El II Festival de Tenerife presenta la oferta cultural del otoño de 2018

La segunda edición del Festival de Tenerife tendrá a las artes escénicas como eje principal de su programación y ofrecerá 26 espectáculos de nivel nacional, así como diversas propuestas canarias.

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso; el director insular de Cultura y Educación, José Luis Rivero, y los alcaldes de Santa Cruz y La Laguna, José Manuel Bermúdez y José Alberto Díaz, respectivamente, presentaron en una rueda de prensa con marcado carácter escénico -con la participación del bailarín Daniel Morales y las actrices Marta Viera y María de Vigo- los detalles de esta edición.

Con el lema Al caer las hojas, levantamos el telón, el festival programa del 4 de octubre al 15 de diciembre 41 funciones de circo, teatro, danza y ópera, además de varios talleres y clases magistrales.

Habrá funciones en teatros y calles, estrenos en Canarias de proyectos nacionales, producciones propias que verán la luz por primera vez en el marco del festival y un ciclo de grandes clásicos de la literatura.

José Luis Rivero resaltó que "el 80% de la programación va a ser la primera vez que se vea en Canarias y cinco producciones son estreno absoluto, apostando como estructura de festival por la creatividad, la productividad y el talento en las islas para generar también negocio, para que haya más producciones en Canarias que se puedan medir con las internacionales".

El II Festival de Tenerife abre su programación el 4 de octubre en La Laguna con un espectáculo de calle, Luz de farol, producción propia del festival y compuesto por piezas de danza realizadas por bailarines locales en torno a farolas de la ciudad. El formato de Luz de farol se trasladará -con obras diferentes- a Santa Cruz el 9 de noviembre.

Destaca de la programación la primera función en Canarias de The Umbilical Brothers, uno de los mejores grupos de clown de la actualidad, que fusiona habilidades vocales y físicas con una mezcla de teatro, clown y comedia en vivo.

Sorprenderán con sus improvisaciones el 19 de octubre en el Teatro Guimerá, con Best of the worst of the best of The Umbilical Brothers.

Uno de los platos fuerte de la programación en cuanto al género teatral tendrá lugar el 2 y 3 de noviembre con He nacido para verte sonreír, de Teatro La Abadía.

Este melodrama contemporáneo dirigido por Pablo Messiez y escrito por Santiago Loza, figura clave de la dramaturgia actual en Latinoamérica, está protagonizado por una madre y su hijo, encarnados por Isabel Ordaz y Fernando Delgado-Hierro.

En el título Lucía de Lammermoor, de la temporada 2018/2019 de Ópera de Tenerife, el tenor tinerfeño Celso Albelo y la soprano rusa Irina Lungo se suben al escenario del Auditorio de Tenerife para dar vida a sir Edgardo y Lucía en este drama de Donizetti. El estreno de esta coproducción de Ópera de Tenerife con el Teatro Colón de Buenos Aires y la Fundación Ópera de Oviedo será el 20 de noviembre.

Otro de los hitos llegará el 2 de diciembre con el estreno de la primera pieza de la compañía de danza Lava -recientemente constituida-, formación residente de Auditorio de Tenerife compuesta por seis bailarines bajo la dirección artística de Daniel Abreu, el tinerfeño Premio Nacional de Danza que logró tres galardones en la última gala de los Premios Max.

Como colofón del festival, desembarcará en el Teatro Guimerá el 7 y 8 de diciembre Moby Dick, protagonizado por Josep María Pou.

El actor catalán se convertirá en el capitán Ahab, uno de los grandes personajes de la literatura universal que encarna la obsesión humana que va más allá de la razón, capaz de consumir la voluntad y eliminar cualquier elemento bondadoso del alma.