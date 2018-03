Agenda para moverse por Santa Cruz el fin de semana

VIERNES 9 DE MARZO

Feria ‘César.con’

Feria dirigida a seguidores de series, películas y videojuegos, donde habrá actuaciones musicales, actividades de cosplay, exhibición de K-pop, muestra de dibujantes e ilustradores, merchandising... Además tendrá un área específica donde se disputará un torneo de un juego de cartas llamado Magic.

Lugar: aparcamiento CIFP César Manrique

Horario: 16.00-20.00

Precio: entrada libre

‘Bebecuentos’: ‘La gallinita Josefina’

Nueva sesión de Bebecuentos de la mano de la narradora oral Laura Escuela. En esta ocasión, Laura presentará a los niños y niñas la sesión La gallina Josefina, en la que conoceremos a esta simpática gallina y a otros muchos animales en un agradable paseo por la naturaleza. Los Bebecuentos son actividades destinadas a la promoción y fomento de la lectura desde edades tempranas. Van dirigidas a familias con bebés en edades comprendidas entre los 0 y los 36 meses.

Lugar: Biblioteca Municipal Federico García Lorca de Ofra

Horario: 17.30

Precio: previa inscripción, llamando al teléfono 922 649 710, en horario de 9.00 a 14.30, o reservando plaza en la propia biblioteca de Ofra

‘Siete cuentos para oídos atentos’, con Héctor Ruiz Verde

Recomendado para niñas/os a partir de seis años.

Lugar: Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura)

Horario:18.00

Precio: entrada libre. No se necesita inscripción

Presentación literaria: ‘Nunca bombardees Pearl Harbor’

Dentro de los actos del Festival Atlántico del Género NegroTenerife Noir, la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés acoge la presentación dela tercera entrega de la saga del detective Mat Fernández: Nunca bombardees Pearl Harbor, del escritor Javier HernándezVelázquez. Con posterioridad a la presentación, tendrá lugar el encuentro M.A.R Editor, el desembarco negro en Canarias, con la entrega del VII Premio Wilkie Collins de Novela Negra, que otorga esta editorial a la escritora y dramaturga Olga Mínguez por La absurda existencia de Dalila Conde. Seguidamente habrá un coloquio entre la ganadora y el accésit de esta edición, el francocanario Pascal Buniet por Sombras en la meta. La charla será moderada por el editor Miguel Ángelde Rus (M.A.R. Editor).

Lugar: Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés

Horario: 19.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Cine: ‘Recuerdos desde Fukushima’

TEA exhibe la película Recuerdos desde Fukushima (2016), de Doris Dörrie. El filme, protagonizado por Rosalie Thomass, Kaori Momoi, Moshe Cohen, Nami Kamata y Aya Irizuki, se pasará en versión original en alemán, japonés e inglés con subtítulos en español. Una joven alemana entabla amistad con una mujer mayor japonesa durante un tour por la región de Fukushima, una zona afectada por el terremoto en del 2011 en Japón. Marie (Rosalie Thomas) ha decidido viajar de Alemania a Fukushima para cambiar su vida. Con su trabajo en la organización Clowns4Help espera llevar un poco de esperanza a los supervivientes del desastre nuclear. Pronto se da cuenta que no está capacitada para hacer más llevadera la tragedia de los afectados.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

Encuentro con Pepi Márquez, autora de ‘Asesinato en La Laguna’

En esta ocasión se puede conocer en persona a Pepi Márquez, autora de la novela Asesinato en La Laguna, basada en el crimen de Isabel Canino ocurrido en 2009. Pepi es enfermera diplomada especializada en psiquiatría por la Universidad de La Laguna. Es autora de varias novelas de misterio y también de literatura infantil. Tiene una colección de cuentos basados en el cuerpo humano, en las enfermedades más comunes y en potenciar los hábitos saludables desde la infancia.

