15 restaurantes veganos donde no te vas a acordar de la carne

Cada día son más los restaurantes que abren sus puertas apostando por una comida libre de crueldad animal y fiel al bienestar del medioambiente. Pero el verdadero reto es conseguir dejar de lado la carne y las proteínas animales para crear, aún así, una cocina sabrosa y de calidad.

Por eso, hemos recopilado varios restaurantes veganos que lo han conseguido con creces: algunos fusionan comida internacional con local, la mayoría apuestan por productos ecológicos y de km0 y todos ellos conseguirán que no te enteres de que falta la carne, el pescado o los derivados de la leche o el huevo cuando des un bocado a cualquiera de sus platos.

En Madrid

La Modernista, La Tía Carlota y Distrito Vegano se fusionaron hace tres meses bajo Distrito Vegano Invernadero, el ejemplo de que la cocina 100% vegana es posible en comida callejera como los ‘braviolis’ de boniato y puerro, o en alta cocina como el revuelto a la vasca con mozzarella, espárragos y setas. Y si lo prefieres, puedes desayunar a la carta o ir a sus brunchs de 10 a 12. Calle del Conde de Romanones, 10.

Hakuna Matata encarna las recetas de diferentes nacionalidades y autonomías: una pastela marroquí de heura y almendras, morcilla de burgos a la parrilla con salsa fundida de cabrales a la sidra o un cachopo asturiano de carne vegetal “L’Otra” a base de guisantes, trigo y remolacha y relleno de Sinjamón. Calle de Galileo, 12.

La primera parada europea del concepto plant based del chef estadounidense Matthew Kenney es Mudrá. Bajo colores claros y formas geométricas como decoración, solo encontrarás platos elaborados con proteínas alternativas, como el sushi de mango y crema de cajú con sweet chilli o cualquiera de sus seis tipos de pizza, como la de pepperoni con chorizo artesanal. Calle de Recoletos, 13.

En Barcelona

Chez Kessler: en este creativo restaurante con terraza del Eixample, has de probar sus quesos y embutidos, muy logrados. Pero se superan el carpaccio de salmón en salsa de cacahuetes y el ceviche de gambas. Son muy top el tartar fresco de aguacate y mango, las shiitake al Pedro Ximénez con crema de patata y queso trufado o postres sensacionales como pastel de limón y el coulant de chocolate con helado de papaya. Calle Valencia, 201.

La cultura nepalí y la mediterránea son la inspiración de Veggie Garden, hogar de texturas y nuevos sabores en sopas, bocadillos o cualquiera de sus especiales como el momo a la plancha: unas empanadillas rellenas de verduras y especias con salsa de Kathmandú y ensalada cruda del chef. Gran Vía de les Corts Catalanes, 602.

Cactus Cat ofrece cocina catalana con toques internacionales. Su plato más solicitado: lasaña de láminas de pasta, soja texturizada, tomate y queso. Seguido por el fideuá con siete tipos de champiñones y alioli de aguacate o las croquetas de quinoa. Calle Valldonzella, 52.

En Tarragona

En El Vergel tienen todos los alimentos veganos que puedas imaginar: chorizo, croquetas de champiñones, risotto de espárragos verdes y alcachofas y un cupcake de chocolate relleno de toffe con cobertura de más chocolate para saciar tu antojo dulce todos los días, excepto martes y miércoles en los que descansan sus fogones. Calle Mayor, 13.

CReeA no duda que la cocina variada e innovadora es un plus, por eso crea manjares como el tabule de coliflor acompañado de pakora de boniato y lenteja roja con salsa de yogur de coco. Por no hablar de los muslitos de soja, que literalmente parecen carne aun sin tener una milésima de proteína animal entre sus ingredientes.Vía del Imperio de Roma, 13.

En Zaragoza

Los fogones imparables de Baobab lo convierten en uno de los reyes de la ciudad. Es, principalmente, vegetariano, pero tiene tantas opciones veganas que no podrás resistirte: surtido de croquetas de calabaza tandoori y soja y curry o la crema de queso del tiramisú de té matcha para acabar por todo lo alto. Arzobispo Apaolaza, 10.

No hay prácticamente nada que no sea casero en La Piparra, hasta las torrijas, que no llevan ni huevo ni leche y están igual de sabrosas. La opción más fresca es un budha bowl con tofu marinado en cinco especias, noodles de arroz y ensalada de algas con vinagreta de naranja y mostaza. Calle Predicadores, 39.

En Málaga

Con vistas a la playa de los Álamos, The Wala Room trata en la menor medida de lo posible los alimentos para que conserven la esencia de sus nutrientes. Productos frescos y sin procesar son los que dan vida a alguna de sus recetas estrella, como los nachos con queso de patata gratinados al horno con verduritas y jalapeños. Calle la Toja, 1, Torremolinos.

En Valencia

En Veganum acercan la alimentación vegana a un público más amplio a través del fast food americano. Lo original es que utilizan panes, quesos y hamburguesas vegetales como la Portobello, todo de creación propia. Ah, y es 100% apto para celíacos. Carrer, de Sueca, 52.

En La Casa Viva te sirven desayunos de lunes a jueves y comidas y cenas todos los días. Tienen cinco tipos de lasañas y una carta que no deja indiferente, como su decoración vegetal con mobiliario antiguo y una terraza inundada de plantas mediterráneas. Carrer de Cadis, 76.

En Galicia

A Factoría Verde crea platos bio y ecológicos con dos intereses: satisfacer los paladares más exquisitos y demostrar que la dieta vegana puede ser tan atractiva como cualquier otra. Así lo confirma su raxo de soja texturizada o su queso de anacardos, disponible en su tienda. Calle Wenceslao Fernández Florez, 3, A Coruña.

En TS A Casa reinan los olores, colores y sabores de una cocina fusión gallega y brasileña. Es el bar perfecto para tomarte un cóctel, acompañado de un buen picoteo con opciones veganas que varían con frecuencia. Ahora podrás disfrutar de sus croquetas de verduras o nachos con carne de soja. Rúa de San Pedro, 113, Santiago de Compostela.

