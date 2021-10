Trump lanza su propia red social y anuncia que prepara una plataforma de vídeo

El expresidente estadounidense Donald Trump ha anunciado el lanzamiento de su propia empresa mediática, con planes por el momento para abrir una red social y un servicio de vídeo por suscripción. La empresa se llamará Trump Media Technology Group (TMTG) y según un comunicado del exmandatario enviado la madrugada de este miércoles, su misión es la de "crear un rival al consorcio de medios progresistas y combatir a las compañías 'Big Tech' de Silicon Valley".

Trump cierra su blog menos de un mes después de lanzarlo

Saber más

Trump acusa a estas empresas de "haber usado su poder de manera unilateral para silenciar voces opositoras en Estados Unidos". Twitter, Facebook o Youtube suspendieron las cuentas del expresidente tras el asalto al Capitolio, en el que se produjeron cuatro muertos entre los manifestantes y un fallecido en las fuerzas policiales, así como cientos de heridos y más de medio centenar de detenidos.

Las plataformas decidieron expulsar a Trump por haber exhortado a sus seguidores a acudir a la protesta distribuyendo desinformación sobre la fiabilidad del proceso electoral, así como por no condenar los actos violentos que se desencadenaron en la protesta.

El primer producto de la nueva empresa de Trump que verá la luz será su red social, llamada "TRUTH Social" ("VERDAD social"). La aplicación ya figura en el App Store de Apple, aunque según indica no estará disponible hasta febrero de 2022. En su comunicado, sin embargo, Trump aseguró que la aplicación empezará a funcionar en una versión de pruebas a partir de noviembre.

Además de la red social, el exmandatario, que sigue controlando el Partido Republicano y que coquetea con la idea de volver a presentarse a las elecciones presidenciales en 2024, anunció el lanzamiento futuro de una plataforma de vídeo por suscripción. Esta plataforma se llamará TMTG+ e incluirá "programación de entretenimiento, noticias, podcast y más".

Desde que tuvo que abandonar el poder en enero pasado, la idea de crear una empresa mediática propia ha sobrevolado el entorno más próximo a Trump con el objetivo de comunicarse de forma directa con sus seguidores. El magnate abrió una especie de blog en el que publicaba comentarios de manera similar a como lo hacía en Twitter y podía recibir interacciones de sus seguidores, con la salvedad de que él era el único usuario. Lo cerro al cabo de menos un mes.

Según datos recopilados por la NBC, una semana después de su apertura, la audiencia del blog rondaba unas 212.000 interacciones acumuladas, una cifra abismalmente inferior al alcance de cualquiera de sus mensajes de Twitter, donde contaba con más de 80 millones de seguidores.

Trump no ha explicado cómo se financiara su nueva empresa de medios y redes sociales. El magnate es conocido por no arriesgar su propia fortuna en los negocios en los que interviene, prefiriendo en cambio ser la cara de la inversión. Según publicó el New York Times poco después de conocerse sus planes de tener su propia red social, su plan en este caso era reclutar a donantes republicanos que ya financiaron su campaña a la presidencia para que paguen una cuota de membresía anual con la que financiar los primeros pasos de la plataforma. El compromiso sería a cuatro años, poniendo entre 15 y 20 millones de dólares como mínimo durante los dos primeros.