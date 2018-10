"La revisión del PGO ya recogerá la expansión de la capital tinerfeña hacia los terrenos de la refinería"

José Manuel Bermúdez enfila la recta final de su segundo mandato como alcalde de Santa Cruz de Tenerife. Y lo hace con la "ilusión" intacta para intentar repetir otros cuatro años en el puesto. Sabe que ya no hay mayorías absolutas y que CC, en general, no está en su mejor momento, pero aspira a ganar de nuevo los comicios en 2019. De antemano, no descarta pactar con ningún partido.

Entrevistado por Tenerife Ahora, el líder de la CC chicharrera avanza que la revisión del Plan General de Ordenación (PGO), cuyo proceso ha lanzado ya el pleno de la Corporación santacrucera esta semana [este viernes] para cumplir con la que casi seguro será la anulación definitiva del aún vigente, incluirá la expansión de la ciudad hacia los terrenos de la refinería, primer paso del llamado proyecto Santa Cruz Verde, que el Ayuntamiento ha acordado con Cepsa.

En cuanto al polémico concurso público del servicio de basura, confirma que se adjudicará a Valoriza pese al informe técnico que duda de la viabilidad de la propuesta, y no ve razones para contrariar a la mesa de contratación. Sobre su socio en el Gobierno local, el Partido Popular (PP), Bermúdez se desmarca con diplomacia del apoyo de este partido, a través de Zaida González, a un escrito vecinal que pide desmantelar el Espacio Cultural El Tanque, un bien de interés cultural (BIC). Esto es algo que el actual alcalde no piensa solicitar, sino solo que el Gobierno canario arregle el entorno.

Sobre los inmuebles de Miraflores, el regidor municipal reconduce el discurso del Gobierno local, hasta ahora marcado por el PP, y ahora reconoce que sí tienen valor histórico y artístico los tres que siguen en pie, como defienden el Cabildo, otros partidos y asociaciones ciudadanas. Bermúdez confía en cerrar un acuerdo con los promotores de la nueva urbanización del antiguo barrio para salvar sus fachadas.

¿Cuál es su postura sobre el apoyo que la primera teniente de alcalde en Santa Cruz, Zaida González (PP), ha dado a un escrito vecinal de Cabo Llanos en que se pide el desmantelamiento del Espacio Cultural El Tanque, que es un BIC, por el estado de abandono de su entorno?

Creo que la concejala lo que realmente persigue, y lo comparto, es que su entorno esté decente, se gestione bien, se halle limpio, que haya un programación definida, mucho más que la que existe, pues no es posible desmantelar un bien de interés cultural que se justificó y aprobó en su momento, y que podrá gustarnos más o menos, pero lo cierto es que es un BIC, y no se va a desmantelar. El Ayuntamiento no lo hará. Por lo menos el alcalde no quiere eso, sino que esté bien cuidado. Y sanseacabó . No pretendemos otra cosa. Yo no cuestiono el interés de patrimonio industrial que tiene, por coherencia, porque lo defendí cuando estaba en el Cabildo de Tenerife.

Precisamente, el Gobierno canario ha anunciado a raíz de esas polémicas declaraciones del PP que en 2019 va a licitar el proyecto para una plaza jardín en el entorno de El Tanque.

Me consta que el Gobierno de Canarias está tramitando la aprobación de ese proyecto, para luego sacarlo a concurso. Me parece bien y ojalá lo veamos cuanto antes. Pero sí quiero zanjar la polémica: no perseguimos para nada desmantelar ni desafectar El Tanque.

En esa zona de la ciudad, Cabo Llanos, otras parcelas también públicas tampoco están en mucho mejor estado.

Dice usted bien: son públicas, pero no del Ayuntamiento, como he leído decir a Dulce Xerach Pérez. Allí el Ayuntamiento solo tiene una parcela, que no ha desarrollado, la que está entre las dos torres, y hemos iniciado expediente para hacer un aparcamiento y una plaza. En 2011, cuando llegué a la alcaldía, con un Ayuntamiento en quiebra, eso no era la prioridad, pero ahora sí podemos. Fuera de esa, hay otra parcela de uso docente, la famosa para el nuevo Campus de la Justicia, pero eso le corresponde a la Consejería de Educación.

¿No cree que en el proyecto Santa Cruz Verde que usted ha anunciado con la refinería, para desmantelar esa industria que ya no refina y convertir esa zona en nueva ciudad, debe salvar más bienes como patrimonio industrial al tratarse de una actividad que en poco será historia en Tenerife?