Lugar: El Libro en Blanco

Horario: 19.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Teatro: ‘Smoking Room’

La sucursal española de una empresa americana es obligada a poner en práctica la prohibición de fumar dentro de sus oficinas. A partir de ahora, quienes quieran fumar en horario laboral deberán hacerlo en la calle. Ramírez, uno de los empleados de esta pequeña oficina compuesta principalmente por hombres, decide empezar a juntar firmas contra lo que considera injusto y fuera de lugar. Lo que pretende Ramírez es que se utilice una sala desocupada en la oficina como sala de fumar o Smoking Room, como dicen los americanos. En apariencia, todos están de acuerdo y lo van a apoyar. Sin embargo, en el tête a tête con cada uno de los empleados, Ramírez se encuentra con excusas. La mayoría de las excusas para no firmar esconden otras. A partir de esta situación, se verá que casi todos tienen algo que ocultar. Intérpretes: Secun de la Rosa (Rubio), Miki Esparbé (Ramírez), Manuel Morán (Armero), Pepe Ocio (Sotomayor), Manolo Solo (Fernández) y Edu Soto (Enrique).

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 20.30

Precio: desde 20 euros

‘Palabra x palabra’

Ciclo de poesía y música que se desarrollará en la Sala de Arte Los Lavaderos con una muestra abierta del talento de los artistas locales. En el ciclo colabora el pub Let It Be, en el que todos los artistas y los asistentes podrán realizar un cambio de impresiones sobre el recital. En esta ocasión, se traslada a este viernes para no coincidir con la huelga convocada el jueves por las asociaciones y organizaciones feministas. Se titula Femenino Plural, con Gloria Cabrera, Belén Valiente y Dama Fenollosa. Hay música de Raquel Tejerina y Muriel Sardá.

Lugar: Sala de Arte Los Lavaderos

Horario: 20.00

Precio: entrada libre

Eddson Grey: ‘Magia cómica’

El espectáculo completo de Eddson Grey es una mezcla de teatro, mímica, clown, monólogos y magia que dan como resultado la presentación de su show más divertido. Viene con ganas de pasarlo bien en el escenario.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 20.30

Precio: seis euros

‘Maratón de chistes’

Todo el día dando la chapa a los colegas con un repertorio sin fin de chistes de todo tipo... Mil veces oyendo decir “porque no dejan contar chistes en los concursos de monólogos y comedia, porque si no”. Ahora, Regia Comedy organiza una maratón de chistes con un premio de 150 euros. Cinco chistes en seis minutos.

Lugar: Regia Comedy

Horario: 21.00

Precio: plazas limitadas. Inscríbete llamando al 661 645 396

Presentación del tomo I de la ‘Biblioteca Sebastián Padrón Acosta’

Presentación de la colección Biblioteca Sebastián Padrón Acosta, que acercará progresivamente toda la obra del sacerdote literato originario de Puerto de la Cruz. Hay un total de 20 libros clasificados en cinco bloques temáticos e incluye el estudio introductorio de José Miguel Perera Santana.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 21.30

Precio: entrada libre

‘Jam session’: Samuel Labrador & Natanael Ramos Dúo

Standard Songs es un viaje intimista a través de las canciones. Todas ellas cuentan una historia a veces alegre, a veces triste, e incluso triste y alegre al mismo tiempo. El jazz está lleno de melodías únicas y atemporales que fueron, son y serán parte de nuestra historia y de nuestra vida. Historias de vida y vidas de historia. Como narradores, Samuel Labrador, al piano, y Natanael Ramos, a la trompeta. Ambos músicos son especialistas en evocar en vida y a través de la música las diferentes historias de las melodías que interpretan.

Lugar: Café Teatro Rayuela

Horario: 22.00

Precio: cinco euros

SÁBADO 10 DE MARZO

III Trofeo Club Patín Añazo

Es una cita de patinaje artístico en la que participarán las categorías prebenjamín (nacidos de 2011-2012), benjamín (2010-2009), alevín (2008-2007), infantil (2006-2005), cadete (2004-2003), juvenil (2002-2001), júnior (2000-1999) y sénior (nacidos de 1998 y anteriores), con participación mixta.

Lugar: Pabellón Pancho Camurria

Horario: 8.30-21.00

Precio: entrada libre

Tenerife Noir 2018: Nosolodados

Con la organización de la Asociación Lúdico Cultural Nosolodados, se proponen temáticas relacionadas con los diferentes juegos, tanto para jóvenes como para adultos.

