El Cabildo y el Ayuntamiento de Arona, a la greña por la reordenación del principal acceso a Los Cristianos

El Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Arona vuelven a estar a la greña, y esta vez es por la movilidad en el municipio sureño. Tal y como han comunicado este miércoles los concejales de las áreas de Urbanismo y de Obras en la Corporación local, Luis García y José Luis Gómez, existe "rechazo y enorme preocupación" ante lo que consideran una "importante falta de planificación del Cabildo de Tenerife para solucionar los atascos que sufre el núcleo turístico de Los Cristianos" y ante la ausencia de previsiones de cara a "la expansión urbanística del municipio", sobre todo tras haber sido desbloqueado el Plan Parcial de El Mojón (una zona en la entrada principal a Los Cristianos), lo que permite la canalización de inversiones económicas y el inicio de obras "desde octubre, con la constante entrada y salida de camiones" (ya hay licencias otorgadas para la construcción de dos hoteles de cinco estrellas).

Ambos concejales mantuvieron este martes una reunión con la directora insular de Carreteras y Paisaje del Cabildo, para conocer los planes definitivos de esta administración pública dirigidos a colaborar y solucionar los problemas de movilidad que a diario vive el municipio de Arona, especialmente con el inicio de las obras en El Mojón.

En esas reuniones, la Corporación municipal ha planteando soluciones, muchas de las cuales serían implantadas por el propio Ayuntamiento de Arona, frente a las que propone el Cabildo, que únicamente plantea la modificación de la actual rotonda de entrada a Los Cristianos desde la TF-1 para cambiar su trazado, facilitando una vía continua hasta la rotonda inferior, en la avenida Juan Carlos I con la Chayofita.

El Ayuntamiento considera que esto "no hace sino trasladar los atascos de un punto a otro, empeorando todavía más la situación de esta última vía y sin tener en cuenta obras que permitan absorber el tráfico que va a generar el desarrollo del plan parcial y cómo ello puede incidir lo menos posible en la movilidad de la entrada a Los Cristianos", explicó el concejal Luis García.

García ha subrayado que la idea del Cabildo "generaría un carril continuo que llevaría el tráfico hasta la rotonda de la avenida Juan Carlos I, limitando, además, el alivio que supone el acceso a través de El Mojón por la calle El Portazgo, lo cual, lejos de una solución, plantea un nuevo problema: es mayor el colapso de esa rotonda de entrada a Los Cristianos".

Con la propuesta del Cabildo de modificación de la actual rotonda próxima a la TF-1, solo se conseguiría ganar unos segundos en la colas que se generan actualmente, mientras que se trasladaría el problema del margen de la TF-1 a suelo de la ciudad turística, "agravando así el problema y gastando una cantidad de dinero en una obras que en pocos meses quedarían absorbidas por el desarrollo del Plan Parcial El Mojón".

Las soluciones que propone el Ayuntamiento

Por el contrario, las soluciones del Ayuntamiento de Arona pasan "por el hecho de que quienes accedan y salgan de Los Cristianos cuenten con varias opciones que alivien la situación actual y la que se generará en los próximos meses".

Una de ellas sería la comunicación interior del propio Plan Parcial de El Mojón, conectando las calles Cantería y Alabastro y evitando que el tráfico en esa zona afecte a la avenida Juan Carlos I, con las cuales conecta. De esta manera, ni las obras de ese ámbito ni la posterior actividad turística incidirían en la movilidad de la vía principal de acceso a Los Cristianos.

Junto a esto, el Ayuntamiento ha propuesto que la rotonda de la calle Pedregales se conecte con la carretera general TF-655, con lo que se generaría una nueva vía de alivio del tráfico, y que la calle Calicanto, también en El Mojón, se pueda conectar bien con la propia autopista TF-1 o con la propia TF-655, a lo que se sumaría el alargamiento de la actual vía de aceleración de salida de Los Cristianos a la autopista del sur.

"El Cabildo no puede seguir parcheando el sur"

"Para nuestra sorpresa -indicó Luis García-, el Cabildo no solo no toma en cuenta estas soluciones integrales, sino que nos remite como solución a los problemas de tráfico un macroenlace que tiene previsto el Gobierno de Canarias para descongestionar el puerto de Los Cristianos y para el que no existe ni proyecto definitivo ni plazos ni ficha financiera".

El concejal ha agregado que "lo que no puede hacer el Cabildo es considerar que Arona y la comarca sur se pueden parchear sine die sin buscar soluciones integrales a los problemas de nuestros ciudadanos y lo que es inaudito es que el Ayuntamiento de Arona trabaje para desbloquear la situación urbanística del municipio y generar nuevas inversiones y que luego ese crecimiento económico, clave para toda la isla, no vaya acompañado de proyectos que permitan el desarrollo, en lugar de estrangularlo, que es lo que se consigue con esa actitud" del Cabildo de Tenerife.