Sin duda, hay elementos en la refinería que son claramente protegibles, y me consta que Cepsa lo ve muy claro. Como mínimo, dos edificios, pero puede que haya alguno más. Eso sí, todo dentro de un orden. No podemos empezar a proteger tanques en todos lados.

Ese acuerdo entre el Ayuntamiento y Cepsa para desmantelar la refinería sorprendió a propios y extraños. ¿Cuáles son los plazos para ese gran cambio urbano?

He firmado un acuerdo que es un cambio radical en la postura que Cepsa había mantenido hasta ahora, que era que seguiría refinando petróleo, por lo que en cualquier momento hubieran podido reiniciar esa actividad [la abandonó en 2014], pues tienen licencia en vigor. Por eso, es un acuerdo histórico para Santa Cruz, porque además inicia un cambio absoluto de rumbo en unos terrenos que son los únicos de expansión del núcleo urbano hacia el sur. Es un acuerdo que parece que a algunos de la oposición les molesta que yo lo haya firmado, pero no por eso deja de ser histórico. Me veo como el eslabón de una cadena que se llama Santa Cruz y otras personas y corporaciones culminarán este proceso.

El alcalde de la capital tinerfeña, en una imagen de la sesión de fotos para la entrevista ÁLEX ROSA

¿Pero de cuánto tiempo estamos hablando?

Este no es un asunto de hoy para mañana, sino de 15 a 20 años, como ya pasó con Cabo Llanos y como ocurre en otras ciudades. Las transformaciones de estas características no son algo baladí: convertir una refinería en ciudad es un proyecto único en Europa, como mínimo, aunque Cepsa no tiene constancia de que algo como esto se haya hecho en el mundo. Para recorrer ese camino hay que descontaminar el espacio, desmantelar y construir.

¿Ya se va a reflejar ese cambio en la revisión del Plan General de Ordenación (PGO) cuyo inicio de la tramitación acaba de aprobar el Ayuntamiento?

La nueva revisión del Plan General de Santa Cruz recogerá la expansión de la ciudad en los terrenos que ahora ocupa la refinería. Esto, por supuesto. Si el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dijera que el nuevo PGO no es nulo y cambiara de criterio, y así se mantuviera el plan actual, habría que modificarlo. Si no, irá en el nuevo. Los redactores de esa revisión ya tienen instrucciones para ello, para que el suelo de la refinería quede una parte como suelo público, mucho más allá de la cesión obligatoria, y otra como suelo privado con usos de ciudad donde hoy hay tanques, tuberías y podredumbre en muchos casos. Yo solo veo ventajas a este acuerdo, ni un solo inconveniente, la ciudad gana sí o sí.

¿Prevé el Ayuntamiento comprar algún suelo en esa zona?

No, porque Cepsa cede más de lo que le corresponde.

El PSOE, sin embargo, deja entrever un pelotazo urbanístico con ese suelo de la refinería y ha dicho que ha iniciado acciones legales para aclarar algunas cuestiones del acuerdo base ya rubricado.

El PSOE ha iniciado un proceso de recurso de mi acuerdo con Cepsa. Pero se trata solo de un acuerdo de voluntades, que por sí mismo hay que desarrollar luego con los actos administrativos que lo hagan posible, entre otros el Plan General. Así que no sé qué es lo que puede recurrir el PSOE. Por lo que dice Patricia Hernández, ellos sostienen que el acuerdo firmado, con suelo urbano consolidado, debe ser con no consolidado, porque así lo establece ya una sentencia. Pero la realidad es que esa distinción de suelo no figura en el texto del acuerdo. Por tanto, me da la sensación de que el PSOE está enseñando la peor versión de la izquierda chicharrera, la del no a todo, la del no porque no soy yo quien lo propone... Curiosamente, el PSOE proponía para Cabo Llanos en su día una cesión privada de suelo público que no llegaba al 40% de los terrenos, y ahora con Cepsa logramos el 67%.

En general, el acuerdo ha tenido buena acogida, de todos modos, esto es a la espera de concretarse su aplicación.