Lugar: Biblioteca Municipal Central (TEA)

Horario: 10.00-18.00

Precio: entrada libre

Presentación del Tenerife Noir Express

Dirigido por Cándido Pérez de Armas, se dirá en qué consiste este concurso, que se celebra del 18 al 25 de marzo. Pretende ser una aventura que suma una mirada cinematográfica al Festival Atlántico de Género Negro. “Este concurso está abierto a toda la ciudadanía, pero es evidente que aquí existen cineastas que pueden aportar su visión”, y añade el director del certamen: “Queremos ver a los magníficos profesionales que hay en la isla en clave de cine negro, analizar a partir de sus trabajos cómo responden a este reto”. El plazo de inscripción se abrirá a las 12.00 el 18 de marzo en la Biblioteca Municipal Central Santa Cruz (TEA) o a través de los puntos anunciados en la web de TFN 2017.

Lugar: sala de audiovisuales de TEA

Horario: 11.00

Precio: entrada libre

Taller de jugos verdes: ‘Vida sana’

Los jugos verdes son bebidas combinadas que mezclan verduras de hoja verde con frutas, algunas hierbas y grasas saludables. Son la manera más fácil y rápida de consumir alimentos vegetales y, si se aprende a combinar bien los ingredientes, se obtendrá un rico y nutritivo vaso de salud para beber.

Lugar: Finca La Alegría de la Huerta

Horario: 11.00

Precio: 15 euros

Espectáculo ‘Chiki Cirkus’

Un espectáculo para toda la familia, donde la diversión y el entretenimiento están asegurados. En la carpa del Chiki Cirkus se encuentra un mundo de fantasía lleno de magia, canciones, acrobacias, bailes y mucho más. Organizado por Alessandro Nerilli Producciones.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 17.00

Precio: seis euros

Concierto de agrupaciones, conjuntos y ‘ensembles’

Con este concierto de agrupaciones, conjuntos y ensembles de alumnos del Conservatorio Profesional de Música de Tenerife se persigue demostrar el excelente nivel y trabajo realizado por el alumnado y el profesorado del centro.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 18.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Expediente: ‘Ciberacoso y violencia de género’

Nuevo expediente de la programación de Tenerife Noir 2018. En esta ocasión, con ese título, estarán María Frisa, que presentará un coloquio en el que intervendrán Carmen de la Rosa y Alba Sabina.

Lugar: Librería de Mujeres

Horario: 19.00

Precio: entrada libre

Cine: ‘Recuerdos desde Fukushima’

TEA exhibe la película Recuerdos desde Fukushima (2016), de Doris Dörrie. El filme, protagonizado por Rosalie Thomass, Kaori Momoi, Moshe Cohen, Nami Kamata y Aya Irizuki, se pasará en versión original en alemán, japonés e inglés con subtítulos en español. Una joven alemana entabla amistad con una mujer mayor japonesa durante un tour por la región de Fukushima, una zona afectada por el terremoto en del 2011 en Japón. Marie (Rosalie Thomas) ha decidido viajar de Alemania a Fukushima para cambiar su vida. Con su trabajo en la organización Clowns4Help espera llevar un poco de esperanza a los supervivientes del desastre nuclear. Pronto se da cuenta que no está capacitada para hacer más llevadera la tragedia de los afectados.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

Música: ‘The original Wailers featuring Al Anderson’

Bob Marley, en 1974, al borde del estrellato internacional, sorprendió a la comunidad de la música al elegir su guitarrista principal, Al Anderson, de voz suave y nacido en Estados Unidos. Fue el impresionante trabajo de plomo de Anderson en clásicos como No woman, no cry, Dem belly full y Toque de queda ( Three O’Clock Road Block) lo que alertó por primera vez a los fanáticos del rock sobre la música de los Wailers. Al también tocó con Peter Tosh, James Brown, Stevie Wonder, The Rolling Stones, Steel Pulse, Aswad, Inner Circle, Traffic y Ben Harper. Al Anderson es el único miembro de la alineación de Wailers de mediados de la década de 1970 en The Original Wailers. La reconfiguración incluye a Chet Samuel (voz principal/guitarra), Omar López (bajo eléctrico), Dyrol Randall (batería) y Dane Cole (teclados y órgano), que llevan adelante el verdadero espíritu y las realidades de la música original y el mensaje de Un amor.

