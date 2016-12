El archivo se hace arte y memoria popular

¿Cuántas fotos insustanciales subimos al cabo del año a las redes sociales? Hagan sus cuentas, y multipliquen por los millones de móviles con cámara que hay en el mundo y... Voilà! Tenemos Internet repleto de ruido audiovisual. Pero, con el enfoque adecuado, esta morralla digital también es susceptible de ser arte. Así lo demuestra 'ReVisiones: álbumes, promesas y memorias', la muestra que hasta el próximo 28 de febrero puede visitarse en la sala de exposiciones de la Diputación de Huesca.

Nada más cruzar las puertas de la sala, da la bienvenida la instalación 'Other People's Photographs', compuesta por 96 libros que, a modo de estudio antropológico, agrupa fotos encontradas en Flickr y otras plataformas bajo epígrafes como “pies”, “cumpleaños”, "tetas", “comida” o “tazas”. El resultado, casi cómico, da mucho que pensar. Lo mismo ocurre con el resto de trabajos que componen la exposición, que, según cuenta su comisario, Pedro Vicente, explora “la idea del archivo como material para el arte contemporáneo”.

'Pies', dentro de la instalación 'Other People's Photographs', de Joachim Schmid. DPH

Más seria, pero igual de reflexiva es la instalación 'Lost&Found', de Munemasa Takahashi. Se trata de un mural formado por 4.020 fotografías rescatadas tras el tsunami que arrasó las costas japonesas en 2011. Ejército y voluntarios recuperaron más de 750.000 instantáneas para devolvérselas a sus dueños, pero muchas otras fueron imposibles de restaurar, y en esta muestra sirven para recordar el valor sentimental de las imágenes. Aún más oscura es 'Réserve de suisses morts', de Christian Boltanski, que apila 2.580 cajas de metal idénticas, solo marcadas por pequeñas fotos recortadas de la sección de esquelas de un diario suizo.

Una de las imágenes de 'Lost & Found', de Munemasa Takahashi DPH

Hay más, como la vídeoinstalación 'Home Movies 1040', que obliga al espectador a especular sobre imágenes difuminadas de viejas películas caseras; 'Retratos', formada por anónimos bustos fotografiados en los años 50 y 60 por Fotos Ramblas en Barcelona; 'The Pelingrers: Out of Memory', el sueño americano rodado por sus propios protagonistas, y 'Archivo de archivos', una reinterpretación de la memoria en clave artística.

Un álbum colectivo de la provincia

La exposición 'ReVisiones' forma parte del programa Visiona, un proyecto cultural de la Diputación de Huesca que busca fomentar y difundir la creación artística en torno a la imagen. Con la edición de este año, cuyo plato fuerte es la muestra, sus responsables dan por concluido un ciclo de cinco años dedicado al archivo personal. “En realidad, iba a ser solo el tema de 2012, pero vimos el enorme potencial del concepto y por eso ha tenido tanto recorrido”, explica Pedro Vicente.

La guinda del ciclo la va a poner ' Álbum de Huesca', una plataforma que pretende crear “una suerte de mapa sentimental de la provincia” a través de las fotos remitidas por los propios usuarios. “Es algo muy emocionante y bonito, un proyecto que puede crecer indefinidamente”, cuenta Vicente. Eso sí, encierra cierta dificultad, y no precisamente técnica. “Queríamos hacer pensar a la gente, por eso sólo pueden elegir una única foto para subir al álbum. No es solo subir una imagen, sino descartar otras muchas también importantes”.