Sí Se Puede ha sido bastante más razonable que el PSOE en esto. Y es cierto que ahora está por desarrollar la letra pequeña. Con Ciudadanos no se sabe si sí o si no, ni blanco ni negro, y ha dicho que esto es un acto electoralista. Pues bueno, posiblemente el acuerdo más importante que se ha firmado desde el punto de vista urbanístico en los últimos 50 años en Santa Cruz de Tenerife les parezca electoralista. ¿Entonces tendría yo que haber dejado pasar esta oportunidad histórica para que se firmara en el siguiente mandato?

¿Lo que se ha hecho antes en Cabo Llanos puede servir para aprender de los errores?

No creo que sean errores, sino circunstancias que tienen que ver con la economía de las administraciones públicas, que no han tenido recursos financieros suficientes por la crisis económica para desarrollar lo previsto. Cuando llegué al Ayuntamiento en 2011, tenía cinco millones de euros para invertir. También ha habido falta de decisión en algunas cuestiones, como con la futura la Ciudad de la Justicia.

Sin salir de Cabo Llanos... Llama la atención el deterioro que tiene el entorno costero del Auditorio, con el muellito incluido y sin actividad de restauración.

Bueno, hay varios motivos, como que está lejos de la zona urbana. Pero es verdad que necesita una rehabilitación, sobre todo la parte del muelle, adonde la gente se va a bañar... y algunos a algo más que bañarse. Ese muelle no es competencia del Ayuntamiento. El castillo Negro no puede albergar un restaurante porque no cumple la normativa de seguridad.

¿Está contento con la gestión que hace el PP del patrimonio histórico de la ciudad?

Sí, porque somos la Administración pública que más invierte en rehabilitación del patrimonio histórico, y ello solo teniendo los ayuntamientos competencias residuales, que aquellas son del Cabildo y del Gobierno canario.

¿Qué le pareció a usted la foto de los concejales del PP junto a los escombros de las viviendas derribadas en Miraflores, pese a que para el Cabildo de Tenerife eran patrimonio histórico?

El dicho de toda la vida: soy dueño de mis silencios y esclavo de mis palabras, pues hoy somos dueños de nuestras no apariciones y esclavos de nuestras fotos. No quiero valorar lo que cada uno haya hecho. Sí digo que hubo una polémica que fundamentalmente no creo que sea política, sino entre los técnicos y juristas de la Gerencia de Urbanismo y de Patrimonio Histórico en el Cabildo. A partir de ahí, surge el problema político.

Bermúdez, en otro de los retratos para ilustrar esta charla ÁLEX ROSA

En cualquier caso, ¿cómo va la negociación con los promotores de la nueva urbanización de Miraflores para salvar las fachadas antiguas que quedan en pie?

Ahí estamos. Pero aún tardaremos, porque la Ley del Suelo establece un procedimiento para aprobar la modificación que estamos negociando, en torno año y medio. Sería el primer programa de actuación sobre el medio urbano (PAMU) que se haga en Canarias. Los promotores lo que quieren es no perder, y para eso hay que darles más edificabilidad... Yo espero que lleguemos a un buen acuerdo y que se mantengan al menos las tres fachadas que quedan en pie. A mí me parece que esas fachadas tienen valores que merecen ser protegidos, pero ni estuvieron protegidas ni hubo un plan especial que las protegiera ni nada de eso. Luego está que los propietarios tenían unos derechos.

Lo que parece claro es que en los últimos decenios la ciudad ha tenido una gestión de sus barrios e inmuebles históricos bastante caótica.

Ahora mismo tenemos los planes especiales de los cascos históricos en tramitación. Con lo que no estoy de acuerdo es con proteger para dejar caer. La protección tiene que tener una finalidad porque al propietario le puede resultar imposible rehabilitar el inmueble, y entonces pondrá las mallas verdes por fuera.

Ahí está la labor del Ayuntamiento: dar incentivos y hacer gestión urbanística.

Pero las subvenciones tampoco pueden ser suficientes en estos casos. De todos modos, el próximo año volverá a haber una convocatoria de ayudas para rehabilitar fachadas, como la de este año, hasta 6.000 euros por inmueble. Sorprende cómo la gente no las pide.

El Cabildo propone desde hace un decenio dar protección a 500 inmuebles más que los que considera el Ayuntamiento. ¿Habrá un acercamiento de posturas con la nueva revisión del Plan General y su catálogo de patrimonio histórico?

