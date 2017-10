Pedro Santisteve: “Si en este país salió gratis asesinar, es normal que robar salga mucho más barato”

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve (Zaragoza en Común), ha repasado en la inauguración del II Congreso José Antonio Labordeta –organizado por la fundación homónima– lo que para él supuso la Transición y los ecos que, a su entender, todavía hoy permanecen. El edil se ha mostrado absolutamente contrario al “relato triunfalista” de este periodo histórico: “Soy más del relato del 15M”.

El régimen dictatorial, ha comentado, “nos dejó un poso del que nunca se ha hecho limpieza, higiene mental”. Por ello: “Si en este país hay 114.000 personas que no han recibido digna sepultura, es decir, si en este país salió gratis matar y asesinar, es lógico que lo de robar salga mucho más barato”.

Ha repetido unas palabras de Gregorio Morán para señalar que “en la Transición no nos enteramos de nada”. Sí fue consciente, no obstante, “del papelón del rey cuando le tocó firmar cinco condenas de muerte. El régimen de Franco murió asesinando. Y eso no se me olvida”.

Jurista de profesión, Santisteve ha recordado que entro en la Facultad de Derecho en 1975, el año que murió Franco, y que desde las aulas vivió la represión que hubo entre el 75 y el 80. Fueron los coletazos del fascismo, ha apuntado, “cada año morían 25 o 30 personas en manifestaciones, sin contar las que lo hacían en las cárceles o a las que se les aplicaba la ley de fugas por presuntos delincuentes”.

Para el máximo mandatario del Ayuntamiento de Zaragoza, ese aparato represivo de la dictadura nunca se revisó, “incluso ahora se discute si la policía política del exministro Fernández Díaz no bebe de esa cultura, de ese régimen”.

“El proceso constituyente no fue tal”

“No nos gustó la reforma pactada. Había que haber ido a un gobierno provisional que preparara unas elecciones constituyentes”. Así fue la Transición, según Santisteve, “con un proceso constituyente que no fue tal y una ley electoral hecha para que triunfara la UCD –que luego sirvió muy bien para asentar el bipartidismo–. De ahí que un ciudadano no sea un voto. Otra herencia”.

La ley de amnistía, con 40 años recién cumplidos, fue para el edil “una ley de autoextinción de responsabilidades del régimen, una ley de autoimpunidad”. Cuando se analizan transiciones en países de América Latina, ha observado, “se ve que las comisiones de la verdad fueron mucho más lejos que en nuestro país. Billy el Niño, y otros torturadores, fueron condecorados durante la Transición”

En el final de su discurso, Santisteve ha defendido que “la democracia no es un régimen, sino un proceso en el que todos tenemos que luchar por objetivos que tienen que ver con la equidad y la justicia social”.