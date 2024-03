PNV y EH Bildu, empatados antes de la campaña con el PSE-EE como llave para la mayoría absoluta, según la encuesta el Gobierno vasco

El PNV de Imanol Pradales y la EH Bildu de Pello Otxandiano encaran con un empate técnico la campaña hacia las elecciones del 21 de abril en Euskadi. El último Sociómetro del Gabinete de Prospecciones Sociológica (GPS) de la Presidencia vasca, elaborado por la casa de encuestas Ikerfel y dado a conocer este miércoles, arroja una previsión de igualada a 29 escaños en cabeza. La medición de febrero también apuntaba a un empate, pero a 27 escaños, y da a entender que la pugna estrecha entre ambas formaciones nacionalistas está achicando el espacio al resto de opciones. El actual Gobierno del PNV con el PSE-EE retendría la mayoría absoluta merced a los diez escaños que se le asignan a Eneko Andueza, mientras que la división de la izquierda se saldaría con la desaparición de Elkarrekin Podemos Alianza Verde y un solo escaño para Sumar. En la derecha, el PP parece estancado en seis escaños y Vox podría quedarse fuera del futuro Parlamento Vasco.

Los datos muestran una posible victoria de EH Bildu en Gipuzkoa (con un 40% de voto estimado) y en Álava, mientras que el PNV retendría su posición mayoritaria en su feudo de Bizkaia. En escaños, este Sociómetro devuelve a un Pradales ya más conocido al nivel que dejó la última encuesta cuando no se conocía el relevo de Urkullu y frena una tendencia descendente que marcaban otros sondeos. El propio PNV manejaba como “techo” llegar a 28 escaños, no lejos de los 31 de 2020. En cuanto a EH Bildu, confirma su pujanza y hasta ahora ningún sondeo había pronosticado un nivel tan alto como 29 escaños. Ambas formaciones coparían 58 de los 75 escaños totales en contraste con el dato de que hay más detractores que partidarios de la encuesta que se sucede Sociómetro a Sociómetro.

Pradales es algo más conocido para Otxandiano, aunque todavía un 56% de la ciudadanía no sabe quién es (64% en el caso del aspirante de EH Bildu). En valoración, Otxandiano aprueba -y es el único que lo hace- con 5,3 sobre 10 mientras que el candidato 'jeltzale' pasa del aprobado inicial a un suspenso con 4,9, aunque estadísticamente no es un dato muy significativo. Pradales puede decir ya que es el más conocido entre los cabezas de cartel por encima de la candidata de Elkarrekin Podemos Alianza Verde, Miren Gorrotxategi, que ya se presentó en 2020 y lleva cuatro años como portavoz parlamentaria, aunque incluso el 37% de los votantes de su partido no le pone cara y nombre y es más reconocible entre los simpatizantes de la izquierda abertzale. También Andueza del PSE-EE es más conocido por los de EH Bildu que por los de su partido. Con todo, el registro más llamativo es el de Alba García Martín, de Sumar, solamente conocida por el 14%.

El Sociómetro mantiene al PSE-EE con sus 10 escaños actuales. Otras entregas anteriores daban un mejor resultado. Continúa como clave para garantizar la mayoría absoluta al PNV toda vez que ha descartado una hipotética alianza alternativa de izquierdas con EH Bildu por motivos éticos en torno al pasado de ETA. En el caso del PP de Javier de Andrés, le otorga seis escaños. Son los mismos que obtuvo la coalición de PP y Ciudadanos hace cuatro años, de los que inicialmente cuatro fueron para los 'populares', aunque terminaron la legislatura con cinco. Internamente, los 'populares' aspiran a crecer algo más, con un suelo de siete parlamentarios. A su derecha, el sondeo otorga a Vox una estimación de voto de justamente el 3% por Álava. Es el mínimo legal para poder optar a escaño, pero aún y todo es insuficiente con el sistema D'Hondt. Vox tuvo un escaño en 2020 en un contexto de baja participación y en el territorio con menos población, que reparte los mismos asientos en la Cámara que Bizkaia y Gipuzkoa.

En la izquierda no nacionalista a la izquierda del PSE-EE, la división hace que solamente Sumar opte a un escaño y por Gipuzkoa. El Sociómetro apunta a que la coalición de Alba García Martín, en la que están IU, Berdeak Equo y Más Euskadi también, no llegaría al 3% necesario en Álava y Bizkaia, como tampoco Elkarrekin Podemos Alianza Verde en Álava y en Gipuzkoa. Sí lo deja justamente en ese porcentaje en Bizkaia, donde concurre su cabeza de lista, Miren Gorrotxategi. El Sociómetro apunta a una participación ligeramente superior al 60%, diez puntos por encima del mínimo histórico de 2020 pero aún lejos de la media histórica en autonómicas.

El Sociómetro ha sido elaborado por Ikerfel para la Presidencia vasca. Es el último que se conocerá antes del 21 de abril. La muestra ha consistido en 1.318 entrevistas en Bizkaia, 985 en Gipuzkoa y 730 en Álava, aunque los escaños en juego son los mismos. El margen de error es del 3,7% en Álava, del 3,2% en Gipuzkoa y del 2,8% en Bizkaia. El sondeo se realizó entre 15 y el 20 de marzo. Se puede consultar aquí todo el informe.