Lugar: Ocean Club

Horario: 19.30

Precio: desde 12 euros

Ópera: ‘Don Carlo’ (Verdi)

Don Carlo es una ópera en cinco actos con música de Giuseppe Verdi y libreto en francés de François Joseph Méry y Camille du Locle, basado en el drama Dom Karlos, infant von spanien, de Schiller. El estreno de la versión francesa ( Don Carlos) tuvo lugar el 11 de marzo de 1867 en Le Peletier del Théâtre de l’Académie Impériale de Musique de París (ahora la sede de L’Opéra national). La première italiana fue en el Royal Italian Opera (Royal Opera House, Covent Garden de Londres) el 4 de junio del mismo año. Es la ópera de Verdi que ha sufrido más cambios, siendo el último en 1886, con la tildada Versión de Módena.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 19.30

Precio: desde 20 euros

Teatro: ‘Smoking Room’

La sucursal española de una empresa americana es obligada a poner en práctica la prohibición de fumar dentro de sus oficinas. A partir de ahora, quienes quieran fumar en horario laboral deberán hacerlo en la calle. Ramírez, uno de los empleados de esta pequeña oficina compuesta principalmente por hombres, decide empezar a juntar firmas contra lo que considera injusto y fuera de lugar. Lo que pretende Ramírez es que se utilice una sala desocupada en la oficina como sala de fumar o Smoking Room, como dicen los americanos. En apariencia, todos están de acuerdo y lo van a apoyar. Sin embargo, en el tête a tête con cada uno de los empleados, Ramírez se encuentra con excusas. La mayoría de las excusas para no firmar esconden otras. A partir de esta situación, se verá que casi todos tienen algo que ocultar. Intérpretes: Secun de la Rosa (Rubio), Miki Esparbé (Ramírez), Manuel Morán (Armero), Pepe Ocio (Sotomayor), Manolo Solo (Fernández) y Edu Soto (Enrique).

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 20.30

Precio: desde 20 euros

Teatro: ‘A 2,50 La Cubalibre’

El Círculo de Bellas Artes de Tenerife se convierte en el bar Acuario para presentar la obra que ha causado furor en Miami, América Latina y España. Cinco prostitutas harán cómplice a los espectadores de sus vidas en una fantástica puesta en escena nunca antes vista en Tenerife. Angustias y finales de cinco camareras. Obra hiperrealista escrita por Ibrahim Guerra y protagonizada por José Zambrano, Crisol Carabal, Elizabeth Morales, Verónica Núñez y Pilar López. Dirigidas por Crisol Carabal y producida por Fussion Producciones.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 21.00

Precio: ocho euros

Monólogo-humor: ‘Agarrando la muerte con las manos’

Juan Carlos Tacoronte con Piroska Duque al chelo presentan Agarrando la muerte con las manos. Esta propuesta habla de la muerte de manera directa, pero amena. Vida y muerte se entremezclan con el humor, las emociones y la poética sencilla de las cosas cotidianas, con el chelo acompañando al texto, en una travesía interior pero compartida.

Lugar: Regia Comedy

Horario: 21.30

Precio: 10 euros. Reservas llamando al 661 645 396 o 922 888 739

‘Passaro Celeste’, con Giuliano Ingrosso

“El espectáculo se caracterizará no solo por el canto y el uso de diversas técnicas de canto, también por el uso de guitarra, banjo slide, didjeridoo, armónica y loopstation, en un viaje musical que visitará el interior, emociones profundas como telones de fondo marinos, como bosques todavía vírgenes, confiando la estabilidad del flujo a las raíces fuertes de la música mundial (en particular afroamericana) y la huida, a la forma más pura de improvisación, arte de sentir y manifestar el universo del interior aquí y ahora, en un viaje entre la poesía y la música de cura”.

Lugar: Equipo PARA

Horario: 22.00

Precio: cinco euros

DOMINGO 11 DE MARZO

Tenerife Noir 2018. Nosolodados

Con la organización de la Asociación Lúdico Cultural Nosolodados, se proponen temáticas relacionadas con los diferentes juegos, tanto para jóvenes como para adultos.

