupo contaba con 8,3 millones de suscriptores.