El PP pide que la Hacienda de Álava acabe con la “discriminación” a 3.000 estafados por Fórum Filatélico y Afinsa

El PP ha denunciado que el tratamiento fiscal que otorga la Hacienda de Álava a los ahorradores afectados por la estafa del Fórum Filatélico y Afinsa resulta “discriminatorio”, por lo que ha pedido que se lleven a cabo cambios normativos que acaben con esta situación. El grupo del PP en las Juntas Generales de Álava ha registrado una iniciativa en la que propone que la Hacienda foral incorpore cambios en la normativa del impuesto de la renta “para igualar la compensación de pérdidas patrimoniales con el resto de España y Navarra”, según recoge Europa Press.

Fórum Filatélico y Afinsa, ambas empresas dedicadas a los sellos, fueron intervenidas en 2006. En 2020, el Tribunal Supremo consideró demostrado que las personas que invirtieron en la primera de las empresas desconocían que los sellos adquiridos no valían ni una pequeña parte del dinero que entregaban, que no se revalorizaban y que solo mediante la captación de nuevos clientes la empresa seguía devolviendo el capital invertido más los altos intereses garantizados, superiores a los ofrecidos por los bancos. En el caso de la estafa piramidal de Afinsa, la sentencia de la Audiencia Nacional habló de un negocio “sin ningún sentido económico” basado en una “sobrevaloración constante de sellos que no tenían valor intrínseco y que clientes no informados y crédulos invertían en la medida que se les prometía la devolución de su dinero, incrementado con un interés muy superior a lo que ofrecían las entidades financieras de la época”.

El presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzabal, ha explicado, a través de un comunicado, que en este territorio el límite de compensación de pérdidas “es exclusivamente del 10% para cada uno de los años, frente al 25% del resto de España”. Por ese motivo, en su propuesta, los 'populares' solicitan que se iguale el porcentaje al resto de España y se computen dichas pérdidas en la base general de la declaración de la Renta del año y los cuatro años siguientes si no se hubiesen completado.

Oyarzabal ha indicado que los 3.000 pequeños ahorradores estafados en Álava “no sólo han perdido sus ahorros, sino que, además, se sienten discriminados y maltratados por las instituciones alavesas”. El PP ha recordado que tras un largo proceso, los afectados por la estafa del Fórum Filatélico y Afinsa “han podido recuperar solo el 23,5% de lo que invirtieron”.