Lugar: Biblioteca Municipal Central (TEA)

Horario: 10.00-18.00

Precio: entrada libre

Primavera Musical (II): concierto de bandas municipales

Auditorio de Tenerife recibe a cuatro bandas de música que integran la segunda sesión del ciclo Primavera Musical. El concierto, que tendrá lugar en la Sala de Cámara, contará con las formaciones municipales A. M. San Marcos, de Tegueste; A. C. M. Crearte, de Tejina (La Laguna); A. M. C. S. Banda Sinfónica, de Los Realejos, y A. M. La Candelaria, de Arafo.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 11.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Teatro: ‘Un encantamiento mágico’

Cuenta la leyenda que en las profundidades de un hermoso bosque, se produjo un encantamiento mágico sobre un hombre, el cual fue dotado de poderes mágicos. El mago Fran Lorenzo invita a los espectadores a adentrarse en un bosque encantado, en el cual se desarrolla un mágico mundo donde no faltaran los duendes, las hadas y otras criaturas mágicas. Organizado por Alessandro Nerilli Producciones.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 12.30

Precio: seis euros

Teatro: ‘Manual de parejas para torpes’

Las obras sobre la pareja y el amor se mueven entre dos extremos: romanticismo adolescente y costumbrismo ramplón. El amor como algo ideal e irreal, y la pareja como enfrentamiento y decepción. Manual de pareja para torpes habla de las relaciones de una manera nueva: muestra todos los modelos actuales de pareja (homosexuales y heterosexuales), incorpora ideas de la terapia Gestalt para resolución de conflictos y reinterpreta los mitos clásicos del amor para mostrar lo irreales que son. Una comedia ágil, desenfadada, sin cuarta pared. Hora y media para divertirse, emocionarse y aprender a amar mejor. La obra está escrita para ser interpretada por un actor y una actriz, pero puede ser interpretada por un elenco mayor. De José Ignacio Tofe e interpretada por Fernando García, Gabriela Andrade, Mery González, Encarni Mesa, Alberto Chaneta, Gloria Rubio y Pedro Fusti. Obra presentada por Sandro Nerilli y dirigida por Crisol Carabal.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 18.30

Precio: seis euros

Cine: ‘Recuerdos desde Fukushima’

TEA exhibe la película Recuerdos desde Fukushima (2016), de Doris Dörrie. El filme, protagonizado por Rosalie Thomass, Kaori Momoi, Moshe Cohen, Nami Kamata y Aya Irizuki, se pasará en versión original en alemán, japonés e inglés con subtítulos en español. Una joven alemana entabla amistad con una mujer mayor japonesa durante un tour por la región de Fukushima, una zona afectada por el terremoto en del 2011 en Japón. Marie (Rosalie Thomas) ha decidido viajar de Alemania a Fukushima para cambiar su vida. Con su trabajo en la organización Clowns4Help espera llevar un poco de esperanza a los supervivientes del desastre nuclear. Pronto se da cuenta que no está capacitada para hacer más llevadera la tragedia de los afectados.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

CITAS TEMPORALES

Visitas al Palmetum

El jardín botánico de Santa Cruz, el Palmetum, abre de lunes a domingo. Los visitantes podrán efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de extensión, en lo que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo.

Horario: 10.00-18.00

Precio: adultos residentes canarios, 1,50 euros | Desempleados, discapacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, un euro | Adulto no residente, seis euros | Niño no residente, 2,80 euros | Niños menores de 2 años, gratis.

Rutas históricas por la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una hora de duración en español e inglés: Ruta histórica y La ruta del parque García Sanabria. Las personas interesadas en realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una reserva previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o en el teléfono 922 299 749.

Lugar: plaza de España

Horario: 12.00

Precio: dos euros, residentes, ONG y centros educativos | Cinco euros, no residentes en Tenerife | Gratuitas para clientes del Bus Turístico City Sightseeing.

Recorridos en la guagua turística City View

El circuito turístico de Santa Cruz de Tenerife City View ofrece una atención personal y profesional recorriendo los lugares emblemáticos, de interés turístico y comercial de la ciudad. Combina el amplio itinerario por el corazón de la capital, con 15 paradas, entre las que se incluye la calle Fuentes Morales (frente al Museo Naturaleza y el Hombre y el TEA), hasta llegar a la altura de la calle Aguere, donde se dispone de acceso a la Casa del Carnaval y luego un recorrido a pie por el paseo de la Concordia y la calle NiFú- NiFá.

