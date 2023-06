Los 10 mejores restaurantes de Valencia

Ir de viaje a Valencia lleva implícitas las ganas de disfrutar de su típica paella. Pero esta no es la única opción. Sobre todo si eres amante de los distintos tipos de cocina o, si vas a estar unos días en la ciudad y te gustaría probar diferentes lugares. En este artículo te contamos los diez mejores restaurantes para comer en Valencia. Tendrás opciones para todos los gustos, incluso con especialidad para intolerancias alimentarias.

Grillo Grill Bar

El primero que aparece en el lista de Tripadvisor es este restaurante situado en el número 7 del Carrer de Salamanca. Con la etiqueta Travellers Choice, este restaurante te da la opción de una carta amplia con opciones de comida mediterránea y dispone de barbacoa y asador.

Además, dispone de opciones sin gluten por si eres alérgico, intolerante o simplemente eliges esta opción por preferencias de bienestar,

Su rango de precios oscila entre los 15 y los 35 euros por persona. Sus puntuaciones en cuanto a servicio, comida y calidad precio son de cinco estrellas según los usuarios de Tripadvisor. Algunas de las opciones afirman que la paella es espectacular, la carne es de muy buena calidad y también destacan como buena opción su menú degustación.

Restaurante Gordon 10

En la calle Conde Altea encontramos el restaurante Gordon 10, el segundo en la lista del famoso sitio de opiniones. En este caso están especializados en carne argentina y barbacoa. Así que si adoras la gastronomía del país estás de suerte, también puedes comer en Valencia un buen filete al estilo argentino.

Abren todos los días menos los domingos y están especializados en cenas. Están situados en la Calle Conde Altea 49 y sus precios oscilan entre los 25 y 50 euros. Tienen menús especiales para parejas y según tipos de carne como menú de lomo alto, menú de lomo bajo o menú de solomillo. Disponen de otros platos como aros de cebolla, tablas de ibéricos o brochetas de pollo.

Arrocería Maribel

El siguiente en la lista es un restaurante típico donde podrás comer una de las mejores paellas de Valencia. Dispone de una estrella Michelín y está situado en la Calle Francisco Monleón, número 5.

Su tipo de cocina es mediterránea, española y europea, según indican en Tripadvisor, y dispone de opciones sin gluten, opciones veganas y opciones vegetarianas. Así que si eres vegano y habías perdido la esperanza de comer en Valencia una paella porque no comes marisco, estás de suerte.

Su rango de precios va de los 35 a los 75 euros por lo que es adaptable a bastantes bolsillos. La estrella Michelín lo califica como uno de los mejores restaurantes en cuestión de relación calidad-precio.

Karak

Si lo que te apetece es un sitio donde disfrutar de cocina fusión, no te pierdas en restaurante Karak, con una estrella Michelín y calificado en su guía como: “En pleno corazón de la ciudad. Su mediática chef nos ofrece una cocina de bases mediterráneas, muy viajera y con bastantes platos de fusión”.

Esta vez en el cuarto lugar del ranking, para todos los bolsillos con un rango de precios de entre 18 y 93 euros, más que amplio.

Tiene opciones vegetarianas, veganas y sin gluten.

Latte&Farina

En el número 1 de la Plaça Redona nos encontramos esta opción, la quinta del ranking, donde podrás comer la mejor gastronomía italiana en plena Valencia. El rango de precios va de los 15 a los 40 euros y cuenta con cinco estrellas según opciones de los usuarios de Tripadvisor.

Entre su carta encontrarás para elegir opciones de cocina italiana, mediterránea, saludable, napolitana, de Campania, toscana, romana, del Lacio, siciliana, sel centro de Italia y del sur de Italia.

Cuentan con opciones vegetarianas e incluso veganas, según la web de opiniones por lo que el queso tan típico de esta gastronomía no será un problema si eres vegano.

Taquería Sol Azteca

Llegó el turno de México lindo. Si eres amante de los tacos o la comida típica mexicana y los picantes sabores del otro lado del charco, podrás también comer en Valencia alguna de las delicias del país de Frida Kahlo.

Además, tienen opciones sin gluten en caso de que no lo toleres o elijas no tomarlo y opciones vegetarianas. Su rango de precios es, sin duda, más que asequible y no dista de otros mexicanos. Oscila entre los 8 y los 15 euros.

Mantiene una crítica de unas impolutas cinco estrellas según los usuarios de Tripadvisor en cuanto a comida, servicio y calidad-precio.

El Garaje Foodie

El Garaje Foodie lleva a Valencia la estética y la cultura del foodtruck. Aún siendo un restaurante en una sala, está repleta de originales foodtrucks en los que sirven el café o, simplemente, están decorando el lugar.

Dispone aún así de servicio de mesa y sirven tanto comidas como cenas y también alcohol si lo que te apetece es disfrutar de un buen mezcal u otros cócteles.

Los tipos de comida que sirven son americana, pizza, café, mediterránea, street food y comida rápida. Situado en la Calle del Doctor Ferran 10.

El Porteño Asador Argentino

En el puesto número ocho tenemos otro asador argentino. Ubicado en la Carrer d’en Llop número 4 y con un asequible rango de precios que oscila entre los 12 y los 20 euros de media, otra buena opción si lo que te apetece comer en Valencia es carne.

Tienen opciones sin gluten además y cuenta con la etiqueta Traveller’s Choice de Tripadvisor.

Las opiniones destacan tanto la buena atención como la presentación y también la relación calidad-precio.

A huevo Restaurante

Es una opción que también cuenta con la misma calificación Traveller’s Choice y que tiene opciones veganas, vegetarianas y sin gluten si necesitas un trato especial con las intolerancias alimentarias.

Su tipo de cocina es mediterránea, saludable, europea y tienen platos typical spanish. El rango de precios que ofrece va desde los 19 hasta los 29 euros de media.

Giardino del Carmen

Es el restaurante que pone el galardón de cierre a nuestro ranking. El espacio es moderno y agradable según las opiniones de algunos clientes y lo encuentras en la Plaza de Don Juan de Villarrasa 6.

Con la misma etiqueta que los dos anteriores, su rango de precios va de los 18 a los 25 euros y sirven comida de los tipos italiana, mediterránea, saludable, siciliana, del sur de Italia. Tienen también opciones sin gluten, vegetarianas y veganas.