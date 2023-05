Los 10 restaurantes veganos de Málaga que debes conocer

Cada vez son más las personas que optan por una alimentación alternativa, evitando los alimentos cuyo origen está en los animales. Y si bien la mayor parte de los restaurantes están pensados para dietas que incluyen absolutamente todas las materias primas, actualmente los veganos se encuentran con gran variedad de opciones a la hora de salir a comer. Por esto te damos a conocer los 10 restaurantes veganos de Málaga. ¿Los descubrimos?

Verás que hay una gran diversidad de propuestas. Básicamente, cualquiera que viaje a esta ciudad andaluza, muy de moda, tendrá más que suficientes establecimientos y en ellos platos para elegir.

¿Dónde comer vegano en Málaga?

El Calafate

Si valoras la tranquilidad pero quieres comer en el centro de la ciudad, El Calafate es una buena solución para el almuerzo o la cena. Destaca porque ofrece menús clásicos en lugar de una carta reducida, como muchos de los sitios orientados a estos comensales.

Ubicado en la calle Andrés Pérez, su ambiente es relajado y su servicio contempla un entrante, un segundo y un postre sin bebida. Los precios no están nada mal, por lo que puede ser una buena recomendación para grupos familiares o de amigos cuando quieren hacer una escapada y de paso ver que la comida vegana es una perfecta opción actualmente.

Cañadú

En la Plaza de la Merced, es un restaurante vegetariano con múltiples recetas locales e internacionales. Varias específicamente veganas. Sobresalen algunos platos concretos como el ajoblanco con uvas y almendras que suelen sugerir las reseñas en las redes sociales.

Tampoco faltan quienes aconsejan probar su risotto de espárragos o su lasaña con berenjenas y espinacas, dos ingredientes tradicionales en la cocina del establecimiento. Sus postres llamarán tu atención inmediatamente, te sugerimos el tiramisú.

La Libélula

Ya hace tiempo que lo vegano se impone y es por ello que diversos lugares se apuntan a este tipo de comida que cada vez gana mayores adeptos. Situado fuera de la ciudad, en Fuengirola (Costa del Sol), La Libélula es un restaurante de comida exclusivamente vegana que tiene la particularidad de imitar numerosos platos cárnicos con maestría. Sus quesos, chorizos y salchichas te sorprenderán, porque se cocinan sin usar lácteos ni carne. Y esto gusta tanto a los que son veganos como a los que no, porque aprecian estos sabores, sabiendo que no consumen carne animal.

En invierno toman protagonismo las sopas y las cremas, y hay dos estrellas en la carta. Su musaka de berenjena y soja texturizada que es de las mejores de la zona y su hamburguesa ahumada American Cheese, para la que utilizan lentejas y champiñones. Acompañada de patatas, dentro de esta nueva tendencia es considerada una de las más logradas “burgers” sin carne.

MIMO

Basta ver algunas de las valoraciones de quienes ya tuvieron la suerte de viajar y conocer MIMO para darse cuenta de que es un enclave que vale la pena para ir a comer. En la calle Vendeja, en el Soho malagueño, su carta es reducida y se va adaptando constantemente a la temporada y los alimentos disponibles. Su fama es tal que deberías reservar con un par de días de antelación.

Su ramen poco tiene que envidiarle al original, al que sirven en Asia, así que sería una interesante opción para pedir en los meses algo más fríos.

La Vegana

Si eres amante de las sorpresas, en la calle San Juan de Letrán vas a toparte con un bar de tapas con esas pequeñas degustaciones suficientes para seguir adelante con los paseos por esta zona. Las texturas y los sabores están conseguidos. Entre sus platos, destaca especialmente su pulpo a la gallega vegano, algo que destacan quienes lo han visitado.

La Plaza

Con dos emplazamientos en la ciudad, ambos céntricos, podríamos afirmar que se trata de una de las franquicia más populares en este tipo de comida. Aunque inicialmente no era un restaurante vegano, sus encargados comprendieron la necesidad de poder aportar estas novedades tanto para clientes que se denominan veganos como para los que no lo son pero quieren probar y no comer carne animal un día.

Lo increíble es que no se trata de uno o dos platos sino de más de tres páginas con todo tipo de alimentos vegetarianos/veganos. Puede que sus precios sean un poco más elevados, pero también lo es la calidad de sus recetas, algunas importadas de Asia. Así que vale la pena ir a este lugar que cada vez tiene mayor fama dentro de la zona.

La Plaza es perfecto para esos veganos exigentes que están acostumbrados a comer mejor, sabroso, además de sano.

La Calle Burger

No es un establecimiento únicamente vegano. Ni siquiera la mayor parte de su menú lo es. Pero nos estamos refiriendo a unos de los mejores establecimientos de hamburguesas de Málaga. Y por esto lo añadimos en esta lista especial, porque sí, cuenta con algunas hamburguesas veganas y además han avisado que añadirán otras pronto. La más famosa en la red es la de hamburguesa de lentejas con curry por sus diversos comentarios. Así dejarás de lado la carne animal y tendrás la misma proteína que viene de las legumbres.

El Vegetariano de la Alcazabilla

Su nombre lo dice todo. En una localización extraordinaria, sobre la calle Pozo del Rey, poseen hamburguesas y platos mixtos exquisitos. Pero si hay un motivo para pasarse por allí al mediodía o a la noche, ese es el tratamiento del tofu y las espinacas.

Andino Gastrobar

Hablamos de una fusión de arte culinario chileno y vegano, pues su chef es de aquel país. En Andino Gastrobar tienes comidas tradicionales sudamericanas elaboradas sin ningún tipo de carne. Las empanadas son ideales para comerlas mientras sigues caminando.

Recyclo

Recyclo Bike Café te espera combinando como pocos el menú y el diseño, y es más una experiencia que un espacio para comer. Puedes simplemente pedir una infusión caliente o sentarte en una de sus mesas para disfrutar las albóndigas veganas, entre otras propuestas.

Ahora que tienes presente estos restaurantes, sólo toca conocerlos de cerca, escogerlos y disfrutar.