Cuándo: temporada de invierno (hasta el 31 de mayo)

Horario: salidas cada 20 minutos, desde las 9.30 hasta las 18.30

Lugar de salida: plaza de España

Precio: 22 euros recorrido turista adulto, 11 euros turista júnior (hasta 13 años) y niños gratis (0-5 años)

Casa del Carnaval

Este recinto museístico cuenta con la última tecnología para acompañar la visita y ofrecer al público una verdadera inmersión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferentes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde se ofrece un tour virtual en 360 grados. En él que se muestran los actos más importantes de la fiesta chicharrera, tales como concursos, entierro de la sardina o carnaval de día. Asimismo, el público podrá sumergirse en concursos, actuaciones de murgas y comparsas, ensayos de los grupos del carnaval o incluso la propia fiesta en la calle, gracias a la aplicación tecnológica de realidad aumentada (VR) con gafas 3D que estará disponible para todos los usuarios. La Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife también acoge el Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio del Carnaval de Santa Cruz, dirigido a expertos, periodistas, estudiantes e investigadores.

Lugar: barranco de Santos, bajo el puente Galcerán

Horario: todos los días de la semana, 9.00-19.00

‘Contra la piel’

TEA inauguró en Área 60 esta muestra comisariada por Semíramis González (Gijón, 1988) y con obras de los creadores Cristóbal Tabares, Valle Galera, Rubén H. Bermúdez y Gabriela Bettini. Presenta una serie de piezas que dialogan entre sí en torno a temáticas contemporáneas sobre el conflicto, pero que van más allá del simple hecho expositivo. Estos cuatro artistas presentan parte de proyectos mucho mayores que desafían cuestiones identitarias partiendo del conflicto. Así, Contra la piel busca ahondar en esta idea de proyecto expandido a través de actividades complementarias a la exposición. Contra la piel parte de un poema de la escritora nicaragüense Gioconda Belli y plantea una serie de obras en torno a cómo construimos las identidades de género, raza, clase, opción sexual... los estereotipos asociados a estas y la violencia que desencadenan. Podrá visitarse hasta el 6 de mayo.

Lugar: Área 60, en TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre

‘Athanatos’

Muestra expositiva que resume los distintos rituales funerarios en diferentes poblaciones del pasado y los avances científicos en el apasionante campo de la arqueología funeraria, a la vez que rinde homenaje a los investigadores ya fallecidos. La exposición está dividida en cuatro unidades temáticas: implicaciones sociales, culturales y religiosas de la muerte: A) la perspectiva biológica de la muerte; B) la perspectiva biológica de la muerte, incluyendo los procesos naturales preservadores del cadáver (momificación natural, conservación por sales naturales, formación de adipocira, corificación, congelación, bog bodies, preservación en sarcófagos de hierro); c) los rituales funerarios a través del tiempo (inhumación, inhumación con cal viva, cremación, canibalismo, abandono, momificación antropogénica), y D) los congresos mundiales de estudios sobre momias. AVISO: debido a la temática, algunos contenidos de la exposición pueden herir la sensibilidad del público visitante. Debe tenerse en cuenta especialmente para la visita con menores. Podrá visitarse hasta el 3 de junio.

Lugar: Museo de la Naturaleza y el Hombre

Horario: domingos, lunes y festivos: 10.30-15.30. De martes a sábado: 9.30-18.30

Precio: cuatro euros

‘A dos’

Esta temporada 2017/2018, la Galería de Arte Magda Lázaro (calle Numancia, 24) lleva a cabo cuatro exposiciones bajo un mismo nombre, A dos. Su fundamento: dos artistas, un diálogo, una interacción. El proyecto comienza con la exposición del dúo compuesto por José Rosario Godoy y Margo Delgado, ambos, con raíces en Agaete y nacidos en 1965. Hasta el 1 de febrero de 2018. Los otros dúos de artistas los conforman Maribel Nazco y Juan Pedro Ayala (8 febrero-23 marzo), Fernando Álamo y Toño Cámara (30 marzo-18 mayo), y los escultores Ana Lilia Martín y Ayose Domínguez (25 mayo-13 julio).