No habrá problema siempre que la filosofía no sea la de proteger para dejar caer, es decir, si habilitamos fórmulas para que a los propietarios pueda serles rentable la rehabilitación de sus viviendas. Si no es así, se acabarán cayendo. Ya nos ha pasado, porque en la calle de Cruz Verde un proyecto del Ayuntamiento nos lo encareció el Cabildo medio millón de euros, y el Ayuntamiento lo tiene, pero un privado no. Este es el asunto.

Pero estas cuestiones se resuelven en otras muchas ciudades en sus centros históricos. ¿No sería cuestión de ver lo que se hace en otros sitios?

Es una cuestión de criterios técnicos. Y el Ayuntamiento tiene tan buenos técnicos como cualquier otra administración, y le aseguro que no quieren destruir el patrimonio histórico. Otro ejemplo es que en el quiosco Numancia el Cabildo, sin decir por qué, no permitiera una pérgola que se preveía en el proyecto técnico del concesionario que ganó el concurso para rehabilitar esa cafetería. Por eso, ahora los usuarios del quiosco se mojan cuando llueve.

El Ayuntamiento fue pionero en un protocolo antidesahucios...

... y pionero en firmar un convenio con un banco para poner en alquiler social 66 viviendas, y el primero en España que, en 2013, retiró fondos (un millón y medio) de un banco (Bankia) que desahuciaba y se negó a un alquiler social con una familia. A los dos días, Bankia aceptó. También se ha hecho con los que estaban previstos ahora en Añaza. No es la primera vez que lo hago; no es por oportunismo, como dicen algunos.

Con estos nuevos casos de desahucios, masivos, pues pueden afectar a más de 300 familias, ¿ha llevado a cabo esa misma advertencia?

No fue solo advertencia: a la media hora de decirlo públicamente, ya habíamos retirado dos millones del Banco Santander. Y nos dijeron a raíz de eso que los pisos son de ellos y no de un fondo buitre, que no iban a seguir desahuciando y que estaban dispuestos a negociar. Al día siguiente se sentaron con Fernando Clavijo y llegaron a un preacuerdo para que el Gobierno canario ejerciera el derecho a adquirir preferentemente esos pisos porque son VPO, a precios baratos. Así que los vecinos seguirán en sus casas, aunque pagando el alquiler al Gobierno. Quienes no tengan recursos para afrontarlo, podrán acogerse a las ayudas del Ayuntamiento o del propio Gobierno. Lo que estaba haciendo el Santander era no renovar los contratos, con lo que los vecinos afectados no podían tampoco pedir ayudas al alquiler. La operación ha salido bien, de forma coordinada con los vecinos y las demás administraciones. Nosotros ahora vamos a mandar cartas al juzgado para que no haya lanzamientos, aunque el banco ya ha dicho que va a desistir. El Santander debería comunicárselo a los jueces.

Bermúdez, de Coalición Canaria, en las casas consistoriales junto al escudo de la capital tinerfeña ÁLEX ROSA

El problema de la vivienda está completamente desbordado y muchos ciudadanos se las ven y desean para acceder a un hogar.

Durante el año yo mando muchas cartas a los juzgados y a los bancos, y se evitan muchos desahucios, lo que pasa es que no lo retransmitimos en directo, ni en redes sociales, porque eso para mi es inmoral. Algunos se van a hacer la foto con los afectados cuando los van a desahuciar. Yo no lo he hecho nunca: hago llamadas, me reúno, pero no me hago esas fotos. Y además tenemos otras dos medidas en marcha: la primera es construir 44 viviendas para alquiler social. Tenemos licencia para ello, y ya se sacará la construcción a concurso. En noviembre vamos a adquirir entre 20 y 30 pisos a un banco, para alquiler social y emergencia social, que gestionarán el IMAS y Viviendas Municipales.

Otra polémica, aún no cerrada, es la de la propuesta de adjudicar el concurso de recogida de basura y limpieza viaria a Valoriza, con un informe de los técnicos en contra de esa decisión de la mesa de contratación.

En la mesa de contratación están la Intervención y los servicios jurídicos de la cCorporación, y se propone por unanimidad a Valoriza. ¿Qué tengo que hacer yo?

La responsabilidad legal es de la Junta de Gobierno que usted preside, en cualquier caso.

Se va a adjudicar esa propuesta en la Junta de Gobierno, y seguramente habrá recursos ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública. Yo no puedo firmar el contrato hasta que ese tribunal decida. Su informe es vinculante. Si dice que lo hemos hecho mal, que hay que empezar de cero, no tengo ningún inconveniente, pero si el Tribunal Administrativo de Contratación Pública confirma la propuesta de la mesa de contratación, voy a dormir a pierna suelta. No podemos separarnos de una propuesta de la mesa de contratación en ningún caso. Esto sería prevaricar, pues ya ha analizado todos los informes técnicos.

