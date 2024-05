Álava acuerda una mayor deducción en la declaración de la renta de los 3.000 estafados por Fórum Filatélico y Afinsa

Las Juntas Generales de Álava han instado a la Diputación Foral de Álava a presentar, “a la mayor brevedad posible”, una modificación de la Norma Foral 33/2013, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que aumente el tratamiento fiscal de las pérdidas patrimoniales del 10% al 25%, “paliando así las consecuencias económicas que sufren colectivos como el Fórum Filatélico y Afinsa Bienes Tangibles”. PNV, PSE-EE y PP han acordado una enmienda transaccional a una propuesta original de los populares, que ha contado también con el voto favorable de Vox y la abstención de EH Bildu y Elkarrekin Araba, en la comisión foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, celebrada este lunes en las Juntas alavesas.

Fórum Filatélico y Afinsa, ambas empresas dedicadas a los sellos, fueron intervenidas en 2006. En 2020, el Tribunal Supremo consideró demostrado que las personas que invirtieron en la primera de las empresas desconocían que los sellos adquiridos no valían ni una pequeña parte del dinero que entregaban, que no se revalorizaban y que solo mediante la captación de nuevos clientes la empresa seguía devolviendo el capital invertido más los altos intereses garantizados, superiores a los ofrecidos por los bancos. En el caso de la estafa piramidal de Afinsa, la sentencia de la Audiencia Nacional habló de un negocio “sin ningún sentido económico” basado en una “sobrevaloración constante de sellos que no tenían valor intrínseco y que clientes no informados y crédulos invertían en la medida que se les prometía la devolución de su dinero, incrementado con un interés muy superior a lo que ofrecían las entidades financieras de la época”.

El juntero del PP Miguel Garnica ha valorado el acuerdo que permite que los 3.000 pequeños ahorradores afectados por la estafa del Forum Filatélico y Afinsa tengan una mayor deducción en la Renta. Según el apoderado alavés, el límite de compensación de pérdidas pasará en Álava del 10% al 25% para cada uno de los años, igualándolo al resto de España“, ha destacado. ”Hemos logrado que se iguale el porcentaje al resto de España y se computen dichas pérdidas en la base general de la declaración de la renta del año y los cuatro años siguientes, si no se hubiesen completado de forma completa“, ha detallado Garnica, para reseñar que Álava acaba así ”con la discriminación que sufrían los alaveses por esta estafa con respecto al resto de España“, según recoge Europa Press.