Lugar: Galería de Arte Magda Lázaro

Horario: martes, 10.00-13.00, y miércoles, jueves y viernes, 17.30-20.30

Precio: entrada gratuita

‘Las apariencias engañan

El Espacio MiniTEA, un lugar que TEA ha creado para que los niños y las niñas acompañados de sus familias puedan desarrollar su creatividad en su tiempo de ocio a través de diferentes herramientas de creación plástica, muestra una nueva exposición y actividades. En esta ocasión, la MiniExpo, titulada Las apariencias engañan, tiene a la fotografía como protagonista. Se trata de una nueva propuesta que no dejará indiferente a nadie y en la que nada es lo que parece. Obras de Joan Fontcuberta, Pere Formiguera, Tarek Ode y David Olivera forman parte de una exposición única y distinta. Esta muestra está vinculada a la Bienal Internacional de Fotografía de Tenerife Fotonoviembre. Podrá visitarse hasta el 11 de marzo de 2018.

Lugar: Espacio MiniTEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘La ciudad sumergida’

TEA presenta una exposición de collages de la artista francesa Aube Elléouët-Breton (París, 1935). La ciudad sumergida es el título de esta muestra, que podrá visitarse en TEA hasta el 13 de mayo de 2018.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Calendario 2018. Каляндар’

Este calendario nace del concurso de pintura en la exposición Pintores InterArt. La artista bielorrusa Volha Belevets presentó varias acuarelas de varios fondos del museo y dos meses después, con la magia del personal del museo y la pintora, nace esta bella muestra que a su vez se convierte en el primer calendario de fondos museísticos que editamos para este #30AniversarioMuseoAlmeyda. Las láminas van dedicadas a parte de la artillería de nuestros fondos, en reconocimiento a su primer director y el director actual, artilleros los dos. Las doce acuarelas se presentarán junto A dos modelos de calendario para este 2018. Podrá visitarse hasta el 25 de marzo de 2018.

Lugar: Museo Histórico Militar de Canarias

Horario: martes-viernes, 9.00-15.00; sábados y domingos, 10.00-14.00; lunes cerrado

Precio: entrada libre y aparcamiento gratuito

‘Diseño Sonoro’

Es una exposición que pone de manifiesto la relación entre la música y el diseño gráfico, con diferentes visiones y desde diversas perspectivas. A lo largo de la historia, la puesta en escena de una actuación, carteles promocionales, pósteres o portadas de disco han jugado un papel destacado en la construcción de la identidad de músicos, compositores e intérpretes, así como en la transmisión de valores socioculturales relacionados con cada género musical. El diseño gráfico ha estado siempre muy presente en la música, recreando un imaginario visual y evocador que va mucho más allá de lo sonoro. A través de la cultura del diseño se construye un universo simbólico que forma parte consustancial de la propia música. Hasta el 17 de marzo.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: martes-viernes, 9.00-14.00 y 17.30-20.30; sábados y domingos, 11.00-14.00; lunes cerrado

Precio: entrada libre

III Concurso fotográfico Objetivo Noir

En esta nueva edición del concurso fotográfico Objetivo Noir 2018, los participantes han buscado expresar su visión estética y comprensión del imaginario noir a través de la óptica fotográfica de los espacios urbanos, cotidianos, iluminados mediante claroscuros, la presencia del espesor del ambiente que conducen a recrear en el espectador atmósferas propias del género negrocriminal. Otras fotografías han optado por darle protagonismo a la figura humana, mediante la expresividad gestual y corporal sugerente e indicativa, así como la evidente acción en contextos fatales con un cuidado y elegante tratamiento de la imagen, del color y su luz. Los ganadores del festival se darán a conocer el día 9 de marzo dentro del siguiente acto que acogerá Ámbito Cultural perteneciente al festival Tenerife Noir. Hasta el 18 de marzo.

