Seis recetas de dulces y postres sin azúcar

El control en la ingesta de azúcar y carbohidratos es fundamental en las personas, tanto las que padecen diabetes como las que no. Pero eso no quiere decir que no se puedan adaptar las recetas para que, de vez en cuando, puedan disfrutar de un dulce manjar.

Por ese motivo, hemos recopilado estas recetas para que las puedas hacer tú mismo y controles a la perfección la cantidad y el tipo de ingredientes utilizados. Algunas nos las ha proporcionado Lis Valera, dietista nutricionista, autora de cuatro libros de cocina.

En concreto, Ketodos los guantazos de la vida sean galletas preñadas: las recetas Keto de Lis Valera es un libro para todos los públicos, pero accesible para diabéticos por el bajo contenido en carbohidratos y la utilización de otros endulzantes compatibles.

Lo mismo ocurre con las recetas recopiladas de 50 postres sin azúcar: recetas aptas para diabéticos, de Noelia Herrero, una de las creadoras de Dulces Diabéticos, página web que nace de un equipo joven concienciado con la divulgación de recetas de postres y dulces sin azúcar.

Recetas proporcionadas por Lis Valera, del libro Ketodos

1. Coulant de Peanutela (cuatro raciones)

Para la Peanutela

Triturar los siguientes ingredientes hasta conseguir que se integren en una deliciosa crema de untar: 100 ml de aceite de coco líquido, 390 g de mantequilla de cacahuete lo más líquida posible o cualquier mantequilla de fruto seco según gusto (avellana, macadamia...), 20 g de cacao desgrasado sin azúcares añadidos, 30 g eritritol + stevia granulado.

Para el coulant

Precalentar el horno a 180º C, solo con calor arriba.

Mezclar 160 g de peanutela con 180 ml de leche de coco en brick o cualquier bebida vegetal baja en hidratos.

Combina 10 g de eritritol + stevia granulado o 14 g de eritritol granulado, ocho g de cacao desgrasado sin azúcar, 60 g de harina de almendra desgrasada y media cucharadita de levadura en polvo y añadir a la mezcla anterior.

Verter una cucharada bien colmada de masa en los ramekins o cualquier bol individual apto para el horno.

Hornear por siete minutos o hasta que, al tocar la superficie, se note que se ha solidificado ligeramente. (Importante: ligeramente. Pasarse de horneado hace que endurezca mucho).

2. American Pancakes

Combina en un bol 100 g de harina de yuca, 65 g de eritritol, dos cucharaditas de impulsor (conocido como levadura royal o polvo de hornear), un cuarto de de cucharadita de sal. Reservar.

Mezclar 250 ml de leche o bebida vegetal junto a dos huevos de tamaño L, una cucharadita y media de aroma de vainilla y un octavo de cucharadita de aroma de arce (opcional). Batir con un batidor manual.

Ir añadiendo poco a poco la primera mezcla.

Engrasar la sartén con un pelín de mantequilla y calentar a fuego bajo (intensidad 3-4).

Verter un cazo de la mezcla y cuando empiece a burbujear darle la vuelta.

Comer acompañados de tus toppings favoritos.

3. Tejas (12-15 unidades)

Precalentar el horno a 180º C con calor arriba y abajo.

Mezclar 60 g de almendras laminadas, 25 g de eritritol, 15 g de harina de almendra común, 10 g de mantequilla derretir, una clara de huevo, un cuarto de cucharadita de sal y la ralladura de dos mandarinas (opcional) en un bol hasta que queden bien mezclados.

Sobre papel de horno, disponer varios montoncitos de masa del tamaño de una nuez de macadamia y, con ayuda de un tenedor, esparcir dichos montones procurando que queden lo más finos posibles (intentar que no haya almendras laminadas unas sobre otras).

Colocar el papel de horno sobre la rejilla y hornear durante 10 minutos. Pero ojo, cuando hayan pasado cinco minutos, abrir el horno y espolvorear un pelín de eritritol sobre cada una de las tejas.

Cerrar el horno de nuevo.

Cuando los bordes de las tejas estén dorados, sacar la rejilla del horno y, con ayuda de una pala de silicona, sacar cada una de las tejas y colocarlas encima de un rodillo hasta que se enfríen.

Repite el proceso hasta acabar con la masa del bol.

Guardar las tejas en un tupper hermético para evitar que se reblandezcan.

Esta receta permite un sinfín de variaciones. Se pueden añadir especias navideñas o diferentes ralladuras (limón, lima, naranja...), según el sabor que más se adapte a los gustos.

Recetas obtenidas del libro 50 postres sin azúcar, de Noelia Herrero

4. Trufas de chocolate (20 unidades)

En un cazo a fuego medio, derretir 120 g de chocolate negro sin azúcar y 120 g de chocolate con leche sin azúcar junto con una cucharada de mantequilla light.

Montar 190 ml de nata líquida en otro recipiente, mientras se va templando el chocolate.

Añadir poco a poco la nata al bol donde está el chocolate con ayuda de una espátula o lengua de gato y haciendo movimientos envolventes desde fuera hacia dentro para evitar que se baje.

Guardar la mezcla en la nevera durante una hora para que se quede una masa firme y manejable.

Cuando ya esté firme, hacer bolitas con las manos de unos tres cm de diámetro.

Rebozar las bolas con virutas de chocolate con leche sin azúcar o con ralladura de chocolate negro sin azúcar.

5. Manzanas asadas con canela

Precalentar el horno a 180ºC.

Lavar muy bien cuatro manzanas de la variedad que más guste y, una vez limpias, descorazonarlas.

Impregnar el interior de las manzanas con un poco de mantequilla light y espolvorear tres cucharaditas de stevia por el interior y exterior.

A continuación, introducir en cada uno de los agujeros de las manzanas una ramita de canela o un poco de canela en polvo.

Colocarlas en una bandeja de cristal o de metal especial para horno. Introducir la bandeja en el horno y cocinarlas durante unos 25 minutos, hasta que estén blanditas.

Retirar la bandeja del horno y esperar unos 10 minutos antes de colocarlas en el plato.

6. Gominolas de fruta (20 unidades)

En un cazo pequeño, poner 200 ml de agua a fuego medio. Cuando esté caliente, añadir 7-9 hojas de gelatina neutra (15-20 g) y remover hasta que se haya disuelto.

Añadir 300 ml de zumo o puré de la fruta natural que más guste, mientras no sea fruta tropical porque no cuaja bien con la gelatina, y tres gotas de stevia líquida.

Opcionalmente, se puede echar un chorrito de leche desnatada para que quede más cremoso.

Retirar del fuego y, si ha quedado espuma, quitarla con un colador.

Servir en moldes pequeños y dejar enfriar en la nevera durante, por lo menos, tres horas.

Desmoldar y servir.

