Bermúdez anuncia que adjudicará a Valoriza el servicio de basura en Santa Cruz, pese al informe técnico contrario

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (CC), anunció este miércoles que el Gobierno municipal, del que también forma parte el PP, finalmente adjudicará a Valoriza la limpieza viaria y la recogida y el transporte de residuos urbanos por ocho años (142 millones de euros).

Bermúdez avanzó, por lo tanto, que la Junta Local de Gobierno "asumirá la propuesta de la Mesa de Contratación, a pesar de un informe negativo de tres técnicos del Ayuntamiento que advierte de que esa empresa, filial de Sacyr (la multinacional que ya controla el servicio del agua a través de Emmasa), no podrá cumplir con los objetivos de calidad al haber hecho una oferta temeraria en ese parámetro.

Bermúdez, preguntado al respecto por Tenerife Ahora durante la rueda de prensa en la que presentó el proyecto de Presupuestos de Santa Cruz para 2019, afirmó que, pese a las críticas de toda la oposición, "no asumir una propuesta de la Mesa de Contratación puede suponer prevaricar, si no se hace lo que dicen los técnicos con los informes correspondientes".

En este caso, el alcalde ser refiere a que la propuesta que da ganadora a Valoriza "está firmada por el interventor, la jefa del Servicio Administrativo, el director general de Servicios Públicos..."; por ello, desde su punto de vista, "la Junta de Gobierno tiene muy poca justificación para decir que no" a esa propuesta.

Para el alcalde, "se está haciendo una interpretación absolutamente sesgada y parcial de la propuesta de la Mesa de Contratación, que hay que leer muy bien". Y de esa lectura detallada, según el regidor municipal, se concluye que "la propuesta valora globalmente la oferta, no por un aspecto parcial", concreto.

Insistió el alcalde que la resolución de la Mesa (presidida por el concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, también de CC) "condiciona" la decisión final, y enfatizó que "no hay ni una sola contratación de servicio u obra públicos en la que la Junta de Gobierno le diga a la Mesa: 'Mire usted, no me da la gana de aprobar lo que usted propone". Ese supuesto, según indicó Bermúdez, "sí sería noticia, pero indeseable, por otra parte, y de muy dudosa reputación".

Las opiniones del alcalde sobre este asunto gozaron del asentimiento absoluto de la primera teniente de alcalde, Zaida González, del PP, que ofreció con él la rueda de prensa. González, de forma ostensible, daba la razón con sus gestos a las reflexiones de Bermúdez, por lo que no consideró necesario intervenir para matizar la postura de los populares, socios de gobierno de CC.

En todo caso, el alcalde no ofreció una fecha para la aprobación de ese acuerdo en la Junta de Gobierno, al tiempo que comentó, al ser preguntado si esperaba recursos contra el resultado del concurso, que no le sorprendería, porque las empresas perdedoras "están en su legítimo derecho".

Lo que dice la ley de contratos públicos

La polémica en este asunto ha surgido porque, según publicó Tenerife Ahora, para tres técnicos municipales la oferta de Valoriza no es creíble, pues ofrece una mejora de los objetivos de calidad del servicio anormalmente elevados (del 80%). Estos, según el análisis de los técnicos públicos y tras escuchar las alegaciones de la empresa, no podrán ser cumplidos, por lo que se trata de una oferta temeraria.

En tales casos, la Ley de Contratos del Sector Público establece que, si el órgano de contratación, o sea la Junta de Gobierno que preside Bermúdez, "estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales, la excluirá de la clasificación", como señala la Junta Consultiva de Contratación Pública (adscrita a la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias, cuya titular es Rosa Dávila, también de CC) en un informe recabado a petición del alcalde.

De ese dictamen solo se incluyeron sus dos conclusiones en el expediente, concretamente en el acta de la Mesa, entre ellas que no solo es el precio lo que puede determinar que una oferta sea temeraria y, por tanto, pueda ser excluida, sino también cualquier otro parámetro puntuado, como es el de la calidad del servicio.