Lugar: Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés

Horario: lunes-sábado, 9.30-21.30

Precio: entrada libre

Plátano Rock

La decimotercera edición se presenta en la Sala de Arte del parque García Sanabria, que acogerá dos muestras expositivas con la participación de más de 50 artistas internacionales del 9 al 30 de marzo. Este veterano marco de la cultura urbana se alimenta este año de dos colecciones diferenciadas; por un lado, Rock Posters, by Error Design, una exposición del artista Xavi Forné, y por otro, The Logo Proyect, con motivo del 20 aniversario de Staf Magazine. Plátano Rock cuenta con el patrocinio del área de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y CON la colaboración de Cultura del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife.

Lugar: Sala de Arte del Parque García Sanabria

Horario: lunes-sábado, 10.00-13.00 y 18.00-21.00. Cerrado domingos y festivos

Precio: entrada gratuita

Esculturas de Felipe Hodgson

Más de 60 obras (esculturas de piedra, hierro y madera) con diferentes técnicas de tallado y forja. La muestra utiliza material reciclado. Es una selección de obras realizadas durante los últimos años. Para Felipe Hodgson, una pieza debe poseer una estructura propia, una energía que le dé pautas espaciales, sin tener ningún nombre que la identifique. El artista aprendió a forjar en Galicia, en un taller de ese oficio. En una fundición de Arganda, en Madrid, conoció a fondo el trabajo con el bronce. La elaboración y ensamble de la madera surgió de su profesión de arquitecto. Ha realizado numerosísimas exposiciones en Canarias, la Península y en el extranjero.

Lugar: Centro de Arte La Recova.

Horario: lunes-sábado, 11.00-13.00 y 18.00-21.00. Cerrado domingos y festivos

Precio: entrada gratuita

‘Cámara lúcida’

Proyecto desarrollado por la Fundación DISA y la ONCE con el objetivo de acercar este medio de expresión a las personas ciegas o con discapacidad visual grave. Selección de 97 fotografías realizadas por ocho personas ciegas o con discapacidad visual grave durante el desarrollo del curso que realizaron a finales de 2017 en Santa Cruz de Tenerife con la ayuda de dos voluntarios y en el que combinaron clases teóricas con salidas al exterior para poner en práctica lo aprendido en el aula. La muestra se ha agrupado en pequeñas series en las que se abordan las diferentes modalidades fotográficas tratadas, relacionadas con el fotoperiodismo, la fotografía conceptual, el paisajismo y la fotografía pintada por luz. El proyecto tiene como objetivos generales motivar el desarrollo personal de los participantes, dotándolos de los conocimientos y herramientas necesarias para que consigan llegar a expresarse por medio del lenguaje de la fotografía. A mismo tiempo, busca facilitar que su voz se oiga, desmontando estereotipos y haciendo que sean los propios alumnos quienes definan el mensaje que quieren transmitir con sus fotografías. Exposición que permanecerá abierta hasta el 25 de marzo.

Lugar: Sala L del Centro de Arte La Recova

Horario: lunes-sábado, 11.00-13.00 y 18.00-21.00. Cerrado domingos y festivos

Precio: entrada gratuita

‘La búsqueda inacabable’

El núcleo central que compone la exposición responde al arranque vigoroso que tuvo el coleccionismo privado en la década de los 60 del pasado siglo, a los movimientos artísticos de aquellas fechas en España: el informalismo, la abstracción, el pop-art, el op-art…, sin dejar por ello de establecer relaciones con la creación canaria y, en la medida de lo posible, con la esfera internacional. En esta exposición, comisariada por Javier González de Durana y Vicente Saavedra, podrá disfrutarse de obras de autores de la talla de Pablo Picasso, Óscar Domínguez, Antonio Tapies, Antonio Saura, Martín Chirino, Juan Carlos Batista, Jorge Oteiza, Josep Guinovart, Francis Bacon, entre otros. Podrá visitarse hasta el 21 de mayo.

Lugar: Sala de Exposiciones del Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife

Horario: lunes-viernes, 11.00-13.00 y 18.00-21.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

‘Profundidad’

En la sala de arte Joaquín Amigó se muestra esta exposición del artista y arquitecto bielorruso Denis Sianuski, integrada por obras realizadas con acrílicos, tierras naturales, arenas y rocas volcánicas. Se podrá disfrutar hasta el 15 de marzo.

Lugar: Real Casino de Tenerife

Horario: apertura de la entidad

Precio: entrada gratuita