Toda la oposición ha expresado sus dudas sobre esa propuesta, porque Valoriza no garantiza, según tres técnicos del Ayuntamiento, que pueda cumplir sus objetivos de calidad durante el servicio.

Pero no vamos a adjudicarlo a la empresa que diga la oposición, sino a la que propone la mesa de contratación. Yo me pregunto qué intereses tiene que haber para que la oposición defienda la oferta de la segunda empresa clasificada en este concurso y no la de la primera. El escrito de Sí Se Puede y el de FCC son calcados; ahí lo dejo. Yo en 30 años que llevo en esto nunca he cuestionado una propuesta de una mesa de contratación. Eso sí que sería sorprendente. Además, tengo que decir que no es cierto que la empresa ganadora vaya a tener menos personal que la de ahora, pues eso no lo puede hacer. Incluso puede ocurrir que para cumplir sus parámetros de calidad decida contratar más personal. Casi seguro.

Sí Se Puede e IUC defienden que el servicio vuelva a ser prestado por el propio Ayuntamiento.

Que se le digan a los ayuntamientos de Madrid y Barcelona, los del cambio.

Todo lo relativo a la compraventa de los terrenos de Las Teresitas es una herencia envenenada que usted recibió. ¿Cuándo va a reclamar el Ayuntamiento el dinero que se pagó por el frente de playa?

Estamos pendientes de que sea firme la sentencia en el Supremo. Nosotros estamos defendiendo que tenemos derecho al dinero y a los terrenos, que en la actualidad, de todos modos, están inscritos a nombre del Ayuntamiento.

¿El próximo año la deuda pública municipal será cero?

Sí, en 2011, cuando llegué a la alcaldía, teníamos 140 millones de euros y pagábamos a más de 300 días a los proveedores. Hoy ya podemos plantearnos deuda cero y pagamos en menos de un mes. Nadie puede dudar de que el Ayuntamiento hoy está mucho mejor que hace unos años: está saneado. Y tenemos 56 millones para hacer obras; en 2012, solo eran cinco.

Se habla mucho de la crisis de CC, que pierde votos desde hace varias elecciones. ¿Qué expectativas tiene para 2019?

En 2011 no gané las elecciones y en 2015 sí. Lo que intentaré es volver a ganarlas en 2019, con el mayor número de concejales posible. Luego ya veremos qué acuerdos son posibles para un pacto estable. En estos cuatro años, la gestión ha sido mucho más pacífica y estable con el pacto con el PP, sin estar mirando si te van a dar una puñalada o no. Creo que no hay un proyecto político más claro de ciudad que el nuestro, pues lo único que hacen los demás partidos es criticar las propuestas que nosotros hacemos, van a nuestro rebufo. No tienen un proyecto de ciudad alternativo al nuestro.

¿Descarta pactar con algún partido?

No descarto nada. Siempre he mantenido una postura de diálogo y mano tendida. Y no descarto ni al PP ni al PSOE ni a CS, incluso a Sí Se Puede, aunque sabemos que con estos últimos es más difícil.

¿Se ha plantado poner fin a su etapa política?

A mí me gusta la política y tengo ilusión en volver a ser alcalde porque quiero terminar algunas cosas que están a punto de comenzar o están ya iniciadas, de ese proyecto de ciudad que tengo en la cabeza y que tiene que ver con las personas, con el litoral, con la ampliación de la ciudad hacia la zona de la refinería y con prestar mejores servicios, aunque desgraciadamente la burocracia no te deje terminar algunas iniciativas. Nadie puede decir que la ciudad no se ha reactivado económicamente en los últimos años.

¿Y dar el salto al Gobierno de Canarias o al Cabildo? Pues CC en algún momento puede buscar un relevo para Fernando Clavijo o Carlos Alonso.

No creo que sea un ascenso. Para mí ser alcalde de Santa Cruz es lo máximo, y políticamente no creo que sea más el hecho de ser presidente del Cabildo o del Gobierno canario, sinceramente. Ser alcalde es para mí un honor tremendo. Soy de los que todavía cree en eso. También es una responsabilidad de la que no desconecto en mi casa. Yo no desconecto nunca de Santa Cruz.