Para ello, los pliegos de condiciones del concurso establecen los niveles a partir de los cuales se considera anormal y desproporcionada una oferta (en el caso de los objetivos de calidad, hasta el 50%, que al umbral que llegaron las otras cuatro empresas presentadas, mientras que Valoriza ofreció el 80%, lo que despertó las dudas y finalmente el tajante rechazo de los técnicos municipales autores del informe desfavorable).

Para considerar una oferta temeraria y excluirla, la legislación obliga a tener en cuenta la justificación efectuada por el licitador y los informes del servicio municipal correspondiente. En este caso, los referidos servicios técnicos encargados de esta tarea, tras analizar las alegaciones de Valoriza a sus reparos, se ratificaron en sus conclusión de que la adjudicataria no acredita que pueda cumplir los objetivos de mejora del servicio con los medios que aporta (80 trabajadores menos que las segunda clasificada, insuficiencia de contenedores...).

El PSOE promueve un pleno extraordinario

La polémica sigue servida, y más a partir de que Bermúdez haya dado por buena la propuesta de Valoriza. Si varios grupos habían pedido ya la comparecencia de Arteaga ante la Comisión de Control, este miércoles el PSOE ha avanzado que promoverá que se convoque un pleno extraordinario sobre el asunto.

La secretaria general del PSOE en la capital, Patricia Hernández -que será la candidata a la alcaldía en Santa Cruz-, anunció que "los dos informes contrarios a la concesión del servicio a Valoriza, firmados por técnicos municipales y por el Gobierno de Canarias, hacen obligatorio que el alcalde Bermúdez dé la cara".

Hernández cree que Bermúdez tiene que explicar por qué adjudica ese concurso a Valoriza "si los técnicos y los informes dicen que no podrá cumplir con los criterios de calidad y ello va a empeorar la limpieza de Santa Cruz, en lugar de mejorarla". Reprocha además la dirigente socialista al alcalde que explique "por qué no se incluyó en el expediente el informe que él mismo había solicitado al Gobierno de Canarias y por qué se ocultó parte de esa información".

Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista, José Ángel Martín, opina que, "con lo sucia que está la ciudad, el concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, no puede resolver este concurso con el peligro de que la oferta ganadora incurra en baja temeraria".

Concejales de Ciudadanos en Santa Cruz, en la rueda de prensa de este miércoles

Ciudadanos ve "la crónica de una muerte anunciada"

También Cs mostró este miércoles sus "muchas dudas" sobre el expediente que ha desembocado en la resolución de la Mesa de Contratación a favor de Valoriza y cree que sería "una temeridad" seguir adelante sin una explicación detallada del Gobierno municipal acompañada de un técnico, a raíz de lo cual la formación naranja tomará las decisiones oportunas.

En todo caso, el concejal de Cs Enrique Rosales dejó patente que "la adjudicación del contrato de limpieza es un atropello más del equipo de gobierno (CC y PP)". "La limpieza es un asunto bastante importante para que el contrato se otorgue a la ligera e incumpliendo supuestamente la legalidad, porque se adjudica un contrato con la advertencia de los técnicos de que no se va a poder cumplir y con la respuesta de la Mesa de que de todos modos se puede sancionar, lo cual es una decisión anormal", comentó el concejal de Ciudadanos.

También desde Cs, su concejal Antonio Blanco aventura que con esos mimbres el Ayuntamiento "tarde o temprano va a tener que resolver el contrato" y, por tanto, "el servicio de limpieza en el municipio volverá a quedar en un limbo por no hacer bien las cosas desde el principio". "Es la crónica de una muerte anunciada la adjudicación que se pretenden hacer a una empresa que no cumple con los parámetros establecidos en el concurso y por eso se han opuesto los técnicos municipales", apostilla.

Los concejales de Cs se preguntan además por qué en el acta de la Mesa no se refleja la controversia entre los técnicos y los miembros de este órgano, que preside Dámaso Arteaga, sobre la cual apenas se hace constar que fue "un intenso debate" de tres horas, al término del cual se resolvió dando por oferta más ventajosa a la de Valoriza.